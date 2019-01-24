Зомби-ленд «Россия»

Каждый раз, когда в России случается очередной ужас или нелепость — когда убивают Немцова, судят Савченко, когда в Керченском проливе захватывают очередных заложников, — непременно находятся люди (и много), которые убеждены, что все это делает лично Путин.

Даже недавние злоключения Насти Рыбки в российском СИЗО подвигли нескольких либеральных комментаторов заявить, что, мол, это не Дерипаска — это, мол, государство уже навалилось на бедную Рыбку, и мстит ей вся государственная машина.

Должна сказать, что люди, которые думают, что Насте Рыбке мстит аж само государство, — принципиально не понимают, как оно устроено.

Нынешнее государство не имеет на самом деле единого мозга, из которого оно управляется. Оно в какой-то степени не имеет мозга вообще. Ему, как динозавру, мозг заменяют инстинкты — хватательный, стрекательный и оборонительный.

Кроме того, это государство принципиально сдается в аренду социально близким. Если вы меня спросите, кто такой член путинской элиты — это человек, который может взять в аренду кусочек государства. Это почти дефиниция.

Скажем, Ходорковскому в аренду кусочек государства не сдадут. И Шендеровичу не сдадут. А Дерипаске — пожалуйста, он социально близкий.

В результате — если разбирать случай Насти Рыбки — всем будет польза. Дерипаска сделает то, что ему надо. Сданный в аренду кусок государства получит деньги, а у публики создастся впечатление, что у государства есть мозг. Хотя на самом деле в данном случае это был мозг Дерипаски. Он позаимствовал на минуточку мертвое тело этого государства, облачился в него, как в одежду, и сделал, что ему надо.

Точно то же происходит, когда в Думе или правительстве лоббист пробивает очередной закон: чтобы все данные граждан России хранились на российских серверах (разумеется, ему принадлежащих), или чтобы лекарства в России продавались только те, что он сертифицировал, и т.д. Все эти законы, с одной стороны, обрушивают страну в дыру псевдопатриотического безумия, а с другой — работают исключительно на топливе шкурных коммерческих интересов.

Еще раз. Тот, кто считает, что Россия — это Мордор, которым непрерывно руководит недремлющее око Саурона, просто не понимает, как нынешняя Россия на самом деле устроена.

А устроена она по очень простому принципу. Как бывший сотрудник КГБ Путин очень хорошо знает, что

в большой стране всегда найдется масса добровольцев делать мерзости. Надо только им не мешать.

Все сами сделают. В этом смысле наше государство — это такой антирынок.

Что такое рынок? Это одноуровневая сеть. Это сеть, каждый сегмент которой сам принимает решения о том, по какой цене продавать товар. У рынка нет центрального мозга. Если бы был, это был бы Госплан, а не рынок. На рынке цена образуется за счет спроса и предложения.

Точно то же — современное российское государство. Это — рынок, на котором продаются звездочки и лоббистские постановления. Постановления продаются за деньги, звездочки — за деньги и за очки. Все, кто причастен к путинскому государству, зарабатывают себе:

а) деньги, чтобы купить новые звездочки;

б) очки — для того же самого.

Правила игры устроены так, что очки можно заработать только мерзостью. Чем большую мерзость ты сделаешь, тем выше очки. При этом совершенно точно известно, что за мерзость очков никогда не снимут.

Если ты убьешь, украдешь, опозоришься — с тебя никогда не спросят. Спросить могут, только если ты сделал что-то хорошее.

Бесспорно — творцом этой уникальной системы является лично Путин. Это его детище. Это его архитектура. Это новый феодализм, в котором приближенным и избранным делегируется право на насилие, не потому, что государство не хочет творить насилие само, — оно хочет и может. Но потому, что оно не всегда хочет отвечать. Система выстроена так, чтобы не отвечать. Так, чтобы первые ученики сами прибегали и просили: дайте нагадить.

Кому гадить? В первую очередь — России. Все эти люди гадят прежде всего России. Не думайте, что они гадят каким-то там пиндосам, украинцам, Европе и пр.

Они гадят России. Ее будущему. Ее настоящему. Ее экономике. Ее населению.

На наших глазах произошел третий развал Российской империи.

Первый был, когда пришли большевики и учредили национальные республики. Второй был, когда в 1991-м эти республики отделились от России. А третий произошел, когда Россия перестала быть для элиты этих республик метрополией. Она перестала быть местом, куда посылают учиться детей и куда дети уезжают, чтобы сделать карьеру. Наши IT-компании потеряли весь украинский рынок. Грузинская молодежь лучше говорит на английском, чем на русском. Это все — тоже результат деятельности государства-зомби.

И, наконец, в результате этой деятельности Россия потеряла международное уважение. От нас ждут самых диких и самых непродуктивных выходок и самого смешного после этого вранья. Мы проводим спецоперации по подмене мочи, посылаем чепиг любоваться солсберецким собором и врем по этому поводу шумно и много.

Вопрос — зачем?

Вот за ответ на этот вопрос несет ответственность президент. А за всякую отдельную Рыбку — нет.