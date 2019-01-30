«Наш самый молодой сенатор»

Имя сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова фигурировало в нескольких уголовных делах об убийствах влиятельных политических и медиа-персон региона уже несколько лет. Однако статус неприкосновенной фигуры с 2016 года не позволял силовикам подобраться к сенатору вплотную. 30 января 2019 года все изменилось: Арашукова задержали прямо в ходе заседания Совета Федерации за закрытыми дверями (их закрыли для прессы заблаговременно с формулировкой «оргвопросы»).

По процедуре, представление о необходимости снятия неприкосновенности зачитал Генпрокурор Чайка, а после вопрос был поставлен на голосование. Удивительно, но в защиту своего коллеги не высказался ни один сенатор, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко «ледяным голосом» (цитата по РБК) посоветовала Арашукову оставаться на месте, когда тот попытался сбежать из зала заседаний. В сумме вся процедура заняла не больше 25 минут.

Сенатор Сергей Калашников рассказал СМИ, что Арашуков вообще-то едва не опоздал на это заседание.

«Самое эффектное, жалко, что нет фотографий, — как только вопрос проголосовали, к нему подошли четыре человека, взяли его за локоть и вывели из зала», — говорит Калашников.

Надо отметить, что сенаторы крайне неохотно комментируют произошедшее: корреспонденты «Новой» обзвонили более десяти представителей Совфеда с просьбой рассказать об утреннем заседании 30 января, но все они либо отказались комментировать происходящее, либо были недоступны для комментариев. Немногословным оказался и сенатор Андрей Клишас. «Все материалы были предоставлены, ситуация подробно доложена Генпрокурором лично в присутствии руководителей Следственного комитета, в том числе лично Бастрыкина», — сказал сенатор «Новой». При этом вечером телеканал «Дождь» привел слова неназванного сенатора о том, что именно Клишас руководил процессом снятия неприкосновенности.

Вечером 30 января Арашуков был доставлен в Басманный суд, заседание по избранию меры пресечения было переведено в закрытый режим. Несмотря на то, что сенатор по-прежнему улыбался, суд определил Арашукову два месяца ареста. При этом пока он остается действующим сенатором, представляющим главу республики Рашида Темрезова, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Впрочем, отсутствие Арашукова вряд ли сильно ударит по законотворческой деятельности Совета Федерации: за три года своего присутствия в здании на Большой Дмитровке, 26 сенатор от КЧР, судя по сайту Системы обеспечения законодательной деятельности,

стал соавтором лишь одного законопроекта — «О внесении изменений в статьи 284 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Возможно, все дело в том, что это «наш самый молодой сенатор», как говорила та же Матвиенко, поздравляя Арашукова во время одного из его предыдущих дней рождения. «Я смотрю на его год рождения – 1986 год – я тогда уже была заместителем председателя Ленинградского горисполкома», — говорила тогда спикер Совфеда.

Вне здания Совета Федерации у Арашукова биография, по мнению следователей, куда богаче.

Ему предъявлены обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

Убийств на самом деле как минимум два. В марте 2010 года застрелили лидера молодежного общественного движения «Адыге-Хасэ» 36-летнего Аслана Жукова. По подозрению в совершении убийства был задержан Расул Аджиев. Сначала мотивом преступления он назвал спор за девушку, и в суде дело развалилось. Однако спустя шесть с половиной лет Аджиев был задержан снова: следствие сообщило, что он пришел с явкой с повинной. На допросе киллер рассказал, что убийство Жукова ему заказал сенатор Рауф Арашуков, и сделал это через мужа своей сестры, одного из руководителей «Ставропольгоргаза» Руслана Агоева. Якобы между Жуковым и Арашуковым произошел конфликт, в результате которого была затронута честь сенатора. Киллер на допросе назвал сумму, за которую предлагалось разобраться с обидчиком, — 1 миллион рублей.

Вторая история — в мае 2010 года был убит кандидат в председатели правительства республики Фраль Шебзухов: его избили битами, а потом застрелили.

По подозрению в совершении преступления были задержаны Алик Татаркулов, Магомет Джубуев и Тимур Тулпаров. Организатором убийства следствие назвало Назима Кушетерова (сейчас все, кроме Тулпарова, находящегося в розыске, сидят в тюрьме — ​суд приговорил их на срок от 14 до 19 лет). На допросах задержанные рассказывали, что избиение Шебзухова им заказал предприниматель Рустам Копсергенов, но кандидат в председатели правительства якобы мешает именно Рауфу Арашукову. На избиение Шебзухова было выделено полмиллиона рублей, но ситуация вышла из-под контроля, поскольку нападавшим показалось, что жертва потянулась за своим оружием, и они застрелили его. В 2017 году Руслан Копсергенов был заключен под стражу.

Свою вину Арашуков не признает, вечером 30 января было распространено видео, на котором он улыбается в беседе с адвокатом. Тем временем, по данным РБК, сенатора проверяют на причастность как минимум к еще двум убийствам: начальника Черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева в 2006-м году и Али Афаунова, начальника службы безопасности бывшего помощника руководителя администрации президента Назира Хапсирокова, в 2003-м году.

В один день с Рауфом Арашуковым был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков, советник гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз» (СМИ называют его «газовым королем»). Задержание произошло в Санкт-Петербурге в одном из офисов «Газпрома». Арашуков-старший обвиняется в хищениях природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей. По версии следствия, Арашуков и другие лица поставляли газ потребителям, которых на самом деле не существовало, а потом похищали его и продавали уже настоящим людям, но за наличные.

К вечеру Следственный комитет анонсировал задержание еще как минимум четверых руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа — среди них племянник Рауля Арашукова и двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова. Следствие полагает, что Арашуков-младший в этой группе мог отвечать за «силовой блок» и политическую страховку действий преступного сообщества.

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Арест Рауфа Арашукова стал первым задержанием действующего сенатора в России. Однако члены Совета Федерации далеко не безгрешны:

за последние 10 лет, по подсчетам правозащитника Павла Чикова, осуждены по разным статьям вплоть до убийства 12 бывших сенаторов.

Правда, все они совершили свои преступления, будучи уже «бывшими». Валентина Матвиенко заявила, что и случай с Рауфом Арашуковым не должен бросать тень на Совфед: даже если будет доказано совершение им разных преступлений, совершал он их все-таки в тот момент, когда сенатором еще не был.