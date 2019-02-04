Открыт на капитальный ремонт

В последний раз его возглавит немецкий кинокритик Дитер Косслик, который 18 лет был директором киносмотра. С его уходом связывают грядущие перемены для одного из важнейших кинофорумов, который в последние годы выглядит уставшим и бледным по сравнению со своими конкурентами — Венецианским и Каннским фестивалями. Да и смотр в Торонто наступает на пятки. Хотя сам Косслик на пресс-конференции говорил о том, что публика по-прежнему предана Берлину, что ее количество возрастает. Просто изменился киномир. Сегодня он непредсказуем, тревожен, опасен, и программа кинофестиваля становится все более «политической». Дитер Косслик возглавил «Берлинале» в обнадеживающие времена, когда Евросоюз разрастался, границы отменяли, киносмотр превращался в открытую дискуссионную площадку, открывал новые территории кино. Сегодня, по мнению экспертов, фестиваль требует «капитального ремонта», ведущие немецкие режиссеры призвали дать «новое начало» «Берлинале», обновить и очистить его от шлака.

На предстоящем форуме обещают немало фильмов из Восточной Европы, Латинской Америки, Азии на тему миграции, манипуляций власти, влияния тиранов на картину мира, аморального поведения католических священников и т.п. В основном конкурсе российских картин нет. Две картины — в параллельных программах.

Среди самых ожидаемых отечественных работ года — «Мальчик русский» Александра Золотухина. Золотухин — еще один выпускник кабардино–балкарской мастерской Александра Сокурова (мы помним об успехе его однокурсников: в Каннах «Теснота» Каземира Балагова получила приз ФИПРЕССИ, «Софичка» Киры Коваленко — приз за лучшую режиссуру в Дублине, «Глубокие реки» Владимира Битокова — приз за лучший дебют на «Кинотавре»).

Кадр из фильма «Мальчик русский». Kinopoisk.ru

Картину Золотухина отобрали в берлинский «Форум» — программу, в которой соревнуются фильмы с претензией на поиск, эксперимент. Это история деревенского парня, который в 1916 году уходит добровольцем на войну, в первом же бою теряет зрение и становится слухачом (так называли солдат, прослушивающих с помощью громадных акустических раструбов «небо»), обнаруживая вражеские аэропланы.

Кадр из фильма «Мальчик русский». Kinopoisk.ru

Второй российский фильм — «Кислота» Александра Горчилина. Его покажут в самой демократичной программе «Панорама», где нет жюри и экспертных наград, а главный приз вручают зрители (в прошлом году зрители выбрали «Профайл» Тимура Бекмамбетова). «Кислота» — ​один из самых ярких дебютов киносезона. Фильм снял 26-летний ученик Кирилла Серебренникова, актер «Гоголь-центра».

Это поколенческое кино о тотальном разрыве отцов и детей, о безвоздушном одиночестве, из которого трем товарищам XXI века иначе не вырваться: один выбрасывается из окна, другой делает обрезание, третий глотает кислоту.

В конкурсе участвует исторический триллер «Гарет Джонс» обладательницы премии «Золотой глобус» и оскаровской номинантки Агнешки Холланд. Гарет Джонс — знаменитый британский журналист, в 1930-е он приезжал в СССР из Уэльса, мечтая взять интервью у Сталина. Его тексты о голоде в СССР и репрессиях вызвали в мире оторопь и недоверие. А советские спецслужбы начали охоту на неуправляемого журналиста.

«Золотая перчатка» — новая работа обладателя Золотого Медведя «Берлинале» (за фильм «Головой об стену») немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина расскажет о серийном убийце. Это экранизация романа Хайнца Странка «Золотая перчатка» о реальном маньяке Фритце Хонке, страдавшем от физиологических и психических проблем.

Кадр из фильма «Золотая перчатка». Kinopoisk.ru

«У меня будет настоящий слэшер, — признается режиссер, — портрет человека, который видел Вторую мировую войну, Третий рейх».

Главные роли в фильме исполнили Дайан Крюгер, Денис Москитто и Нуман Аджар. В российский прокат лента выйдет 22 февраля.

Кадр из фильма «Золотая перчатка». Kinopoisk.ru

Режиссер Франсуа Озон представит фильм «Божией Милостью» — о сексуальном насилии над детьми со стороны католических священников в 1980-е годы. В основе сюжета дело отца Бернара Прейна, которого обвинили в домогательствах и насилии над несовершеннолетними мальчиками во время работы в Лионской епархии с 1986 по 1991 год. Роль главного героя сыграл Мельвиль Пупо, известный по драме Ксавье Долана «И все же Лоранс». Российская премьера запланирована на 4 апреля.

Кадр из фильма «Божией Милостью». Kinopoisk.ru

Обладатель нескольких «Сезаров» и Каннской премии за режиссуру Андре Тешине привезет на фестиваль провокативную политическую картину «Враги», исследование мотивов терроризма на примере респектабельной французской семьи. В центре истории мадам Мюриэль (Катрин Денев), обожающая своего внука, увлекшегося радикальным исламом.

Создатель визионерских картин Чжан Имоу («Герой», «Дом летающих кинжалов» и «Великая стена») снял ретродраму «Одна секунда» о бездомном фермере, влюбленном в кино. Действие развивается в Китае в 70-х годах прошлого века.

Кадр из фильма «Одна секунда». Kinopoisk.ru

Увидим продолжение документальных биолент от классика «французской волны» Аньес Варда. «Варда от Аньес» — путешествие не столько в прошлое, сколько во внутренний мир кинематографа. Внешний мир — от Парижа до Лос-Анджелеса и Пекина — оказывается внутри этого необъятного кинопространства.

Кадр из фильма «Варда от Аньес». Kinopoisk.ru

Политика по-прежнему в центре внимания «Берлинале». Здесь состоится мировая премьера «Власти» — умного, ироничного, политического байопика Адама Маккея, собравшего 8 номинаций на «Оскар». Кристиан Бейл ради звездной роли могущественного вице-президента Дика Чейни вновь до неузнаваемости изменил внешность и пластику, поправившись на 20 килограммов.

Еще одна разоблачительная история, уже документальная: «Уотергейт — или как мы научились останавливать президента, вышедшего из-под контроля» Чарльза Фергюсона. Страшноватый портрет Никсона и его эпохи. Но триллер Фергюсона также проводит параллель между политическими скандалами 70-х и сегодняшним днем. Не случайно завершается цитатой философа Джорджа Сантаяны: «Те, кто не помнит прошлого, обречены его повторить».

Кадр из фильма «Уотергейт — или как мы научились останавливать президента, вышедшего из-под контроля». Kinopoisk.ru

Фильм Открытия — «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг (ее «Итальянский для начинающих» удостоен Серебряного Медведя «Берлинале»). Четверо жителей Нью-Йорка переживают сложный период жизни. У каждого своя проблема: деспотичный муж, болезненно низкая самооценка, отсутствие работы и личного счастья. Можно ли обнулить проблемы — они будут решать сообща.

Кадр из фильма «Доброта незнакомцев». Kinopoisk.ru

Председателем жюри фестиваля в 2019 году станет французская актриса Жюльет Бинош.