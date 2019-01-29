Хозяин бюджета

Под конец календарного года чиновники традиционно спешат освоить бюджет. В данном случае не украсть, а израсходовать каким-нибудь подходящим способом и потом отчитаться о том, что деньги кончились. Здесь действует железная логика: если бюджет останется недоосвоенным, то в следующем году его могут сократить.

С этой особенностью «бюджетнего планирования», кстати, связана одна из причин, в силу которой государственные расходы всегда завышаются, даже если произошло чудо и прямого воровства нет. Поскольку почти все деньги в стране уже сейчас проходят через государство, сезонное освоение бюджета превращается в национальный спорт. А еще оно приводит, в ряду других факторов вроде бесконтрольности чиновников, к профессиональной деформации сознания у этой группы лиц.

Чиновники в России считают, что государство — это они, государевы люди, и есть, а государственные деньги, соответственно, находятся в их личной собственности.

Именно с этим сюжетом связаны все последние случаи чиновничьего хамства, и за понятным возмущением к очередному ляпу бюрократов важно эту тенденцию увидеть. Больше всего в этом смысле нашумела Марина Юденич, занимающая характерную должность председателя совета по правам человека при подмосковном губернаторе Воробьеве. Во время встречи с жителями Королева, в ходе которой обсуждалась реставрация исторического квартала, Юденич задала собравшимся вопрос: «Вы в бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?» Позже чиновница утверждала, что ее слова были «вырваны из контекста» и вопрос был адресован не жителям Королева, а представителям экспертного сообщества. Юденич дала в прессе многочисленные объяснения, которые, впрочем, ничего не меняют по сути.

Картина мира, прорвавшаяся в вопросе, вполне понятна. Существуют иждивенцы, тянущие на себя ресурсы государства, которые по праву принадлежат совсем другим людям, чиновникам, специально обученным осваивать бюджет. Чиновники — это что-то вроде драконов, которые стерегут государственные деньги. Пробраться к ним могут только свои. И не так важно, представлены ли эти иждивенцы в конкретном случае жителями города Королев или экспертами, предлагающими реставрировать квартал. Граждане лишь мешают чиновникам жить. Совсем другое дело — какой-нибудь уважаемый руководитель госкомпании, который сначала вложил в бюджет увесистую сумму, но потом уж и взял из него с лихвой. Или в обратной последовательности, что бывает чаще.

Нужно поблагодарить Юденич. Благодаря ее прямоте многое прояснилось и в более ранних высказываниях ее коллег. Та же картина мира стоит за прошлогодним хитом главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей, что государство ничего не должно молодежи. И за неловкой фразы спикера Новгородской областной Думы Елены Писаревой о том, что после 30 лет женщинам нужны не деньги (бюджетные), а «малыш, чтобы его любить». И за последним явлением в том же ряду на сегодняшний день: высказыванием главы управления молодежной политики Алтайского края Екатерины Четошниковой, обвинившей учителей в завышенных жизненных ожиданиях. Те, кто хочет получать зарплату выше 9 тысяч рублей, хотят владеть «Мерседесом», сами ничего из себя не представляя, рассуждала она.

Новейшая риторика российских чиновников кажется хамством только до тех пор, пока мы не замечаем очертания нового сословного общества, возникающего на наших глазах.

Служилые люди компетентно распоряжаются средствами податного сословия, а последнему, то есть нам с вами, вменено не думать ни об источниках пополнения бюджета, ни о том, как он расходуется. Как нельзя более кстати тут оказывается рост «засекреченных расходов».

Получается, что бороться в контексте новой искренности бюрократии нужно не столько с грубостью — в конце концов, если чиновники научатся быть тактичнее, ситуацию это не изменит, — а с представлением о том, что «население» путается под ногами «профессионалов» и отвлекает их от того, чтобы осваивать бюджет.