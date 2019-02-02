Нанесла царапины?

Ленинский районный суд Тюмени 4 февраля вынесет приговор зоозащитнице Юлии Баталовой. Ее могут отправить на два года в колонию-поселение за применение насилия к сотрудникам городского отдела полиции № 5.

— 31 мая 2018 года я пришла в 5-й отдел полиции, чтобы передать дознавателю Елене Поповой повестку в суд, — рассказывает Юлия. — На тот момент против меня существовало уголовное дело о мошенничестве на сумму 3000 рублей. Попова могла дать ценные показания, но отказалась это делать, сославшись на занятость. Сейчас производство по делу о мошенничестве прекращено.

Получив отказ дознавателя, Баталова, по ее словам, направилась в канцелярию отдела полиции, чтобы официально зарегистрировать повестку. На выходе из канцелярии она встретила начальника отдела Александра Симонова.

— Он знал меня. Защищая животных, я часто общаюсь с полицейскими. Симонов сначала сказал: «О, Баталова!» А потом почему-то приказал подчиненным не выпускать меня из отдела.

Полицейские, как выяснилось позже, намеревались взять у женщины отпечатки пальцев. Но на тот момент ей об этом не сказали.

— Конечно, как только я услышала «не выпускать из отдела», — сразу постаралась оттуда уйти, — говорит Юлия. — Вышла на улицу, дошла до ограждения, но ворота оказались закрыты на магнитный замок. Меня задержали.

Задержание Юлии Баталовой попало на камеры. На записях видно, что один из полицейских хватает женщину за руку и пытается заломить ее за спину. Когда это не получается — делает захват сзади, после чего хватает ее за талию. Затем подходит еще один полицейский в гражданском. Они берут Баталову под руки и ведут в отдел.

— Меня поместили в «обезьянник», составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и сказали, что мне нужно пройти дактилоскопию. Раньше у меня уже брали отпечатки пальцев. Но я согласилась сделать это повторно и попросила вызвать «скорую».

Приехавшая на место бригада медиков решила госпитализировать Юлию.

У нее зафиксировали ушиб голеней, ушиб грудной клетки, растяжение мышц и связок в области шейного отдела позвоночника.

«Эти травмы были получены непосредственно во время задержания», — поясняет Баталова.

Юлия подала в отношении полицейских заявление о преступлении. Те в ответ также обратились в Следственный комитет, сообщив, что при задержании Баталова их била. Чье заявление осталось без движения — догадаться не трудно. Женщину обвинили в нанесении побоев сотрудникам полиции — начальнику отдела № 5 Александру Симонову и начальнику отдела участковых уполномоченных Юрию Маврычеву.

Связаться с самими полицейскими «Новой газете» не удалось: по телефону отдела № 5, указанному на сайте УМВД по Тюменской области, никто не ответил. Однако в распоряжении редакции оказались показания потерпевших полицейских Симонова и Маврычева, данные ими на следствии.

«На первом этаже отдела полиции № 5 Баталова, пытаясь избежать дактилоскопической регистрации, предприняла попытку скрыться и выбежала на улицу, — свидетельствует Юрий Маврычев. — Он [Маврычев] побежал ее догонять. Вместе с ним Баталову догонял начальник дежурной части Вальвас и начальник отдела Симонов. Маврычев взял Баталову за руку, какую именно не помнит, и предложил ей пройти в отдел полиции. Баталова отказывалась выполнить его законные требования, пытаясь вырваться. <…> Симонов также взял ее за руку, и они вдвоем стали заводить ее в отдел полиции. Баталова продолжила сопротивляться, наносила удары руками и ногами по телу и конечностям [полицейских]. Когда они заводили Баталову через входную дверь, она сильно пнула Маврычева ногой в живот, от чего он почувствовал сильную физическую боль. Кроме того, она оцарапала ему кисть левой руки».

Начальник отдела № 5 Александр Симонов также заявил, что Юлия поцарапала ему левую кисть.

Сама Юлия Баталова своей вины не признает:

«Я не делала этого, потому что давно знаю об уголовной ответственности за любое насилие в отношении полицейских. Вырывалась — да, кричала — да. Но не била и не царапала».

На следствии полицейский Симонов дал Баталовой такую характеристику: