Призрак «Вагнера»

Агентство Reuters сообщило, что после начала массовых протестов в Венесуэле в страну транзитом из Гаваны прибыли бойцы российской частной военной компании из «группы Вагнера». Якобы «для усиления безопасности президента Николаса Мадуро». Агентство сослалось на некоего Евгения Шабаева, представляющегося атаманом «хуторского казачьего общества «Ховрино» и «главой комитета Общероссийского офицерского собрания», ликвидированного еще в 2006 году.

Посольство России в Венесуэле оперативно опровергло это сообщение. И это тот случай, когда дипломатам не пришлось придумывать лукавые формулировки, призванные скрыть правду. Дело в том, что практического смысла в десантировании в Венесуэле вооруженных россиян нет никакого. И вот почему.

У Мадуро нет проблем с комплектацией личной охраны, а в Венесуэле нет дефицита в вооруженных людях. Армия страны — третья по численности в регионе (после Бразилии и Колумбии).

Под ружьем в сухопутных войсках, на флоте и ВВС находится порядка 100 тысяч человек. 150 тысяч человек служат в Национальной боливарианской милиции. И еще 23 тысячи человек насчитывает Национальная гвардия Венесуэлы, превосходно экипированная и вооруженная, обеспеченная и спецсредствами, и техникой, предназначенной для подавления протестов. И за последние годы получившая огромный опыт в обеспечении стабильности режима Маудро.

Охранять объекты инфраструктуры «Роснефти» и других российских компаний в Венесуэле тоже нет смысла, потому что этой самой инфраструктуры в стране практически нет. Да, в декабре 2017 года была подписана директива о выдаче «Роснефти» лицензий на разработку газовых месторождений Патао и Мехильонес. Но эти месторождения находятся на шельфе Карибского моря. На суше же, хотя «Роснефть» и участвует в добыче нефти в проектах Petromiranda, Petromonagas, Petrovictoria, Boqueron и Petroperija, делает это лишь в качестве инвестора. Все эти месторождения разрабатывает государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA.

Несмотря на очевидную нелепость новости об отправке в Венесуэлу бойцов «ЧВК Вагнера», сообщение Reuters об этом подхватили и пресса, и социальные сети. Дело тут, думаю, в том, что «ЧВК Вагнера» уже стало нарицательным названием. И репутация этой «группы вооруженных людей», связанной с ресторатором Евгением Пригожиным, такая, что уже мало кто в состоянии разобраться, где правда об этом ЧВК, а где небылицы.

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И меня ничуть не удивит, если завтра появится информация, что бойцы «ЧВК Вагнера» отправились защищать интересы России в Антарктиду или даже на Луну.