Увековечить имя Немцова

Уже почти четыре года прошло с того дня, когда на Большом Москворецком мосту, прямо у стен Кремля был жестоко убит политик Борис Немцов. Несмотря на то, что исполнители этого политического убийства были установлены и осуждены, заказчики расправы до сих пор не названы и не привлечены к ответственности. Вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на действующей российской власти.
За прошедший год удалось поставить табличку на доме, в котором жил Немцов. Имя Бориса Немцова также получили площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе, еще в ряде стран этот вопрос обсуждается.
На месте гибели Немцова создан и функционирует народный мемориал, который регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны уже давно установленных общественностью лиц.
Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы.
Несмотря на обращения общественности, власти Москвы отказываются увековечить память о Борисе Немцове и установить памятный знак на месте его убийства, а также рассмотреть другие предложения по увековечению памяти.
В этой связи представители демократической общественности требуют от властей России и Москвы:
- Принять срочные меры по обеспечению на месте его убийства общественного порядка, наказать давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB;
- Вернуться к вопросу об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и рассмотреть иные предложения по увековечению памяти Бориса Немцова. Создать для разрешения имеющихся противоречий общественно-государственную комиссию и провести ее первое заседание до даты убийства Бориса Немцова.
Не можем не отметить, что аналогичное письмо уже было отправлено властям Москвы год назад, и никакого ответа не поступило. Более того, в Москве уже увековечена память Уго Чавеса и Ахмата Кадырова.
Мы уверены, что память о Борисе Немцове волнует большее число москвичей, чем память о вышеназванных лицах.
- Лия Ахеджакова, актриса;
- Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор;
- Светлана Ганнушкина, правозащитник;
- Леонид Гозман, политик;
- Евгений Гонтмахер, экономист;
- Геннадий Гудков, политик;
- Дмитрий Гудков, политик;
- Андрей Зубов, историк, религиовед;
- Михаил Касьянов, председатель партии «ПАРНАС»;
- Елена Лукьянова, профессор права;
- Андрей Макаревич, поэт и музыкант;
- Андрей Нечаев, член политсовета партии «Партия перемен»;
- Лев Пономарев, правозащитник;
- Вадим Прохоров, адвокат;
- Ирина Прохорова, издатель;
- Владимир Рыжков, политик;
- Зоя Светова, журналист, правозащитник;
- Эмилия Слабунова, председатель российской демократической партии «Яблоко»;
- Олег Сысуев, вице-премьер правительства России в 1997–1998 годах;
- Сергей Филатов, руководитель администрации президента Б. Н. Ельцина в 1993-1996 годах;
- Виктор Шендерович, писатель;
- Илья Яшин, политик, глава муниципального округа Красносельский.