Цена незаборчивости

В бескомпромиссном противостоянии со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси президент неожиданно — и для сторонников, и для противников — отступил. В законопроекте о бюджетном финансировании правительства, подписанном Трампом вечером 25 января, нет ни слова о 5,7 миллиарда долларов, которые президент требует на строительство стены на границе с Мексикой. Отказ Конгресса финансировать строительство стены стал главной причиной «шатдауна», затронувшего свыше 800 тысяч федеральных служащих и нанесшего, по самым предварительным оценкам, ущерб американской экономике в 6 миллиардов долларов.

С одной стороны, демпартия празднует победу, потому что неуступчивая позиция лидеров этой партии в Конгрессе вынудила президента отступить. С другой, самые консервативные республиканцы разделились в оценке действий Трампа.

Обычно лояльное президенту издание Getaway Pundit опубликовало характерный заголовок: «Трамп обрушился (Trump caves — А. П.): конец шатдауна — большая победа Нэнси Пелоси». «В конце концов, Белый дом уступил требованиям демократов, — констатирует статья еще одного консервативного издания Breitbart, — несмотря на неоднократные утверждения Трампа, что он не сделает этого». Энн Коултер — популярная журналистка, требовавшая от Трампа не отступать перед демократами, с сарказмом комментирует окончание «шатдауна»:

«Хорошая новость для Джорджа Буша-младшего. С сегодняшнего дня он больше не является самым большим слабаком, занимавшим пост президента Соединенных Штатов».

Нэнси Пелоси. Фото: Reuters

Напротив, популярный среди трампистов радиоведущий Билл Митчелл утверждает: сделка была «блестящей». «Представьте себе такой сценарий: Трамп соглашается вновь открыть правительство на три недели, а затем во время ежегодного обращения президента к нации о положении в стране (выступлении перед обеими палатами конгресса), подробно изложив этот вопрос, когда спикер Пелоси сидит за его спиной, он объявляет режим чрезвычайного положения с целью финансирования стены и объясняет, откуда конкретно поступят денежные средства. Великолепно!», — готовый план для президента. «У демократов есть три недели, чтобы доказать, будут ли они держать свое слово в вопросе безопасности границ», — написал в Twitter бывший помощник в Белом доме Себастьян Горка.

«Дональд Трамп может посвятить стене свое обращение к нации. Гениально!»

«Мы должны поддержать президента», — написал правый активист Чарли Кирк. Ведущий любимого президентом телеканала Fox News Джесси Уоттерс сказал: «Трамп проиграл битву, поэтому он должен выиграть войну». Его коллега Шон Хэннити (тоже из «Фокс») отметил: «Тем, кто думают, что Трамп уступил, я скажу, что вы не знаете его так, как знаю я. Он держит все карты в руках, и он добьется безопасности границы, тем или иным путем». Хэннити назвал виновниками кризиса демократов и республиканцев «со слабыми коленками» в конгрессе. Администрация Белого дома и верные президенту республиканцы конгресса, такие как лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти представляют прекращение «шатдауна» так: Трамп поставил интересы американцев выше политических интересов. По словам Маккарти, участвовавшего в переговорах по поиску компромисса, президент предложил четыре разных плана, но демократы отклонили все.

Плаяс де Тихуана, Мексика. Граница с США. Фото: Елена Костюченко / «Новая»

На вопрос, кто виноват в «шатдауне», ответили и рядовые американцы. Как обычно, через цифры опросов общественного мнения. По данным нового опроса NBC News/Wall Street Journal, 63 процента американцев считают, что страна идет в «неправильном направлении», только 28 процентов думают обратное (в прошлом месяце разрыв был меньше: 56 против 33). 50 процентов винят в этом Трампа и 37 — демократов.

Большинство не одобряет позицию президента по вопросам иммиграции и считают, что будущие иммигранты скорее укрепят, чем ослабят Америку.

52% большинства выступают против строительства стены вдоль границы между США и Мексикой, а 45% поддерживают стену.

По данным опроса ABC News/Washington Post, 53% называют Трампа и республиканцев виновниками рекордной по продолжительности остановки правительства, 34 — винят Нэнси Пелоси и демократов. Только 37% поддерживают политику президента, а 58 — разочарованы. Таким образом у Трампа отрицательный рейтинг «минус 21 пункт». За время шатдауна рейтинг снизился на 6 процентных пунктов.

Что делать?

По разным подсчетам, сейчас внутри страны находится от 9 до 13 миллионов нелегальных мигрантов. Трамп утверждает, что нелегалы наносят ущерб экономике в 200-250 миллиардов долларов ежегодно (он даже назвал цифру $275 млрд). Ни Белый дом, ни президент не сообщили, откуда взяты эти данные. Они более чем в два раза превышают самые близкие опубликованные оценки, которые были сделаны Федерацией за американскую иммиграционную реформу, консервативной исследовательской организацией, которая выступает за уменьшение иммиграции, как легальной, так и нелегальной. Отчет группы, опубликованный в 2017 году, оценил ущерб нелегалов в 135 миллиардов долларов в год. А исследование консервативного вашингтонского Фонда Наследие (The Heritage Foundation) 5 лет назад, когда нелегалов было больше, чем сейчас, выявило 3,7 миллиона семей иммигрантов без правильных документов и оценило ущерб в 54,5 миллиардов — в 5 раз меньше, чем говорит Трамп.

