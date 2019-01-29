«Исчезни!»

Директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков сегодня подал в Следственный комитет России заявление о преступлении — в связи с преследованиями жителей Чечни по подозрению их в гомосексуальной ориентации.

В своем заявлении Кочетков указал, что с конца декабря на горячую линию Российской ЛГБТ-сети, открытую в марте 2017 года для помощи и эвакуации преследуемых чеченских геев, вновь стали поступать обращения жителей Чечни, а также их родственников и знакомых. Они говорили о новых массовых расправах в республике.

В заявлении Игорь Кочетков сообщает, что сотрудникам правозащитной организации точно известно как минимум о 14 задержанных.

Все задержанные подвергались пыткам и унижающему достоинство обращению, при этом данную волну характеризует резко возросшая степень жестокости и изощренности пыток.

Игорь Кочетков, руководитель ЛГБТ-сети. Фото из личного архива

По имеющейся у Российской ЛГБТ-сети информации, пострадавшие удерживались в Заводском РОВД и в здании Управления МВД России по городу Грозный.

Игорь Кочетков передал Следственному комитету персональные данные об одном убитом жителе Чечни, который был задержан в ходе новой кампании против чеченских геев.

Также было принято решение озвучить имя и фамилию одного из задержанных — Бекхана Юсупова, жителя Чечни, получившего во Франции убежище, однако в конце декабря прошлого года прибывшего в Чечню навестить своих родных. Бекхану Юсупову около 50 лет, приехал в Чечню он на своей машине «Рено Клио». Вскоре после возвращения в республику был задержан. После того как он перестал выходить на связь как по российскому, так и по французскому номерам телефонов, его знакомые выяснили, что он незаконно удерживается в УМВД г. Грозного вместе с другими лицами, заподозренными в гомосексуальной ориентации. Не исключено, что причиной его задержания также могло стать его имущество (в частности, машина, на которой он приехал из Франции). В последнее время чеченские полицейские повсеместно прибегают к задержаниям жителей Чечни с целью вымогательства ценных вещей в обмен на свободу.

В данный момент, как стало известно правозащитникам, задержанных из Заводского РОВД и УМВД Грозного перевели в другие отделы полиции. В частности, Бекхан Юсупов на данный момент может содержаться в отделе полиции № 8 поселка Черноречье. Всего с конца декабря 2018 года в Российскую ЛГБТ-сеть обратились 23 человека.

В связи с распространением информации о новых фактах преследования геев в Чечне правозащитникам стали поступать угрозы.

Так, чеченские пользователи интернета широко распространяют обращение общественного деятеля республики, представителя оргкомитета «Ноев ковчег» Али Басханова, который в видеообращении к Игорю Кочеткову (зафиксировано и сохранено. — Ред.) практически прямо угрожает правозащитнику убийством за то, что тот предал огласке ситуацию с преследованиями геев в Чечне.

Басханов называет Кочеткова «тварью, гнидой и сыном дьявола», отрицает «существование на территории Чечни такой нечисти (имея в виду представителей ЛГБТ), которой тут никогда не было и никогда не будет»,

и задает вопрос: «Как ты посмел целый народ оскорбить такой унизительной предъявой?» Он говорит о том, что его видеообращение — это «предупреждение» правозащитнику, и если он «не остановится и не оставит в покое Чеченскую Республику», это будет для него «конечной остановкой».

Данное выступление практически дословно повторяет неоднократные комментарии главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации с преследованием чеченских геев. По факту озвученных публично угроз правозащитники планируют отдельное обращение в Следственный комитет России.