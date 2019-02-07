Виктор Медведчук: «Я к репрессиям отношусь творчески»

Во вторник, 5 февраля, по заявлению народного депутата из фракции «Народного фронта» Андрея Тетерука, ветерана АТО и комбата, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против главы движения «Украинский выбор» и главы политсовета партии со сложносочиненным названием «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ему вменяют в вину часть 1 статьи 110 УК (государственная измена) и часть 1 статьи 111 УК (посягательство на территориальную целостность страны).

Регалий и должностей у 64-летнего политика, оппозиционного Майдану, много. Вот ключевые: заслуженный юрист Украины, доктор наук, профессор, был и депутатом Рады, и первым вице-спикером, и главой администрации президента Кучмы, и лидером партии объединенных украинских социал-демократов, и одним из авторов конституционной реформы 2004 года, которая обеспечила переход к парламентско-президентской республике.

Государственную независимость Украины преуспевающий юрист встретил во всеоружии — в начале 90-х основал международную адвокатскую компанию. Фирма, по данным из открытых источников, занималась в основном открытием зарубежных валютных счетов, регистрацией предприятий в офшорах и приобретением недвижимости за границей.

Человек богатый и честолюбивый, мастер придворных интриг, куратор украино-российских связей на высшем уровне, тем не менее ни разу не попробовал лично вступить в борьбу за президентское кресло. Предпочитал тень. При Януковиче вес «малороссийского генерал-губернатора Кремля» стал очевидным. В июле 2012 года президент Украины, чуть не с караваем наперевес, не дождался российского коллегу на крымской дороге. Путин показательно отправился ужинать на дачу к своему куму, Виктору Медведчуку…

Потому что эффективный

Звание «кум Путина» не потеряло в цене и после Майдана, аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Украинские журналисты донимали политическое руководство страны: по чьему поручению данный господин участвует в переговорах в Минске? МИД отбивался: это не мы! Первый вице-спикер Ирина Геращенко, уполномоченная президентом Порошенко заниматься мирным урегулированием конфликта на Донбассе, указала на Меркель: кандидатуру «кума» предложила Киеву канцлер Германии — очевидно, с подачи Путина.

В феврале 2018 года, на пресс-конференции, Петр Порошенко подтвердил, что Медведчук имеет прямое отношение к так называемой Гуманитарной подгруппе, а ввел его туда (цитирую) «бывший председатель СБУ».

«Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с кем угодно, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой!» — пообещал глава государства.

По словам президента, тем же занимались и военные, и церковь, но «наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук». Сам оппозиционный политик вел точный счет — говорил о 481 освобожденном им человеке.

Виктор Медведчук во время процедуры обмена пленными в феврале 2015 года. Фото: РИА Новости

Наиболее известным эпизодом, связанным с деятельностью вип-переговорщика на гуманитарном поле, считается возвращение на родину помилованной заключенной в России Надежды Савченко. Два года назад фигуру «кума» старались максимально отодвинуть в общественном восприятии от летчицы — Героя Украины: зарисовался с Путиным, и в тень! Сейчас, когда Савченко сидит в СИЗО по обвинению в планировании терактов, а Медведчука подозревают в государственной измене, история может получить новое прочтение. Тем более что пленных не освобождали больше года. Призыв украинской стороны «Заберите своих, отдайте наших!» Кремль игнорирует.

Совсем другая тема

В начале декабря 2018-го глава украинской делегации в Минске генерал Евгений Марчук, тот самый бывший председатель СБУ, заявил: Виктор Медведчук, до сих представлявший украинские спецслужбы (!), уже не у дел — произведена замена. «А роль Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами — это другая тема, которая не касается минских переговоров», — уточнил генерал.

