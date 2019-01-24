Изменник и пособник

Фото: РИА Новости

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу об госизмене.

Трансляцию заседания можно было смотреть онлайн: ее вели несколько национальных телеканалов и ютьюб-канал Генпрокуратуры. Януковича обвиняли в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в пособничестве умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК), а также в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины (ч.5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК). Сам Янукович не принимал участия в судебных заседаниях, процесс шел заочно. Без него читают и приговор.

Представители защиты экс-президента сделали максимум для затягивания разбирательства по ходу дела. Накануне часть из них заявила, что находятся вдали от Киева по служебной надобности, потому не имеют возможности бросить работу и примчаться. «Суд сделал все для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. Суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктор Янукович не считается оповещенным», — сказал агентству «УНН» адвокат Виктор Сердюк. «Потому любой приговор с учетом допущенных процессуальных нарушений будет ничтожным, независимо от того, какой он будет по существу». Но те защитники, что пришли в суд, развернули плакат с инфографикой — утверждают, что в аннексии Крыма виноват не Янукович, а представители действующей власти.

Нельзя не вспомнить о том, что дюжина адвокатов Януковича с начала слушаний по делу своего высокопоставленного клиента была «заряжена» на публичный конфликт. То с потасовкой блокировали доступ в зал для защитника, назначенного государством, то срывали дебаты, то грозили заявить в полицию на действия сотрудников Оболонского суда, то взывали к международным организациям — мол, остановите беспредел, который творит украинская Фемида! Обвинительный акт по делу о государственной измене Генпрокуратура передала в суд еще в марте 2017 года, с тех пор и длится процесс. Материалы дела составили 50 томов. Прокуроры просят для беглого экс-президента страны 15 лет лишения свободы.

Фото: РИА Новости

Сам Янукович получил не менее 70 повесток, но ни разу не приехал в Киев дать показания. Зато давал интервью российским телеканалам: «Результаты процесса заранее определены, уголовное дело сфабриковано». Основой обвинения стало письмо-обращение Януковича к президенту России Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести в Украину войска.

Впрочем, источники в украинских правоохранительных органах давали понять, что ближе к развязке «легитимный» (так Янукович упорно продолжал именовать себя после перемещения в Москву) выступит в режиме видеоконференции с последним словом, чтобы сохранить остатки политического образа. Но этого не случилось. Адвокаты информировали о госпитализации своего подзащитного, которому врачи не разрешают нервничать и переутомляться после операции.

Дело Януковича беспрецедентно для украинского правосудия. Во-первых,

никогда прежде глава государства, законно избранный всенародным голосованием, не обвинялся в совершении настолько серьезных преступлений, а главное, не был судим, пусть и заочно.

Во-вторых, в ходе нынешнего процесса в качестве свидетелей были допрошены высшие должностные лица, которые пришли к власти в 2014-м, после Майдана и внеочередных выборов, — президент Петр Порошенко, председатель Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко. Известно, что в самые трагические дни революции достоинства они не раз вступали в переговоры с Януковичем, пытаясь предотвратить возможное кровопролитие. Всего показания дали более ста человек.

Юристы объясняют: обвинительный, пусть и заочный, приговор дает возможность ареста Виктора Януковича для исполнения наказания либо на территории Украины, куда он вряд ли захочет явиться по доброй воле, либо в любой другой стране, с которой у официального Киева есть взаимные договорные обязательства об экстрадиции. Генпрокуратура может обратиться в Интерпол, что, впрочем, совсем не является гарантией выдачи Россией приговоренного судом Януковича. Ведь отказы уже звучали: «экс-президента Украины преследуют по политическим мотивам».

Нельзя исключать и то, что обвинение вообще не вступит в силу, хоть генпрокурор Юрий Луценко уверен в обратном. Адвокаты заранее предупредили о том, что непременно обжалуют ничтожное, по их мнению, решение в апелляционных и кассационных инстанциях, доберутся до международных судов, но интересы своего клиента отстоят. Они считают, что Юрий Луценко давит на судей и руководит процессом.

Вечером стало известно, что суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы заочно.