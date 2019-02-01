Увековечить имя Немцова

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Уже почти четыре года прошло с того дня, когда на Большом Москворецком мосту, прямо у стен Кремля был жестоко убит политик Борис Немцов. Несмотря на то, что исполнители этого политического убийства были установлены и осуждены, заказчики расправы до сих пор не названы и не привлечены к ответственности. Вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на действующей российской власти.

За прошедший год удалось поставить табличку на доме, в котором жил Немцов. Имя Бориса Немцова также получили площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе, еще в ряде стран этот вопрос обсуждается.

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На месте гибели Немцова создан и функционирует народный мемориал, который регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны уже давно установленных общественностью лиц.

Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы.

Несмотря на обращения общественности, власти Москвы отказываются увековечить память о Борисе Немцове и установить памятный знак на месте его убийства, а также рассмотреть другие предложения по увековечению памяти.

В этой связи представители демократической общественности требуют от властей России и Москвы:

Принять срочные меры по обеспечению на месте его убийства общественного порядка, наказать давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB; Вернуться к вопросу об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и рассмотреть иные предложения по увековечению памяти Бориса Немцова. Создать для разрешения имеющихся противоречий общественно-государственную комиссию и провести ее первое заседание до даты убийства Бориса Немцова.

Не можем не отметить, что аналогичное письмо уже было отправлено властям Москвы год назад, и никакого ответа не поступило. Более того, в Москве уже увековечена память Уго Чавеса и Ахмата Кадырова.

Мы уверены, что память о Борисе Немцове волнует большее число москвичей, чем память о вышеназванных лицах.