То же подтвердил на пресс-конференции Порошенко: мол, прокремлевский политик давно самоустранился от миссии. Но повторил, что для освобождения пленников приемлемы любые варианты:

«Медведчук на переговорах является представителем Путина. И возможно, единственным каналом донесения этой информации. Все всё понимают, и не надо делать вид, что кто-то здесь чего-то не понимает…»

Лучше остальных понял особенность момента сам «канал». Тотчас прилетел в Москву, встретился с президентом Путиным, о чем и рассказал в интервью «России 1»: «…Мы с Владимиром Владимировичем вели разговор по поводу освобождения украинских моряков. Естественно, переговорный процесс может начаться только после того, как закончатся следствие и судебные процедуры, как это было и в предыдущих случаях… Безусловно, мы обсуждали и другие вопросы. Но в основном — выполнение Минских соглашений, которые так не хотят выполнять сегодня в Киеве». Не удержался: «Я делаю это (речь о встрече с Путиным. — О.М.) по просьбе, а не по поручению президента Порошенко». Ведущая пришла в восторг — сенсация! «Российский президент отказался от общения с Порошенко, но вы теперь тот самый человек, с которым и общается Российская Федерация, да? Тот самый наш последний мост?» Повадились, однако, сравнивать с неодушевленными предметами…

И тут Киев объявил вдруг о намерении «канал» закрыть. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что следователь в уголовном производстве в ближайшее время отправит запрос на проведение лингвистической экспертизы заявлений Виктора Медведчука. «Я тщательно анализирую его высказывания в течение года, — признался Луценко. —

Но только сейчас, во время избирательного съезда партии, он задекларировал те же намерения, что декларируются в Москве и реализуются незаконным образом на временно оккупированных территориях».

Генпрокурор имел в виду идею «автономного региона Донбасса», закрепление этого статуса в Конституции Украины, право автономии на собственное правительство и парламент — обо всем «кум Путина» предлагал договариваться с Россией и с «народными республиками».

На упомянутом съезде партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатом в президенты Юрия Бойко, бывшего вице-премьера в правительстве Януковича. Виктор Медведчук остался верным себе — не рискнул. Хотя за федеративное устройство Украины он ратует много лет подряд (в том числе в интервью «Новой газете» об этом говорил), лингвисты замучаются исследовать источники. Да и об автономии Донбасса высказывался публично. Не раз депутаты и гражданские активисты обращались к прокуратуре — что это, если не сепаратизм? Молчание было им ответом.

Все изменилось, как только президентская гонка в стране вышла на финишную прямую. Петру Порошенко надоело отражать нападки экс-партнеров по майдановской коалиции. Нет политической воли сажать коррупционеров? Подписал тайный пакт о дружбе и взаимопомощи с реваншистами? «Кумом Путина» вообще оскомину набили… Так получите! Впрочем, юристы сомневаются в наличии судебных перспектив «дела Медведчука». Сам политик называет обвинения ГПУ «абсурдом и полным правовым исключительным беспределом». И даже бравирует: «Я к репрессиям отношусь творчески». Обещает продолжать борьбу с национал-радикалами «за реализацию плана-концепции мира на Донбассе».

О том, что планы Медведчука куда масштабней, предупредил год назад известный украинский публицист Виталий Портников. По его мнению, на нынешних президентских выборах могут победить популистские силы. Их лидеры поедут в Москву договариваться о завершении конфликта на Донбассе, после чего возникнет необходимость досрочных парламентских выборов — чтобы массово проголосовали жители оккупированных территорий, сейчас лишенные такой возможности. В Раде возьмет верх пророссийское большинство, которое сместит недостаточно лояльного гаранта, назначит досрочные выборы главы государства. И вот тогда из тени появится Медведчук, освободитель пленных, борец за мир, за интеграцию с Россией, избранный президентом для Украины еще после первого Майдана — в Кремле.

На мой вкус, достаточно фантастический сценарий с элементами агитации за Петра Порошенко, что называется, от противного. Но нельзя не признать: первый пункт сценария уже не выглядит невозможным.