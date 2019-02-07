Прогнулся ли «Гугл» под Роскомнадзор и хватит ли 2 миллиардов для «суверенного интернета»?

7 февраля СМИ сообщили две новости, связанные с ограничениями в Рунете. Первая — о том, что «Гугл» начал удалять ссылки на запрещенные в России ресурсы в рамках «конструктивного диалога» с Роскомнадзором (цитата по пресс-службе ведомства). Назвали даже цифру: 73% ссылок, переданных «Гуглу» российским регулятором, специалисты IT-гиганта заблокировали, предварительно отсмотрев чуть ли не вручную. Вторая новость — в уже принятом бюджете РФ, оказывается, были заложены 1,8 миллиарда рублей на реализацию еще не принятого закона о суверенном Рунете. Это притом что сам инициатор законопроекта — сенатор Клишас — ранее обещал вообще не касаться бюджетных средств по этому направлению.

Артем Козлюк. Фото из личного архива

По мнению руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка, к которому мы обратились за комментарием, обе новости в таком виде вызывают сомнения экспертов и в целом демонстрируют неэффективность любых инициатив по ограничению свободы интернета.

«Ограничивают, но не к тому, о чем все подумали»

Что стоит за кулуарной договоренностью чиновников с «Гугл»



Фото: РИА Новости

— Ни я, ни мои коллеги не смогли смоделировать ситуацию, когда бы «Гугл» ни показал в поисковой выдаче те ссылки из реестра запрещенных сайтов, которые мы проверяли. Поэтому я подвергаю эту информацию очень большому сомнению.

73% ссылок, которые компания якобы убрала, — большая цифра. Туда должна была попасть выборка запрещенных ресурсов, специалисты бы это увидели. Нам этого сделать, к сожалению, не удалось.

Исключение составляют отдельные пиратские сайты, которые запрещены по антипиратскому закону, но эта категория стоит отдельно. В этом случае «Гугл», действительно, может манипулировать с поисковой выдачей и не показывать ряд ресурсов. Возможно, «Гугл» ограничивает доступ по кулуарной договоренности с Роскомнадзором.

Если корпорация решила, что в тех или иных случаях готова ограничивать доступ, то она может это сделать. Это добрая воля «Гугла». При этом компания понимает риски: если не сотрудничать с государственными ведомствами — будут вставлять палки в колеса. В «Гугле» считают деньги и что им выгодно: работать в России и получать клиентов или нет. С соответствующей интуитивностью они принимают положительные или отрицательные решения по запросам властей.

Но вот что по фактам. Совсем недавно «Гугл» опубликовал отчет о правительственных запросах от стран со всего мира, где компания показала статистику и привела примеры, когда они удовлетворяют запросы на удаление информации. Если говорить про Россию, то корпорация по требованию Роскомнадзора ограничивает доступ к видеороликам на ютьюбе и в своей блог-системе Blogger. Но в отчете я не увидел, чтобы приводились примеры ограничений в поисковой выдаче. Пусть «Гугл» приведет такие факты в отчете за новый период, а пока что все эти слова о выборочном удалении ссылок вызывают подозрение.

«Пара миллиардов рублей — капля в море»

Почему выделенные «на суверенный интернет» деньги еще не означают, что он будет



Сенатор Андрей Клишас. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Мои коллеги и эксперты говорят, что «Интерфакс» не совсем корректно привел информацию. Они подвергают сомнению, что именно эти деньги соответствуют будущей реализации законопроекта об автономном Рунете.

Но даже если абстрагироваться от этого и принять, что 1,8 миллиарда рублей идут на исполнение закона, то все равно оценка стоимости его реализации со стороны IT-отрасли намного выше. Речь идет о сотнях миллиардов рублей в год. Только от одного крупного оператора потребуется несколько десятков миллиардов рублей, и с каждым годом эта сумма будет увеличиваться.

Даже если государство будет компенсировать затраты на уровне пары миллиардов рублей, причем за три года, то это капля в море от реальной стоимости внедрения тех технологических норм, которые заложены в законе. Мне кажется, что государство предлагает перенести нагрузку на плечи самих операторов и в конечном итоге на самих абонентов: операторы будут компенсировать свои затраты за счет повышения стоимости своих услуг. (В подтверждение слов эксперта уже к середине дня сам сенатор Клишас объявил, что на реализацию идеи о суверенном Рунете бюджетные средства все-таки потребуются, притом не 2, а 20 миллиардов (!) рублей. — Е.К.)

Стоит подвергать сомнению эффективность всех законов по ограничению свободы интернета. Зачастую они не работают по заявленным целям — защите интересов граждан. Напротив, эти законы сами могут представлять угрозу развитию интернет-бизнеса и нарушать гражданские права. Яркий пример — блокировка Telegram.

Сейчас мы видим попытки перестроить структуру Рунета, поставить под контроль точки обмена трафика и наделить Роскомнадзор полномочиями по его маршрутизации. Так масштаб контроля над интернет-пространством со стороны государства растет, и оно не собирается останавливаться.