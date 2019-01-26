Январь — идеальный месяц для украинских политических символистов: много достойных дат. И каждый из потенциальных кандидатов в президенты волен выбрать свой день в истории, чтобы, так сказать, привязаться к процессу.

Рождество «занял» Петр Порошенко, который вместе с новым главой Православной церкви Украины Епифанием получал в Стамбуле Томос. Организовывать что-то мирское на Крещение — ошибка. А вот столетие «Акта Злуки», то есть, воссоединения центральной и западной частей страны в соборное независимое государство, оказалось как раз впору для съезда «Батькивщины», который имел и второе название — Форум единения. Век спустя фатальная склонность национал-демократов к взаимному предательству, атаманщине и уничтожению результатов солидарных усилий никуда не делась.

Потому посыл читался легко: только Юлии Тимошенко по силам подняться над суетой ради высшей цели.

Прошу простить за сравнение известного политика с миссионерами харизматических церквей, используемое не впервые. Зал киевского Дворца спорта, что вместил собственный максимум, 10 тысяч человек — делегатов съезда и активистов партии, плакал, рукоплескал, скандировал и смеялся от счастья и любви почти так же, как на проводимых здесь сеансах массового снятия порчи и проклятий. «ВерЮ!» — ритмично взлетали над рядами типовые, синие с желтым шрифтом плакаты. Конечно, на плакатах было «ВерЮ в Украину!», но Украина терялась за большой буквой «Ю»… В «прицелы» телекамер попадали то лик Юлии на рисунке грифелем, то лозунги, призванные подчеркнуть масштаб собрания: «Сумы за Тимошенко!», «Нежин требует перемен!», «Черновцы с Юлей!», как на мирном этапе очередного Майдана. Плечом к плечу сидели депутаты парламентской фракции в Раде и вип-гости, часть из которых, вроде Владимира Семиноженко, экс-вице-премьера правительства Азарова, могла бы примкнуть к «единоверцам» Юлии разве что под гипнозом.

Перед началом мероприятия заводные ребята в синих и желтых свитшотах и кепках разогревали публику: учили хлопать в нужных местах, раздавали флажки для махания. Могли бы так и не стараться.

Опыт всегда подсказывал лидеру «Батькивщины» нужную тональность и образ: берегиня рода и народа, смешливая обольстительница, бизнес-леди, дерзкая политзэчка, государственный деятель — точку ставить рано.

Фото: РИА Новости

В 2004-м депутат Рады Юлия Тимошенко привела к победе на выборах, которые переросли в Оранжевую революцию, коллегу и единомышленника — Виктора Ющенко. В 2010-м экс-премьер Тимошенко, уже критик и враг Ющенко, проиграла во втором туре лидеру Партии регионов Януковичу. Разрыв оказался минимальным. После тюрьмы, едва покинув инвалидное кресло, на внеочередной кампании 2014 года она уступила Петру Порошенко — так сильно, что спорить с результатом не имело смысла.

Часть наблюдателей бестактно называет нынешние выборы «последним шансом» Юлии Владимировны. Это значит, что экономии денег, кадрового ресурса и креатива по ходу кампании не предвидится — доказано съездом.

«Мама не подведет»

Повторюсь: символы так и теснили друг друга. Гимн Украины спела а-капелла девочка, почти дитя, с косой-короной (сейчас у Тимошенко гладкая прическа) — будущее выбирало Юлию. 400-страничный труд, программу под названием «Новый экономический курс», политик выставила на всенародное обсуждение еще осенью.

По мультимедийному экрану плыли волны государственного флага. Вдруг среди волн открылась потайная дверца и на сцене возникла лидер «Батькивщины» в платье цвета пурпура.

Знатоки тут же подсказали непосвященным: заступница, богоматерь Оранта, на иконах изображена тоже в красном, в память о страданиях… «Точку g» электората Тимошенко нащупали давно.