Республиканцы и их сторонники выступают за ужесточение контроля над границей и выдворение нелегалов и их детей. (Судя по публикациям местных изданий,

резко против новых мигрантов выступают бывшие граждане стран СНГ, многие из которых пользуются социальными государственными программами помощи —

финансовыми, жилищными, медицинскими, продовольственными.) Амнистия для так называемых «мечтателей» — детей нелегалов, попавших в США в детстве, была одним из вариантов компромисса с демократами, предложенного Трампом в обмен на финансирование стены или стального барьера на границе. Его предшественник Барак Обама указом временно разрешил сотням тысяч детей нелегалов оставаться в стране. Демпартия также выступает последовательно против политики разделения семей нелегалов. Демократы считают, что «иммиграция — это не просто проблема, которую необходимо решить, это определяющий аспект американского характера и общей истории страны». Так зафиксировано в партийной платформе — главном документе партии. Строительство стены с Мексикой они вообще не рассматривают как вариант решения этой проблемы. Одновременно демократы в конгрессе готовы увеличить средства на охрану границы.

«Мы против стены» — заявил Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в сенате в минувшую пятницу, когда его спросили о том, возможно ли достичь компромисса с президентом до 15 февраля. «Разве я не ясно все уже объяснила?» — ответила вопросом на вопрос спикер Нэнси Пелоси, когда ее спросили о финансировании стены.

Дональд Трамп, объявляя об окончании «шатдауна» в Розовом саду Белого дома, заявил, что этот шаг ни в коем случае не является уступкой: «У нас действительно нет иного выбора, кроме как построить мощную стену или стальной барьер. Если мы не добьемся справедливой сделки от конгресса, правительство либо снова закроется 15 февраля, либо я использую полномочия, предоставленные мне законами и Конституцией Соединенных Штатов для решения этой чрезвычайной ситуации».

Речь идет о введении чрезвычайного положения, и тогда деньги на строительство президент возьмет из уже утвержденного бюджета.

Демократы обещали немедленно подать в суд, если Трамп объявит «чрезвычайку». В прошлом суд уже блокировал его указ, запрещавший въезд в страну представителей мусульманских стран из «черного списка». Дело тогда дошло до Верховного суда, поддержавшего законность указа, но сколько времени ушло!

А сейчас деньги выделены всего на 21 день, и на данный момент перспектива вновь остаться без зарплат для государственных служащих и контрактников выглядит угрожающей. 800 тысяч человек в течение 35 дней либо ушли в отпуска, либо работали без зарплаты. Мир обошли кадры видеохроники: то бывший президент Джордж Буш-мл. угощает пиццой своих охранников из «Сикрет Сёрвис» (бывшим президентам пожизненно положена госхрана), то Дональд Трамп покупает бургеры и пиццу для встречи со студенческой футбольной командой Clemson Tigers, потому что в Белом доме из-за «шатдауна» не хватило поваров. К прошлой пятнице замедлилась работа аэропортов на севере и востоке Америки из-за массового ухода авиадиспетчеров на больничный, то же произошло с работниками Налоговой службы,

директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что он «так зол, как давно не был» из-за того, что агенты остаются без зарплаты.

Теперь — о зарплате «их» госслужащих. «Нью-Йорк таймс» приводит цифры: за 35 дней среднестатистическому сотруднику Комиссии по ценным бумагам и биржам не выплатили $12,543, в национальном фонде науки — $8,653, в агентстве по охране окружающей среды — $7,737, а в департаменте сельского хозяйства — $4,446.

Трамп пообещал компенсацию работникам за пропущенные зарплаты «очень быстро или как можно скорее». Однако многие федеральные подрядчики, работавшие на контрактах, могут остаться без полной или даже частичной компенсации. По данным агентства Standard & Poor’s, за 5 недель «шатдауна» американская экономика потеряла, как минимум, 6 миллиардов долларов — то есть, больше, чем Трамп запрашивал у конгресса на финансирование строительства стены с Мексикой.

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Из-за «шатдауна» было отложено обращение президента к нации и обеим палатам конгресса. Изначально был намечен вторник, 29 января. Но в условиях «шатдауна» спикер Нэнси Пелоси отказалась приглашать президента на Капитолийский холм. Сначала Белый дом возмутился. Источники в нем сообщили, что президент Трамп может найти другое место, чтобы обратиться к нации с ежегодным посланием. Затем Трамп заявил, что он «очень уважает Конгресс» и согласен с тем, что выступать с речью негоже, пока в стране продолжается «шатдаун». Теперь проблема временно снята. Пелоси объявила, что готова договариваться с администрацией о новой дате выступления Трампа. Как мы помним, наиболее рьяные сторонники президента предлагают ему объявить чрезвычайное положение на границе во время ежегодного обращения к стране.

На данную минуту новый «шатдаун» или «чрезвычайка» — вот такая вырисовывается дилемма.