Рыбка в мутной воде

Секс-охотница Настя Рыбка, ее гуру Алекс Лесли и ряд связанных персонажей, включая Олега Дерипаску, снова стали одними из главных медийных фигур в стране, где и без них хватает проблем. Вашукевич-Рыбку после задержания в Шереметьеве, куда она и Кириллов-Лесли прилетели после 10 месяцев заключения в Таиланде, чуть не повысили до политзаключенной. В ее защиту, ну или хотя бы против Дерипаски широким фронтом выступили самые разные люди: от Виктора Шендеровича до Алексея Навального.

Рабочая гипотеза состоит в том, что сейчас Олег Дерипаска якобы приложит все усилия для того, чтобы поместить ее уже в российскую тюрьму, где с ней может случиться всякое.

Конспирологи в «Телеграме» добавляют, что у Рыбки наверняка есть компромат, в равной степени интересный что ФБР, что ФСБ — и что именно он способен окончательно доказать вмешательство России в американские выборы, подвести нашу страну под самые лютые санкции и, возможно, бросить ее в огонь революции и гражданской войны.

Я, если честно, не хочу даже думать, где и как Рыбка прятала эти секретные материалы, пока находилась в тюрьме в Таиланде. И совсем уж фейковый вопрос: по зову ли сердца ее бывшая боевая подруга Травка написала заявление о вовлечении в проституцию или это часть чьей-то большой игры. Принципиально тут другое: весь этот балаган отвлекает от главного вопроса. А это вопрос о судьбе активов Дерипаски (и в первую очередь, «Русала»), а также о вмешательстве России в выборы президента США и последовавших за этим санкций, только уже безо всяких шуток.

Даже у Дерипаски, уверен, голова сейчас занята не Рыбкой. Он находится на очень жесткой развилке.

Инстаграм Олега Дерипаски

С одной стороны, Минфин США, кажется, продавил вопрос о снятии санкций с ключевых компаний Дерипаски, если сам олигарх уступит в них корпоративный контроль, причем именно что лицам, согласованным с американским правительством. По крайней мере, резолюция, блокирующая такое решение, не набрала нужного количества голосов в Сенате, после чего позиция Конгресса стала факультативной.

С другой стороны, спецпрокурор Мюллер ставит вопрос о расторжении сделки с американским правосудием бывшего члена команды Трампа Пола Манафорта. Выяснилось, что тот «забыл» рассказать, как передавал результаты социологических исследований популярности Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в ключевых штатах по ходу президентской гонки. Такая информация, безусловно, могла бы быть крайне полезной стороне, которая хотела бы повлиять на итоги выборов. Грубо говоря, это были координаты, по которым можно было бы вести огонь изо всех бот-батарей.

Так вот, если вдруг будет доказано, что эти материалы через украино-российского посредника Килимника в счет оплаты старых долгов передавались Дерипаске (а логика расследования Мюллера ведет именно к такой версии), то

это будут крайне серьезные доказательства, за которыми могут последовать не только санкции, но и уголовные обвинения.

Кстати, если американцам удастся «расколоть» Манафорта, любая информация от Насти Рыбки или сравнимых с ней персонажей автоматически станет не нужна, даже если она ею обладает, в чем есть очень серьезные сомнения.

Олег Дерипаска. Фото из личного архива

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Пока прямые обвинения во вмешательстве в американские выборы были предъявлены только группе россиян, которые якобы занимались производством фейковых аккаунтов и влиянием через них на общественное мнение в самих США. Но сколько-нибудь серьезных фигур там нет. Совсем иное дело — Дерипаска. А уж если и впрямь будет доказано, то олигарх в августе 2016 года сперва прилетал в США для встречи с Манафортом, а оттуда проследовал прямо на легендарную рыбалку с участием вице-премьера Приходько, пиши пропало.

В этом контексте было бы очень кстати, если бы «компромат» передала дискредитированная фигура вроде Рыбки. Мол, опять американцы обсуждают свои фейк-ньюс. Но, кажется, поздно.

Никакой Вашукевич в дискурсе американского следствия не существует. Зато там есть Манафорт и Дерипаска. А также готовая к сделке с правосудием Мария Бутина.

Нам ничего неизвестно о возможных связях между Бутиной–Торшиным и Манафортом–Килимником–Дерипаской, но так наша фамилия и не Мюллер.

История Рыбки в этом контексте — сугубо для внутреннего пользования. Конечно, если на ней отыграются за общий провал в большой игре, это будет мелочно и противно. Но это уже вопрос не международной политики и даже не передела собственности, а простого человеческого сочувствия. Впрочем, его нам всем тоже остро не хватает.