В пятницу утром стало известно, что как минимум в трех московских квартирах, где живут члены анархистской группы «Народная самооборона», а также активисты антирейдерского движения, прошли обыски.

В шесть утра силовики в масках и с автоматами ворвались в квартиру Даниила Галкина. Дома оказалась только его тетя, которая впоследствии рассказала ОВД-Инфо, что оперативники все перевернули, забрали стикеры, флешки и жесткий диск. Следователь сказал ей, что Галкин проходит свидетелем по делу о предотвращении теракта в Балашихе 11 января.

12 января новость о том, что ФСБ обнаружила бомбу весом 5 кг возле магазина «Дачник» на Владимирской улице в Балашихе, опубликовал сайт «Новые известия». Издание ссылалось на информацию портала politpuzzle.ru. На портале эта новость подписана как «собственная информация». Чуть позже эту же новость, уже со ссылкой на МК, опубликовал информационный портал Владимирской области: по их данным, 11 января продавец магазина «Дачник» заметил на дереве возле входа в магазин два висящих пакета с проводами и вызвал полицию. Посетителей и сотрудников магазина эвакуировали, бомбу обезвредили. На время работ с 21.15 до 22.15 было перекрыто Горьковское шоссе.

Также следователи упоминали, что по делу уже задержан аспирант мехмата МГУ, анархист Азат Мифтаков. Ранее он сам рассказывал ОВД-Инфо, что 18 января к нему в комнату в общежитии пришли с обыском в его отсутствие: изъяли ноутбук, телефоны и деньги. А до этого, 16 января, в телеграм-канале «Опер слил» появилась фотография Азата Мифтакова, фото его паспорта и подпись: «Мы же тебя предупреждали — прекращай заниматься ерундой». «Почему-то я стал представлять для них интерес», — прокомментировал тогда Мифтаков ОВД-Инфо странную череду событий.

1 февраля другой телеграм-канал «Майор и генерал» опубликовал анонимный документ о задержании Азата Мифтакова в рамках дела ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Более того, в бумаге говорилось, что Мифтаков уже признался, что в сентябре 2018 года якобы изготавливал в общежитии взрывчатое вещество «киса» в размере 25 граммов». И уже в 17.32 информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что аспирант МГУ Мифтаков задержан по делу о неслучившемся теракте.

В это самое время шел обыск в другой квартире (в районе метро «Сокол»), которую снимают участники антирейдерского движения. Пятерых обитателей квартиры положили лицом в пол и даже слегка побили. Шестого, пришедшего домой посреди обыска, ударили электрошокером. Затем всех шестерых отвезли на беседу в отдел полиции. У всех спрашивали про знакомство с Азатом Мифтаковым и «Народную самооборону», а затем отпустили. Еще один обыск прошел у анархистки Елены Горбань.

Тогда же вечером выяснилось, что Азат Мифтаков действительно задержан и, скорее всего, находится в отделе полиции по обслуживанию города Балашихи. Защитника Романа Устинова и адвоката по соглашению Софью Хорава к нему не допустили. Сначала сказали, что его в отделе нет, потом — что его уже увезли, потом предложили подождать. Юристы уже написали жалобу на недопуск к подзащитному. Роман Устинов рассказал «Медиазоне», что поздно вечером видел, как из отдела полиции вывели человека в наручниках, похожего на Азата, его лицо было все в синяках.

2 февраля в субботу активисту Константину Котову в отделе полиции в Балашихе сказали, что Мифтаков уже находится в балашихинском изоляторе. Однако в дежурной части «Новой» заявили, что у них точной информации нет и где он — они не знают.

На момент подписания номера в печать в балашихинский ИВС отправились адвокат Светлана Сидоркина и правозащитница Александра Крыленкова. Но в изоляторе Азата не нашли. Судя по всему, его увезли в суд для избрания меры пресечения. А в суде сказали, что материалы дела не поступали.

Газета «КоммерсантЪ» предполагает, что запрещенные вещества могли обнаружить у Мифтакова при обыске еще 18 января, но не сообщали об этом, пока не пройдут обыски и допросы других предполагаемых соратников Мифтакова по «Народной самообороне». Другой источник «Новой» добавляет, что если у него действительно нашли 25 граммов взрывчатых веществ, то это ничтожно мало для возбуждения уголовного дела. К тому же по этой статье (ч. 1 ст. 223 УК РФ) при добровольной сдаче всей «запрещенки» лицо автоматически освобождается от уголовной ответственности.

На момент подписания номера стало известно, что Азат Мифтаков все-таки находится в ИВС Балашихи. Следователь сообщила адвокату Светлане Сидоркиной, что он был задержан только в субботу в 19.10 (что, очевидно, не так).

Зато очевидно, что начинается еще один раунд противостояния ФСБ и левых активистов. Профилактика или боевые действия — узнаем в ближайшие дни. Арсенал средств до боли знаком: электрошокер, похищение, лицо в синяках, пытки и сообщения в анонимных телеграм-каналах о признательных показаниях. Схема отработана, зачем придумывать что-то новое. Кому-то снова нужна статистика о предотвращении терактов и обезвреживании террористов. А анархисты в этом смысле — удобная мишень.

Надежда Прусенкова,

«Новая»,

ОВД-Инфо