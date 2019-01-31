Криминальное начальство

Помните, когда арестовали Дмитрия Захарченко, полковника МВД с несметными суммами наличных денег, было много шума. Граждане справедливо возмущались, как такой человек мог работать в полиции, почему это годами никого не интересовало и как вообще это можно было так долго терпеть. Когда из колонии, где отбывает двадцатилетний срок Вячеслав Цеповяз, член кубанской банды Цапков, пришли фотографии крабов, общество снова возмутилось. Криминал так тесно связан в стране с бизнесом и властью, что можно сначала быть местным депутатом от «Единой России», «авторитетным бизнесменом», убивать людей, и после всего этого так уметь устраиваться, что даже в амурской колонии ни в чем себе не отказывать. Глядя на Захарченко и Цеповяза, понимаешь, что есть целая группа граждан, познавших особую мудрость: как в России все работает. Хозяев жизни и жизней.

Однако античная драма с участием Чайки, Бастрыкина, Матвиенко, обмерших от ужаса сенаторов, оперативной группы ФСБ, заблокировавшей двери в зале заседания, и главного героя шоу — 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Раулевича Арашукова выводит ситуацию на новый уровень. Арашуков заседает в парламенте с 2016 года, когда ему еще не было и 30 лет. Его отец тоже очень авторитетный человек, «крупный предприниматель в газовой отрасли». Если верить обвинениям, предъявленным Арашукову при личной поддержке главных российских силовиков (для полной оперативной поддержки не хватало только личного участия Бортникова и Золотова),

можно годами находиться на самом верху российской власти и при этом убивать людей, быть членом криминального сообщества.

Власть, преступность и деньги не просто соединились в России вместе, но и открыто развлекают себя законотворчеством. Понятно, что место в Совете Федерации в этом смысле всего лишь один из способов «решать вопросы» с силовиками, и получают его в комплекте с наследственным знанием об «устройстве жизни в России». Как кто-то горько пошутил по этому поводу с отсылкой к актуальным дискуссиям российских политологов: в спящем институте арестовали сенатора, не говорящего по-русски.

Самое главное в этом контексте — это, конечно, вопрос о том, из какого политического сора растет сенатор Арашуков. То есть как устроена та система, которая делает такие фигуры возможными, дает им официальный статус, позволяет «развиваться и расти». Самый популярный аргумент против демократии, который мы слышали в последние десятилетия, был связан как раз с тем, что если дать народу решать, то во власть прорвется криминал. Коварные политтехнологи обманут наивный народ, не готовый пока что к демократии, и последствия будут самыми ужасными. Поэтому нужно по возможности сокращать число выборов в стране, чтобы правили исключительно профессионалы, а бандиты и популисты держались от принятия общественных решений подальше.

Мы выслушивали это годами, и кто-то даже верил. И в народе подчас возникают сомнения (что там наши, если даже американцы, приученные к демократии с XVIII века, избрали Трампа). И профессионалы иногда очень убедительно изображают, что без них нам никак не выжить. И вот все это заканчивается задержанием господина Арашукова. Может быть, появление такой фигуры — результат злоупотребления демократией, как нас учили?

Смотрим: в сенаторы Арашукова выдвинул в 2016 году действующий глава Карачаево-Черкесии Рашид Термезов. Никаких выборов при помощи политтехнологов герой криминальных свобод не выигрывал, все решили полюбовно, не привлекая граждан. Но может быть, демократический сбой произошел чуть раньше, и народ виноват в том, что выбрал себе Термезова? Снова нет, указание переназначить его на должность пришло из Кремля, а прямых выборов главы республики в Карачаево-Черкесии нету, все решают местные парламентарии.

Точно ли нам так не подходит демократия, если полюбовные договоренности начальства выводят фигуры вроде Арашукова в федеральную политику?

Ну и, наконец, о событии гораздо более мелком, но позволяющем увидеть во всем происходящем тенденцию. Накануне заместитель главы Росгеологии, называющий себя Русланом Израилевичем Горрингом, играл в видеоигры и попутно с обильным использованием обсценной лексики рассказывал о своих методах как руководителя — любовницах на рабочем месте, незаконных увольнениях и прочих радостях простого начальника из российской госкомпании. После слива видео в интернет Горринга уволили, а вот его непосредственный руководитель Роман Панов остался при своих — такие люди в целом нужны стране в начальниках.

Было бы интересно устроить дебаты между Горрингом и Арашуковым о будущем России — отчего-то кажется, что они легко нашли бы общий язык. Нам всем пришлось бы слушать, ведь еще одна расхожая мудрость гласит: каждый народ заслуживает свою власть.