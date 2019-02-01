Ставка на «решал»

В первый рабочий день 2019 года, 9 января, Арбитражный суд Крыма обнародовал решение по иску администрации Алушты к ООО «Миндальная Роща» о взыскании с предприятия многомиллионной задолженности по аренде 5,5 гектара земли. Это диаметрально противоположная позиция по отношению к решению, вынесенному 18 февраля 2018 года Арбитражным судом Крыма в судебном процессе с теми же участниками. То есть в двух процессах, ссылаясь на одинаковые правовые нормы, суд пришел к разным выводам.

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Алуштинский комплекс «Миндальная роща», включающий в себя гостиницу и аквапарк, принял первых гостей еще в 2004 году. Через десять лет, в 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, «Миндальная роща» оказалась в числе первых предприятий Алушты, прошедших перерегистрацию и продолживших работать по российским законам.

В 2015–2016 годах дела шли хорошо: выросло и количество посетителей, и выручка. Хотя цены на услуги комплекса не повышались.

В те же годы к руководству «Миндальной рощи» потянулись «ходоки-решалы», с предложениями «крыши» в решении проблем во взаимоотношениях с новыми властями. Визитеров вежливо выпроваживали.

Но они оказались настойчивыми. От предложений перешли к угрозам. И даже обрисовали сценарий развития событий в случае, если «не удастся договориться».

Не договорились. И тут же у предприятия начались проблемы, связанные с изменением вида разрешенного использования арендованной земли. Дело в том, что при переходе «Миндальной рощи» под российскую юрисдикцию для подобных предприятий действовал только один вид разрешенного использования земли — гостиничное обслуживание. А 6 июня 2016 года постановлением Совета министров Крыма был введен такой вид землепользования, как «туристическое обслуживание».

Руководство и юристы ООО «Миндальная роща» не раз обращались к городским властям с просьбами об изменении вида использования арендованной земли, но неизменно получали отказы.

А вскоре в «Миндальной роще» узнали, что предприятие задолжало десятки миллионов рублей в качестве оплаты аренды земли. При этом узнали совершенно случайно.

— В конце апреля бухгалтерии понадобились акты сверки по аренде земли за 2016 год. Я поехала в мэрию, — рассказывает юрист ООО «Миндальная роща» Наталья Кутковая. — Вместе с актами мне дали справку о задолженности за I квартал 2017 года. Из документов мы узнали, что стоимость аренды выросла с 3,5 млн рублей в год до 44 млн рублей.

Оксана Панова, директор «Миндальной рощи» приводит конкретные цифры:

— В 2017 году вся выручка предприятия за год составила 64 299 196 рублей, из которых 44 140 142 рублей или 68,65% от выручки от нас потребовали заплатить за аренду земли. А откуда брать деньги на оплату налогов и коммунальных услуг, закупку продуктов и всего необходимого для функционирования комплекса, зарплату персоналу?

О том, как ООО «Миндальная Роща» стало должником по оплате аренды земли, «Новая» рассказывала еще в июле 2017 года.

В конце 2016 года решением Алуштинского городского совета было утверждено «Положение о порядке определения размера арендной платы за землю муниципальной собственности», которым депутаты одномоментно, без экономического обоснования в разы увеличили ставку аренды земли.

Конечно, ООО «Миндальная Роща» оказалось не единственным крымским предприятием, поставленным на грань банкротства в результате повышения ставки аренды земельных участков.

Это решение было по-настоящему революционным — по степени абсурдности.

К примеру, для комплекса апартаментов «Дельфин», расположенного в Партените (Алуштинский муниципальный округ), ставка аренды 15 соток земли увеличилась в 33 раза! С 12 000 рублей в 2016 году до 423 000 рублей в 2017-м.

Для ООО «Миндальная Роща» ставка аренды выросла с 1117 рублей за квадратный метр до 6658 рублей. При этом большую часть арендованной территории занимают сосны и кипарисы. Но за каждый метр земли предприятие обязали платить арендную плату по «виду разрешенной деятельности» — «гостиничное обслуживание». То есть растет на арендуемой территории кипарис или сосна, занимая, допустим, четыре квадратных метра земли, и за эту землю под каждым кипарисом предприятие обязали заплатить почти тридцать тысяч рублей в год. А сосен, кипарисов и других деревьев и кустарников на территории, арендуемой «Миндальной рощей», несколько тысяч…

Полтора года назад мы обратили внимание, что в 2016 году доход бюджета Алушты от сдачи в аренду городской земли составил 138,5 млн рублей. А в 2017 году эта сумма должна была увеличиться до 145 миллионов рублей. При этом плательщиками за аренду городской земли были 1067 предприятий. Почему рост доходов от аренды земли был запланирован всего на 6,5 миллиона рублей, если только с ООО «Миндальная роща» городские власти решили заполучить на 40,5 млн рублей больше, нежели годом раньше? Потому что город спрогнозировал, что большая часть арендаторов вообще прекратят работу и ни копейки не заплатят в городскую казну? Начальник Управления земельных отношений администрации Алушты Евгений Качаев так и не смог объяснить мне происхождение этих плановых цифр.

Июльскую публикацию «Новой» власти прочитали и, видимо, не только в Крыму, но и в Москве. Алуштинский городской совет принял новое решение, которым ставки аренды земли были снижены до вполне приемлемого уровня. Но то ли сознательно, то ли впопыхах прежнее откровенно абсурдное решение не было отменено. Что позволило требовать оплаты долгов, накопившихся за время действия прежнего решения горсовета. Администрация города обратилась в Арбитражный суд.

28 февраля 2018 года суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска. Но, похоже, что у уже упомянутых «ходоков-решал», оказались «длинные руки». По всей видимости, им удалось пролоббировать отмену этого решения в кассационной инстанции и направление дела на новое рассмотрение. И 9 января этого года, как я уже говорил, Арбитражный суд Симферополя вынес решение об удовлетворении иска администрации города Алушты к ООО «Миндальная роща» о взыскании с предприятия многомиллионной задолжности по аренде 5,5 гектара земли.

Выходит, что «решалы», обещавшие предприятию проблемы в случае «если не договоримся», сдержали слово? И в их планах — инициирование процедуры банкротства ООО «Миндальная роща»?

«Новая» будет следить за развитием событий.