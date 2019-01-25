Экшен на крови

Kinopoisk.ru

Очередной блокбастер на важную историческую тему, как сказано в титрах, «основан на реальных событиях». В центре сюжета — история возлюбленной пары: выпускника военного училища Кости и вчерашней ленинградской школьницы Насти (в главных ролях снялись внук Андрея Миронова — Андрей Миронов-Удалов и дочь питерской актрисы и депутата Анастасии Мельниковой — Мария). Вместе с толпой беженцев и курсантами военно-морских училищ они оказываются на едва живой барже, которая должна вывезти их из блокадного города на противоположную сторону Ладоги.

По сути, картина обещает рассказать о леденящей кровь трагедии «Баржи 752», произошедшей в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года на Ладожском озере. Она ушла на дно вместе с людьми, унеся жизни более 1000 человек. Одновременно 460 человек погибли на барже, буксируемой канонерской лодкой «Селемджа», перевозившей воинское пополнение в Ленинград. Спаслись немногие.

В фильме капитан буксира «Орел», который должен тянуть баржу, перегруженную людьми, категорически отказывается выходить на Ладогу. Но командованию виднее, да и остров уже отрезан от Ладоги. Других судов нет. И в ночь на 17 сентября старая баржа для перевозки скота, отчалив от пристани Осиновец, вслед за «Орлом» двинулась в направлении порта «Новая Ладога».

Kinopoisk.ru

На барже рядом с влюбленными — антигерой, нехороший и злопамятный капитан НКВД Петручик (Гела Месхи). Он в шляпе и черных перчатках, которые никогда не снимает, словно демоническая сущность мультяшного Блэк Хэтта. Даже на рояле в перчатках играет. Рояль, кстати, здесь же на барже: редкий инструмент нельзя оставить в городе, даром что занимает место потенциальных беженцев. Вокруг рояля устраивается небольшой концерт. Вместе с талантливым энкавэдэшником на скрипках играют великовозрастные выпускницы музыкальной школы. Все нарядные невозможно, включая Настю — она в чем-то шелковом бело-голубом, будто собрались не в эвакуацию, а на выпускной бал.

Но вернемся к назойливому Петручику. У героев с ним — особенная связь. Это он проводил обыски в квартире Насти, арестовывал ее отца, «врага народа». Это он выведет на чистую воду Костю, отставшего от своей роты ради особого задания, о котором никому (кроме зрителя) не скажут.

Формально в фильме вроде бы есть драматические события, связанные с гибелью баржи: колоссальный шторм, налет немецких самолетов Люфтваффе, расстреливающих тонущих людей.

Но вся эта история упакована в глянцевую оболочку экшена, в жанр «катастрофы» с сильным мелодраматическим креном.

Kinopoisk.ru

«Спасти Ленинград» — очередной поворот в российском патриотическом военном кино. В последние годы наши фильмы, с разной степенью убедительности воспевающие подвиг соотечественников, были наследниками по прямой советского кинематографа. Прежде всего, фильмов до-Оттепельного периода.

Режиссер Алексей Козлов сочинял свое кино, компилируя форму и содержание западных блокбастеров. Структура фильма повторяет «Титаник». Здесь и пролог со старушкой, вспоминающей свою первую любовь на фоне катастрофы, и музыканты, играющие перед крушением, и трогательный сюжет «дамы с собачкой». Вместо бриллианта «Сердце океана» в качестве памятного артефакта выступят часы, которые ближе к финалу вернутся к владельцу. И даже женская рука, протирающая запотевшее стекло элитного автомобиля — привет «Титанику». Режиссер, конечно, отнекивается, но, правда, признается, что стремился к зрелищности, которой явно не хватает российскому кино.

Зрелищности хватает, хуже смотрятся «мирные» сцены, напоминающие телеспектакль с театральными артистами. В оправдание артистов заметим — им сильно мешает текст: герои или подробно объясняют, где работают, откуда прибыли, куда собираются или надрывно декларируют: «Нам нужен путь к спасению!», «Всех нас ждет крах!»

Kinopoisk.ru

Военный эпизод с качественной компьютерной графикой убедителен. Не раздражает даже то, что во многом цитирует фильм Гибсона «По соображениям совести». Здесь в роли знаменитого медика Досса, мирного человека, спасшего десятки бойцов в битве за Лейте, — Александр Наумович (Валерий Дегтярь), доктор биологических наук, вернувшийся из лагеря отец Насти. В отличие от Досса ему приходится убивать. Не менее впечатлит зрителя сцена со шквальным штормом и расстрелом баржи фашистскими летчиками.

Но если забыть об обильном цитировании Кэмерона, Нолана, Гибсона, фильм Алексея Козлова вызывает множество вопросов. И дело даже не в сшитом наспех сценарии, в котором все разрозненные линии волей авторов буквально сталкиваются в воде, точнее, несутся навстречу друг другу на разных плавсредствах.

Kinopoisk.ru

Не в том, что энкаведэшник — карикатурный гангстер — в финале перевоспитывается и лишает себя символов человеконенавистничества — черных перчаток и шляпы. Не в навязчивом саундтреке, обязанном из всех музыкальных орудий поддерживать накал эмоций.

Очень обидно, что катастрофа на Ладоге, унесшая более тысячи жизней, превратилась в игрушечное киношное развлечение.

Понятно, что фильм рассчитывает собрать большую кассу, на нем стоит рейтинг 12+, следовательно, все страшное исключается. Не видно даже, как баржа с пассажирами уходит в холодные ладожские воды. Неприспособленное, старое судно без бортов. Вместе с людьми. Без спасательных средств. Без конвоя. Без поддержки с воздуха.

А в самой истории подвига курсантов и командиров нет вопроса о «цене человеческой жизни». Первостепенного не только в реальности, но и в кино.

Kinopoisk.ru

Даже в те времена число жертв на Ладоге 17 сентября вызвало оторопь, «тему» быстро засекретили. 19 сентября 1941 года заместитель наркома ВМФ адмирал Исаков запретил перевозки людей на баржах через Ладогу. Гибель «Баржи 752» оказалась пророческим прологом к мучительной блокаде города.

В фильме совсем другой финал. По солнечному Невскому идет бесчисленная колонна Бессмертного полка, ее участники несут растяжки с именем погибшей баржи.

И даже титра (необходимого в фильме, «основанного на реальных событиях») с числом жертв — нет.

Каждая эпоха отечественного кино по-разному трактовала войну. До Оттепели зрителю демонстрировали, что Победу принес лично товарищ Сталин и единение народа с мудрой компартией. Главной темой фильмов был подвиг: умрем, но не сдадимся. В Оттепель на экран вышел сугубо гражданский человек — учитель, студент, музыкант, — с оружием в руках защищающий не только Родину, но и человечность. Застойный кинематограф с крупномасштабными эпопеями Озерова снова с крупного плана перешел на общий, стирая уникальность каждого отдельного человека — погибшего или чудом выжившего. И вот снова качаем «оборонные мышцы», вновь востребованы коллективные сны наяву. Авторы фильма с названием «Спасти Ленинград», который к сюжету имеет весьма косвенное отношение, не лгут. Просто из конкретной истории вычерпывают факты, необходимые для экшена, игнорируя то, что может омрачить радость двенадцатилетнего зрителя.