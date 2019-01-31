Раз, два, взяли

Зима, законность торжествует…

В один короткий зимний день случились два не предсказанных Нострадамусом события. В Москве силовики вывели из здания Совета Федерации в наручниках сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. А в Удмуртии, в скромном районном суде, прокурор приступил к оглашению ста листов обвинения недавнему главе республики Александру Соловьеву. Согласитесь, это сурово. Пусть-ка теперь кто-нибудь из больших чинов высокомерно скажет: «Правовое государство — это я!»

Масштаб сенаторской должности сомнений не вызывает. А вот по поводу статуса главы республики кто-то может скептически заметить: «Ну, подумаешь…» Ну, подумайте. Удмуртская Республика по Конституции России — это государство. У нее есть такие признаки самостоятельности, как флаг, герб, гимн и ансамбль «Бурановские бабушки». До некоторых пор высшая должность в Удмуртии даже носила громкое наименование «президент». И вот не кого-нибудь, а главу этого европейского государства тоже взяли из-под флага в наручники.

Что натворил сенатор Арашуков, мы пока знаем приблизительно. Стране и миру сообщили, что он подозревается в причастности к убийству двух человек и к организации преступного сообщества. Кому-то, наверное, в это не верится, но «Единая Россия» приостановила членство Арашукова в партии раньше, чем его успели довезти до СИЗО. Партия в возможностях своих соратников не сомневается.

О деяниях Соловьева можно говорить более уверенно. Они уже изложены в 70 томах уголовного дела, да и вину свою он признал полностью. Вкратце скажем, что глава Удмуртии осваивал богатое мосторождение — строительство двух мостов: через Каму и речку с рискованным названием Буй. Это для неопытных людей мост ассоциируется с потоками воды, а бывалые сразу представляют себе денежные потоки.

Соловьев получал многомиллионные взятки от строителей мостов, и на его месте каждый коррупционер поступил бы так же.

Наша власть порой решается на громкие аресты и делает попытки самоочищения, но авторитета ей они вряд ли прибавят. Ведь все сразу вспоминают, откуда взялись отправленные за решетку государственные деятели. А они пришли по сообщающимся коридорам власти, где уровень держится на одной отметке, как в сообщающихся сосудах. Уровень компетентности, уровень честности… С чего вдруг он где-то поднимется?

Откуда, спрашивается, появился в Совете Федерации Рауф Арашуков? Какой народ его избрал? Нет такого народа, и нет у нас такого избирательного процесса. Молодого человека, выходца из богатой и влиятельной семьи, назначил сенатором глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. А самого Темрезова незадолго до того избрали главой республики 49 человек с депутатскими значками. Остальным гражданам региона доверили в это время посидеть в чайхане.

Александр Соловьев избирался на свой пост всенародно, но откуда взялась на выборах главы Удмуртии эта кандидатура? Соловьева оценил и назначил врио главы республики президент России Владимир Путин, и назначение было поддержано «Единой Россией». Конечно, уже в день ареста Соловьев сделался беспартийным и был освобожден президентом от должности в связи с утратой доверия. Похоже, в наших условиях нельзя доверять малознакомому человеку сразу и пост, и мост.