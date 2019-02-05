Буферные войска

Регион Идлиб на северо-западе Сирии вновь оказался в центре международного внимания. До недавних пор считавшийся последним оплотом Свободной сирийской армии, объединившей в себе светские оппозиционные силы Сирии, сейчас Идлиб стоит на пороге зачистки.

Идлиб на севере Сирии стал одной из первых территорий, присоединившихся к революции — и ему удалось продержаться дольше других. Во многом своим успехом оппозиционные силы Идлиба были обязаны Турции, которая не скрывала своих симпатий к Свободной сирийской армии. Близость к турецкой границе обеспечила Идлибу постоянный приток оружия и денег. Также это облегчило проникновение иностранных боевиков через проницаемую границу: Турция до некоторых пор смотрела на эти процессы сквозь пальцы. Тонны оружия и боеприпасов шли через турецкую границу в Сирию вместе с сотнями иностранных боевиков.

После того, как в сирийской войне наступил перелом в пользу правительственных сил, расклад в Идлибе сильно поменялся. Один за другим сдавались Каламун (западная Сирия), Дераа на юге, пригород Дамаска Ярмук. Всем, кто воевал против Ассада и отказался принять примирительные сделки (которые были предложены режимом и обеспечивались Россией), был предоставлен безопасный проход в Идлиб. При этом значительное число переселенцев из сдавшихся городов относили себя к группировке Хайат Тахир Шам, ранее известной как Джабхат Ан-Нусра (организация, запрещенная в Россbи — Ред.). Эта новая группировка под руководством сирийца Абу Мухаммеда аль-Джулани объединила под своим крылом почти все боевые ячейки, связанные с «Аль-Каидой» (еще одна организация, запрещенная в России — Ред.).

Так «светская» оппозиция в Идлибе уступила свои позиции радикальным исламистам.

Турецко-сирийская граница. Турция перебрасывает войска. Фото: Akin Celiktas / Dha / Zuma / TASS

Судьба Идлиба уже практически решилась осенью 2018 года, когда сирийский режим при поддержке России намеревался вернуть себе провинцию. Однако Турция выступила резко против такого сценария. В качестве формального повода было заявлено, что данное силовое решение приведет к значительным потерям среди гражданского населения Идлиба и спровоцирует еще одну массовую волну беженцев, которые неизбежно окажутся в Турции, где их уже и так 3,5 миллиона. В случае реализации силового сценария Анкара грозила вступить в боевые действия на стороне мирного населения Идлиба (среди которых немало граждан Турции).

Москва тогда неохотно согласилась, и 17 сентября 2018 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган достигли договоренности о создании буферной зоны в Идлибе для совместного патрулирования российскими и турецкими военными.

Согласно этим договоренностям, «буферная зона» должна была, с одной стороны, защитить Идлиб от агрессии сил режима, а с другой стороны, законсервировать исламистов внутри региона.

«Буферная зона» представляла собой полосу шириной от 15 до 25 километров, обнимающую район Идлиба с севера на юг. Идлиб таким образом оказался замкнут в капсуле между «буферной зоной» и турецкой границей. Которая не всегда бывает на замке.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин во время визита президента Турции в Россию. Фото: РИА Новости

По данным источников на местах, на сегодняшний день в Идлибе бок о бок с сирийскими джихадистами и их соратниками из арабских стран сражаются около 900 русскоязычных боевиков — в основном родом из Чечни, Узбекистана и Кыргызстана. И это одна из главных причин повышенного интереса России к Идлибу.

Судьба этих боевиков, возможность их выхода из «террористической резервации», перспективы их возвращения в Россию очень волнуют Москву,

и ей тяжело даются компромиссные решения, допускающие возможность развития такого сценария.

Но и у Турции своя головная боль.

На прошлой неделе турецкая военная делегация во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром и начальником разведки Хаканом Фиданом посетила Москву для обсуждения последних событий в Сирии.

На этой встрече Москва высказала недовольство тем, что Идлиб фактически оказался под контролем джихадистов. Анкара в свою очередь выразила обеспокоенность по поводу боевиков Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией. В сирийском конфликте РПК пользовалась существенной поддержкой американцев, и вывод американских военных не оставляет курдским бойцам иного выбора, кроме как искать союз с силами сирийского режима. Фактически это означает, что объединенные отряды курдских боевиков при поддержке сил сирийского режима будут находиться в полной боевой готовности прямо у южной границы Турции.

Это очевидная угроза национальной безопасности Турции, с которой Анкаре нужно срочно что-то делать.

В публичное поле не поступило практически никакой информации о результатах этой встречи. Сообщалось лишь, что Россия и Анкара договорились о дальнейших действиях в рамках Аданского соглашения о безопасности, подписанного Сирией и Турцией в 1998 году. Согласно этому положению, «Сирия не допустит на своей территории никаких действий, направленных на угрозу безопасности и стабильности Турции. Сирия не допустит поставок оружия, материально-технического обеспечения, финансовой поддержки и пропагандистской деятельности РПК на свою территорию».

Впрочем, вскоре неофициально распространилась и другая информация, свидетельствующая о том, как конкретно могут быть реализованы достигнутые договоренности.

Согласно этой информации, Турция выступила с инициативой расширения зоны совместного патрулирования — от собственной границы в районе Идлиба вдоль всей турецко-сирийской границы, практически до Ирака. Глубина «буферной зоны», согласно предложению, 20 миль — т.е. около 32 километров. Общая площадь попавших в нее территорий — более 15 тысяч квадратных километров. Эта полоса, по замыслу авторов предложения, должна отодвинуть курдские силы вглубь территории Сирии, прочь от турецкой границы. Также сообщалось о предложении Анкары об эвакуации 7 тысяч боевиков РПК вглубь Сирии, в районы, контролируемые сирийским правительством.

Россия со своей стороны якобы затребовала очистки региона Идлиб от присутствия боевиков Хайат Тахир Шам (тоже запрещена в России — Ред.).

В следующий раз президенты Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 14 февраля в ходе трехстороннего — Россия, Турция, Иран — саммита по сирийской проблеме.