Но для начала к залу обратились патриарх Филарет и политический «патриарх» Леонид Кравчук. Блаженнейший благословил присутствующих молитвой, поминая добрым словом тех президентов страны, кто добивался украинской автокефалии. Когда дошел до Петра Порошенко, знак залу «Аплодисменты!» от заводных ребят не поступил. Зато речь Кравчука утонула в овациях — он не видел альтернативы «Оранте». Следом показали нарезку, видеопоздравления от Михаила Саакашвили, экс-генсека НАТО Расмуссена и бразильского писателя Коэльо. Последнего, видимо, сочли самым известным и крутым литератором у целевой аудитории. На следующий день указанные господа в разной по степени категоричности форме опровергли утверждение, что они агитируют именно за Тимошенко, а не за свободный и осознанный выбор украинцев вообще. Верующие в «Батькивщину» опровержение игнорировали: «Подкупили, запугали, оболгали, как всегда!»

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Кульминация эмоций пришлась на мини-фильм о семье кандидата в президенты и выступление со сцены дочери кандидата в президенты. Ее возглас «Мама не подведет!» после признания, что из самых близких только малышка Ева, внучка Юлии Владимировны, не присутствует на съезде по уважительным причинам и не переживает сопричастность к событию, могли бы считаться перебором, а то и медвежьей услугой со стороны сценаристов. Но люди, близкие к организаторам, уверяют: были консультации, это американские стандарты — кампании Трампа, Хиллари и прочих, это работает. Так же, как появление рядом с Тимошенко чуть не взвода АТОшников в полевой форме, с наградами и цветами.

Воины целовали руки и читали стихи-посвящения «главному политическому киборгу Украины»…

Вериги обещаний

В Верховной Раде. Фото: РИА Новости

…— Я знаю, вы здесь, в зале! Встаньте, прошу! Никогда не забуду вас, родные! — ладошка козырьком: юпитеры мешают видеть лица.

Недаром Кравчук назвал Тимошенко «мастером человековедения». Группы растроганных пожилых людей — при Януковиче они в жару и холод оставались на Крещатике, в палатках, требуя свободы Юле, дежурили под воротами Качановской колонии, под зарешеченными окнами больницы в Харькове — сейчас готовы не просто примкнуть к добровольным агитаторам, которые вот-вот пойдут от дома к дому, а отдать за победу остаток жизни. Уверена: о них тоже снимут мотивирующее видео!

Что агитаторы понесут по домам? Фолиант «Новый экономический курс» и документ попроще, некое « Соглашение кандидата в президенты Тимошенко с гражданами Украины».

Перечисленные в столбик обязательства — например, снизить цену на газ в два раза, а пенсии с зарплатами, наоборот, в 3,5 раза поднять, и т.п., с подписью будущего гаранта. Тот избиратель, кто верит, подписывает бумагу, один экземпляр оставляет себе для контроля, второй отдает… Посильнее соцопросов штука!

— Если за первые сто дней на должности я не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам результаты, я просто уйду с президентской должности, — дала слово лидер партии.

Из обещаний запомнились такие. Переписать Конституцию, причем, успеть до выборов в Раду осенью 2019 года (вопрос вынесут на всеукраинский референдум сразу после инаугуации), сократить число народных депутатов на треть, а вот на места дать максимум прав и возможностей:

— Общины смогут полностью распоряжаться землей. Земли за пределами общин существовать не будет. Областями будут управлять префекты.

— …Все работающие украинцы получат возможность купить квартиры, взять ипотечный кредит без первого взноса. И рассчитаться не за пять лет, а за срок от десяти до двадцати лет. А лучше до тридцати! — Тимошенко, как принято писать, взорвала зал.

Хлопали и заявлению «Мы немедленно становимся членом НАТО!»

Правда, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк, давний и последовательный борец за интеграцию с Альянсом, имел озадаченный вид: «немедленно» зависело не только от желания Киева. Говоря о российской агрессии, аннексии Крыма и оккупации Донбасса, политик заключила:

— Кремль заинтересован, чтобы у нас были разруха, коррупция и хаос. Сегодняшняя украинская власть все для этого делает. Потому именно действующая власть — рука Кремля и слуга Москвы.

Киев