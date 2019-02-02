В пятницу, 1 февраля, капитан керченского судна «Норд» Владимир Горбенко должен был явиться на заседание Оболонского районного суда Киева — того самого, где вынесли заочный обвинительный приговор Януковичу: 13 лет лишения свободы за государственную измену. Обвинения, выдвигаемые капитану, конечно, не идут ни в какое сравнение с «заслугами» президента-беглеца. Горбенко инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, то есть нарушение порядка въезда и выезда на аннексированную территорию Крыма. Кроме того, прокуратура АР Крым установила факт незаконного (без действительных разрешительных документов) вылова «Нордом» рыбы в Азовском море, и Горбенко уведомили о подозрении в совершении преступления по статье 249 УК Украины.

Но несколько дней назад капитан исчез с радаров.

«…Сообщаем о факте исчезновения без вести Горбенко Владимира Николаевича, 1976 г. р. В частности, 26.01.2019 г. в период с 11.00 до 12.00 (примерно) Горбенко исчез со своего последнего места проживания по адресу: ул. Железнодорожная, 146., г. Мелитополь Запорожской области. До этого времени Горбенко В.Н. ни разу не исчезал с места своего проживания, всегда уведомлял орган досудебного расследования, родных, адвокатов о любых своих перемещениях и всегда отвечал на телефонные звонки», — сказано в заявлении, поданном в прокурору АР Крым и начальнику Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсоне) киевскими адвокатами Александром Руденко и Дмитрием Щербиной из адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры».

Защита предполагает, что к исчезновению капитана «приложили руку» правоохранительные органы, поскольку (цитирую) «в апреле 2018 г. имело место фактическое похищение Горбенко В.Н. с борта «Норда» и незаконная его доставка в СБУ». По версии адвокатов, сейчас их клиента могут удерживать под стражей, чтобы, во-первых, создать представление о том, что он уклоняется от суда, во-вторых, подвергать давлению для заключения сделки со следствием. Адвокаты пишут о том, что сторона обвинения неоднократно склоняла Горбенко к такому варианту, но подзащитный категорически отрицал свою вину.

Напомню: в марте 2018-го украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что «Норд», нарушая законодательство Украины, не раз заходил в Крым. Экипаж привлекли к административной ответственности и наделили статусом свидетелей по делу капитана.

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В апреле гражданина Украины Горбенко по ходатайству прокуратуры АРК освободили из-под ареста под денежный залог и под личное обязательство — по первому требованию являться к следователю, прокурору, следственному судье или суду, запретив (как фигуранту уголовного дела) посещать Крым, где он прописан и постоянно живет. Это важная деталь. И, наверное, не надо объяснять, почему. Адвокаты помогли устроить, чтобы подзащитному разрешили снимать квартиру не в Херсоне, а «бросить якорь» за 230 километров, в Мелитополе, у двоюродного брата. Прокуратура просила обязать Горбенко сдать паспорт, но суд предложение не поддержал. Об этом 11 апреля 2018 года сообщил российскому агентству ТАСС Александр Руденко.

Уже в июне Владимир Горбенко фактически получил карт-бланш на выезд в аннексированный Крым.

Я нашла соответствующее постановление Херсонского городского суда в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно документу, прокурор не ходатайствовал о продлении срока применения меры пресечения, а лишь просил продлить подсудимому на 60 дней обязанности, хотя УПК Украины подобного варианта не предусматривает. Поэтому стороне обвинения снова отказали. Постановление не подлежало опротестованию.

Досудебное расследование Генпрокуратура завершила к концу лета. В октябре Апелляционный суд определил, что делом Горбенко займется Оболонский райсуд столицы. Тем временем истек срок давности по административным производствам — их закрыли, члены экипажа «Норда» получили возможность вернуться в Крым. Домой вернулись и украинские рыбаки, задержанные похожим образом российскими пограничниками. «Зеркальную» операцию организовали омбудсмены. Предварительные же слушания по делу капитана «Норда» переносили по техническим причинам четыре раза. Пока адвокаты не сообщили: подзащитный пропал!

Владимир Горбенко, адвокаты Дмитрий Щербина и Александр Руденко в Оболонском суде Киева. Фото: РИА Новости

— …Исчезновение таинственное, непонятное. Мы с Горбенко поддерживали связь почти каждый день. Его постоянно сопровождали представители Службы безопасности и пограничники, — рассказывал Александр Руденко журналистам, которые обеспечили в суде аншлаг. — Вещи, телефоны Владимира остались дома…

Примечательно: Руденко уклонился от прямого ответа на вопрос, были ли у подзащитного документы, удостоверяющие личность. Но напомнил, что капитан «не имел никаких ограничений в смысле передвижения».

Адвокат Максим Могильницкий на своей странице в фейсбуке написал более определенно:

«Владимир Горбенко — свободный человек. Преступлений он не совершал и не осужден. Единственным препятствием, не позволявшим ему вернуться к семье, являются «флажки», выставленные СБУ на границе. Иными словами, его просто бы не выпустили из Украины».

Суд не увидел оснований для того, чтобы объявить обвиняемого Горбенко в розыск как лицо, уклоняющееся от правосудия. Прокуратура тоже не настаивала на подобной постановке вопроса. Мелитопольский отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 115 УК Украины — «Умышленное убийство с дополнительной квалификацией «пропавший без вести». Могильницкий сохранял оптимизм: «Верю, что Владимир найдется, и мы продолжим борьбу за честное имя, свободу и возможность вернуться к семье».

Следующее заседание назначено на 13 марта.