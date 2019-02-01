Новая газетастать со–
участником
Комментарии

Увековечить имя Немцова

Открытое письмо общественных деятелей к мэру Москвы

Общество

3
 
Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Уже почти четыре года прошло с того дня, когда на Большом Москворецком мосту, прямо у стен Кремля был жестоко убит политик Борис Немцов. Несмотря на то, что исполнители этого политического убийства были установлены и осуждены, заказчики расправы до сих пор не названы и не привлечены к ответственности. Вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на действующей российской власти.

За прошедший год удалось поставить табличку на доме, в котором жил Немцов. Имя Бориса Немцова также получили площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе, еще в ряде стран этот вопрос обсуждается.

На месте гибели Немцова создан и функционирует народный мемориал, который регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны уже давно установленных общественностью лиц.

Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы.

Несмотря на обращения общественности, власти Москвы отказываются увековечить память о Борисе Немцове и установить памятный знак на месте его убийства, а также рассмотреть другие предложения по увековечению памяти.

В этой связи представители демократической общественности требуют от властей России и Москвы:

  1. Принять срочные меры по обеспечению на месте его убийства общественного порядка, наказать давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB;
  2. Вернуться к вопросу об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и рассмотреть иные предложения по увековечению памяти Бориса Немцова. Создать для разрешения имеющихся противоречий общественно-государственную комиссию и провести ее первое заседание до даты убийства Бориса Немцова.

Не можем не отметить, что аналогичное письмо уже было отправлено властям Москвы год назад, и никакого ответа не поступило. Более того, в Москве уже увековечена память Уго Чавеса и Ахмата Кадырова.

Мы уверены, что память о Борисе Немцове волнует большее число москвичей, чем память о вышеназванных лицах.

  • Лия Ахеджакова, актриса;
  • Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор;
  • Светлана Ганнушкина, правозащитник;
  • Леонид Гозман, политик;
  • Евгений Гонтмахер, экономист;
  • Геннадий Гудков, политик;
  • Дмитрий Гудков, политик;
  • Андрей Зубов, историк, религиовед;
  • Михаил Касьянов, председатель партии «ПАРНАС»;
  • Елена Лукьянова, профессор права;
  • Андрей Макаревич, поэт и музыкант;
  • Андрей Нечаев, член политсовета партии «Партия перемен»;
  • Лев Пономарев, правозащитник;
  • Вадим Прохоров, адвокат;
  • Ирина Прохорова, издатель;
  • Владимир Рыжков, политик;
  • Зоя Светова, журналист, правозащитник;
  • Эмилия Слабунова, председатель российской демократической партии «Яблоко»;
  • Олег Сысуев, вице-премьер правительства России в 1997–1998 годах;
  • Сергей Филатов, руководитель администрации президента Б. Н. Ельцина в 1993-1996 годах;
  • Виктор Шендерович, писатель;
  • Илья Яшин, политик, глава муниципального округа Красносельский.
Теги:
москва, память, немцов, немцов мост

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera