«Наши цифры — это капля в море»

Информационно-аналитический центр «Сова» представил во вторник, 22 января, два доклада, посвященных националистическим движениям в России и преступлениям на почве ненависти (hate crimes) в 2018 году. Специалисты «Совы» отметили «беспрецедентный упадок» политических групп националистов, продолжающийся с 2014 года в связи с разногласиями по Украине. Кроме того, преступления ненависти удается удерживать на «сравнительно низком уровне», но радоваться рано: вполне вероятно, что их просто никто толком не выявляет.

Националисты мельчают, но модернизируются

Политическая активность националистов в России в 2018 году была сведена к минимуму, говорится в докладе Веры Альперович, эксперта «Совы». В информационно-аналитическом центре посчитали, что «Русский марш» — главная акция националистов, — побил «очередной антирекорд численности». В Москве на марш в Люблине, во время подготовки которого две организации националистов — Комитет «Нация и свобода» (КНС) и «Правый блок» — в очередной раз поругались и в итоге подали заявки в мэрию на разные маршруты, пришли около ста человек. Марш удалось согласовать только КНС. В параллельной акции на Октябрьском поле участвовали 320 человек — что тоже далеко от максимальной численности представителей националистических движений на старте «Русских маршей». Его заявителями были активисты «Великой России» Сергей Смирнов и Николай Тишин, представители движения «За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны» Владимир Филин и Сергей Евстифеев, глава Института высокого коммунитаризма Кирилл Мямлин, а также глава Фонда поддержки русских политзаключенных Елена Рохлина.

Автор доклада «Совы» отметила узкую географию «Русского марша». В прошлом году они, кроме Москвы, прошли в восьми российских городах, и с каждым годом число желающих участвовать в шествиях российских регионов только снижается.

При этом ни на один региональный «Русский марш» не пришли больше 30 человек.

«Сова» считает, что ультраправые значительно потеряли свое влияние из-за давления со стороны полиции и низкой ресурсной базы — новых «адептов» не появляется. Кроме того, ряд националистов перед «Русским маршем» в Люблине регулярно задерживается, а на акцию не допускаются особо радикальные плакаты — пропаганда ультраправых, таким образом, работает слабо.

Эксперт «Совы», однако, отмечает, что в ультраправом политическом движении, несмотря на упадок, возникают новые проекты и группы. Многие из них, по мнению составителей доклада, не являются удачными, но это все равно говорит о попытках эволюции в новых условиях. В докладе упоминаются попытки ультраправых участвовать в общеоппозиционных политических акциях. Попытки неудачные, так как националистов на таких мероприятиях было крайне мало.

«На ультраправом поле стало проходить очень много разного рода конференций, видеотрансляций, блоггинга и прочих вещей, которые сами по себе гораздо более безопасны, чем уличная активность, но и политическим активизмом это тоже не назовешь», — отметила Альперович. Она также упомянула о появлении политических стримов у националистов и выразила мнение, что они позаимствовали этот формат у Алексея Навального.

Били, бьют, будут бить

Во втором докладе приводится статистика по «преступлениям ненависти» в 2018 году. Под этим термином понимаются уголовные преступления, совершенные по мотивам этнической, религиозной и подобной вражды или предрассудков. В «Сове» отметили снижение числа расистских и неонацистски мотивированных нападений в 2018 году. Но не все так просто.

«Наши цифры дают весьма слабое представление о реальности, это такая капля в море, потому что сбор сведений о таких преступлениях становится все более и более затруднен. Во-первых, об этом крайне редко сейчас пишут СМИ или же преступления описываются так, что понять, что это преступление ненависти практически невозможно», — говорит автор доклада Наталия Юдина.

Она отметила, что сами жертвы крайне редко обращаются в общественные организации и СМИ, а еще реже — в полицию.

«Этнические чужаки» — главная группа, на представителей которой, по данным «Совы», совершаются нападения, хотя число подобных преступлений снизилось по сравнению с 2017 годом. Тогда центр сообщал о 28 таких пострадавших, в 2018 году ему стало известно о 20 нападениях. В частности, в докладе упоминается избиение человека под антикитайские выкрики.

На втором месте — преступления ультраправых против политических и идеологических противников. «Сова» отмечает рост за 2018 год: 14 избитых (правда, в 2017 году — 3 погибших, 9 избитых). К этой группе пострадавших принадлежат, отметили в «Сове», представители как политизированных, так и других молодежных субкультур. В докладе к избитым в этой группе отнесли в том числе участников разных протестных акций и дежурных у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. В 2018 году в «Сове» зафиксировали 4 таких преступления, в 2017 – 6.

Нападения на ЛГБТ (1 убитый, 5 раненых и избитых в 2018 году, годом ранее – 11 раненых и избитых) попадают в категорию «иные нападения». В эту категорию попадают также нападения на бездомных. О подобных преступлениях в информационно-аналитическом центре узнали в конце октября прошлого года, когда в сети появилось два видео, которые сняли предполагаемые неонацисты, называющие себя «санитарами».

В видеороликах присутствуют сцены «убийств и нападений не менее чем на 15 человек, в основном пьяных или находящихся в состоянии наркотического опьянения».

В докладе отдельно выделены «преступления против собственности» — «повреждения кладбищ, памятников, различных культурных объектов и вообще различного имущества». Раньше «Сова» называла эти преступления вандализмом, но год назад отказалась от этого, так как это понятие «не только в УК, но и в языке явно не описывает все возможные покушения на собственность». В 2018 году центру стало известно о 34 таких преступлениях на почве религиозной, этнической или идеологической ненависти, годом ранее – 49. В числе них «Сова» назвала случаи, когда неизвестные нарисовали граффити на памятнике в честь Победы, на могиле философа Иммануила Канта, разгромы мемориалов погибшего американского рэпера XXXTentacion, а также осквернение различных храмов.

В «Сове» сообщили, что в последние годы преступления ненависти удается удерживать на «сравнительно низком уровне», но отметили, что сильного улучшения не происходит. Во многом это происходит потому, предполагают эксперты, что преступления ненависти по-прежнему не становятся предметом публичного обсуждения.