Сказка о низких налогах

Ставка НДФЛ в 13% от зарплаты, которые в России обязан платить работник с любым уровнем дохода, создает вредную иллюзию автономии государственного бюджета от денежного вклада граждан. Чиновники охотно поддерживают это заблуждение, постоянно подчеркивая, что государство забирает у физических лиц сущие копейки — в отличие от западных стран, где предельная ставка подоходного налога превышает 50%. Отсюда делается вывод, что россияне поступают нагло, когда требуют от государства подотчетности в расходовании средств налогоплательщиков.

Интересно, что в последнее время власти России взяли курс на повышение финансовой грамотности населения. В регионах создаются центры для консультаций граждан, соответствующие дисциплины внедряются в школьные программы. Зампред ЦБ Сергей Швецов в этой связи даже предположил, что корни финансовых проблем лежат в традиционной русской культуре: сказки про золотую рыбку и Ивана-дурака, сидящего на печи в ожидании «халявы», не способствуют развитию трудовой этики. Сюжет этих сказок, заявил Швецов, необходимо изменить.

Понятно, что задача властей состоит в том, чтобы заставить население больше и эффективнее работать, самим копить на пенсию и всячески избавляться от «патерналистских установок». Но главный финансовый миф, который следовало бы развеять как можно скорее, распространяют сами же государственные служащие. То и дело они утверждают, что государственный бюджет РФ формируется буквально «по щучьему велению», а именно извлекается госкомпаниями напрямую из природных недр, минуя кошельки граждан.

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Начать надо с того, что по мировым меркам россияне платят в бюджет значительно выше среднего. По оценкам декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, подкрепленным исследованиями консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers,

с каждого заработанного нами рубля государство забирает в среднем 48 копеек.

Реальная налоговая ставка в России выше, чем в США, и примерно соответствует уровню Северной Европы. Для сравнения: в Центральной и Восточной Европе средняя налоговая нагрузка составляет лишь 34,2%.

Особенность российских налогов — не в низких ставках, а в косвенном или скрытом характере платежей. НДС, импортные пошлины и акцизы заложены в цены товаров, а НДФЛ и 30%-ные страховые взносы формально платит работодатель, хотя по факту они напрямую вычитаются из зарплаты работника. Из-за такого дизайна налоговой системы многие люди даже не осознают, что проводят треть своего рабочего времени в неоплачиваемой работе на государство (примерно столько времени нужно, чтобы окупить уплату всех налогов с зарплаты) и практически каждой своей трансакцией с заработанных денег финансируют российский бюджет.

После 2016 года, когда Владимир Путин объявил о двухлетнем моратории на повышение налоговой нагрузки, эта тенденция только усилилась:

чтобы не нарушать указание первого лица, чиновники сосредоточились на технологиях скрытого налогообложения.

Количество квазиналоговых платежей (сборы, взносы и прочие формы неналогового изъятия) к 2019 году выросло до такой степени, что в Госдуме начали обсуждать необходимость кодифицировать их и включить в Налоговый кодекс.

Инфографика: Алексей Комаров / «Новая газета»

При спорах о том, откуда у государства берутся деньги, важно учитывать все уровни бюджетной системы. В консолидированном бюджете за 2017 год (включает в себя федеральный бюджет, региональные бюджеты и взносы на обязательное социальное страхование) доля нефтегазовых доходов составила менее 20%. Этот показатель варьируется в зависимости от мировой конъюнктуры: как только цены на нефть падают, снижается и доля сырьевых доходов бюджета.

Власти начинают отчитываться об освобождении от «сырьевой иглы», другой рукой повышая фискальную нагрузку на население. По данным Минфина, налоговые изъятия в 2016 году составляли 29,2% ВВП, а к 2017 году выросли до 30,8%.

Получается, что 80% от общих доходов государства не связаны с природными ресурсами. 17,2 трлн (55% консолидированного бюджета) платят граждане — в виде НДС, акцизов, НДФЛ, пошлин и социальных страховых взносов. Если прибавить к этой сумме налоги на имущество, транспорт и налог на прибыль, который де-факто платят владельцы частных компаний, то получится, что

граждане отвечают за две трети поступлений в бюджетную систему России.

Остаются 4,5 трлн рублей «прочих доходов» и 6 трлн рублей, которые в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных пошлин платят нефтегазовые компании — как государственные, так и частные. Но даже эти средства, если верить Конституции, являются общенациональным достоянием. Чтобы случайно не забыть о конечных хозяевах природной ренты, развитые сырьевые страны, такие как Норвегия, зачисляют нефтяные деньги на личные пенсионные счета своих граждан.

«Ваши налоги ничего не решают» — это и есть самая вредная сказка, которая наносит финансовой грамотности россиян куда больший ущерб, чем весь народный фольклор, вместе взятый. Но вряд ли просветительские кампании властей зайдут настолько далеко.