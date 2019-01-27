Искандеру не смешно

23 января в Арбитражном суде Владимирской области прошло предварительное заседание по иску Рослесхоза к АО «Метровагонмаш», ООО «Экотехстрой Владимир» и Мытищинскому машиностроительному заводу (ММЗ). Такого количества посетителей во владимирских судах, вероятно, не было с 2015 года, когда здесь судили сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Во Владимир из сельского поселения Филипповское Киржачского района приехали больше 50 человек. С лета 2017 года филипповские борются против строительства мусорного полигона на границе Московской и Владимирской областей, в зоне водосбора крупного месторождения подземных вод.

За время этой борьбы активистам многого удалось добиться. Они уволили главу администрации, который продал 1500 гектаров леса «Метровагонмашу» по 200 рублей за сотку. Заставили бенефициара «Трансмашхолдинга», в который входит «Метровагонмаш», миллиардера Искандера Махмудова публично заявить о выходе из проекта (хотя филипповские полагают, что новые инвесторы по-прежнему связаны с номером 16 российского списка «Форбс»). Рассекретили стародавнее распоряжение Совета министров РСФСР, которое обязывало ММЗ охранять лес. И вот теперь — убедили Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу подать иск об истребовании леса из чужого незаконного владения. По словам главы федерального Рослесхоза Ивана Валентика, на его памяти это первый такой случай в новейшей истории России.

Эта вроде бы бумажная, бюрократическая история — на самом деле настоящий детектив.

Началось все в 1967 году. Секретным распоряжением Совет министров РСФСР отвел ММЗ 1500 гектаров из земель Гослес­фонда. 120 гектаров разрешили вырубить под испытательный полигон для военной техники. На остальной территории завод обязали вести лесное хозяйство. Полигон, на котором испытывают гусеничную технику для установок ПВО, действует до сих пор.

После распада СССР завод становится частью АО «Метровагонмаш». О распоряжении Совета министров РСФСР все как-то забывают (или, что вероятнее, намеренно скрывают его), и администрация Киржачского района выдает «Метровагонмашу» свидетельство на право бессрочного пользования землей — но уже без указания, что это Гослесфонд.

Въезд на испытательный полигон. Фото: Денис Синяков для «Новой газеты»

В 2007 году в России начинают создавать единый кадастр. На учет ставят и эти 1500 гектаров. Их относят к категории «земли промышленности».

В 2011 году «Метровагонмаш», согласно новому закону, вынужден поменять бессрочное пользование на аренду. Кадастровую стоимость — больше 3 миллиардов рублей — областная администрация оценивает исходя в том числе из категории земель. «Метровагонмаш» это не устраивает, и вот уже компания доказывает в судах, что участок используется в интересах обороны страны. Кадастровая стоимость снижается в 12 раз, а годовая арендная плата — до 5 миллионов рублей.

Но когда в 2013 году «Метровагонмаш» пытается купить участок, администрация Киржачского района отказывает: сами же утверждали, что это «земли обороны», а их нельзя приватизировать. В том же году право собственности на участок получает государство.

— Вроде бы для «Метровагонмаша» это был тупик. Но все загадочным образом изменилось сразу после выборов 2013 года, когда губернатором Владимирской области стала Светлана Юрьевна Орлова, — говорит активист из Филипповского Борис Благославов.

Администрация Киржачского района подает иск о прекращении права собственности России на 1500 гектаров леса. Суд признает это право отсутствующим и одновременно неведомым образом заключает, что участок не предоставлялся «Метровагонмашу» для военных испытаний. Лес возвращается «Метровагонмашу». Правда, и цена его, поскольку это снова не «земли обороны», вырастает до 4 миллиардов рублей. Но в этот раз проблем не возникает: администрация Владимирской области снижает кадастровую стоимость до 1 миллиарда. А затем «Метровагонмаш», пользуясь тонкостями закона, выкупает землю вообще за 2,5% от этой суммы — 26 миллионов рублей.

Впоследствии «Метровагонмаш» разделил участок на несколько. Самые крупные продали «Экотехстрой Владимир» под мусороперерабатывающий завод. Площадка будет принимать 150 тысяч тонн мусора в год: 100 тысяч — из Москвы, остальное — из Владимирской области. При этом из проекта следует, что перерабатывать будут лишь 20% отходов. Остальное будут просто закапывать. Под это отведено как минимум 26 гектаров.

Выходило так: доказать, что 1500 гектаров филипповского леса — это Гослесфонд, можно только с помощью секретного распоряжения Совмина РСФСР, свою копию которого «Метровагонмаш» прячет. И вот в октябре 2018 года по запросу главы Филипповского совета депутатов Елены Гашиной комиссия по защите государственной тайны рассекретила этот документ.

Рассекреченное распоряжение Совета министров РСФСР

Представители «Метровагонмаша», ММЗ и «Экотехстрой Владимир» на предварительном заседании попросили закрыть процесс для слушателей. Аргумент: дело касается сделок между частными предприятиями. Жители возмущенно зашипели: Рослезхоз оспаривает только одну сделку — незаконную продажу земли администрацией. Судья Марина Киселева огласит решение по ходатайству ответчиков во вторник, 29 января.

Светлана Орлова проиграла последние губернаторские выборы. В декабре ее также вывели из состава Высшего совета «Единой России». Процесс по иску Рослесхоза может указать, велика ли инерция прежних решений Орловой и чего стоит новый губернатор, представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

Сельское поселение Филипповское объединяет 26 деревень и 76 садовых товариществ. В них нет центрального водоснабжения. Все жители пользуются колодцами и личными скважинами глубиной в среднем пять-шесть метров. Почва в этих местах — песок (до 70 метров) без глинистых «замков». Специалисты Института водных проблем Российской академии наук и холдинга Росгеология утверждают (.pdf), что единственный для местных жителей источник питьевой воды будет загрязнен через полтора года после захоронения первых отходов. Более того, расположенный здесь участок недр «Шерна» является резервным для Восточной системы водоснабжения, которой пользуются многие города Восточного Подмосковья.