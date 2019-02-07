По заявкам «радиослушателей»

Журналистке грозит тюремный срок за публичное оправдание терроризма. Так следствие истолковало ее авторскую колонку, прозвучавшую на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже опубликованную на «Псковской ленте новостей».

Светлане повезло: после пятичасового обыска у нее дома и трехчасового допроса ее отпустили домой, взяв обязательство о явке. А все знакомые и коллеги готовились назавтра идти в суд и провожать Светлану в СИЗО.

— Все могло быть гораздо хуже, — сказала она «Новой» вскоре после выхода от следователя. — Могли, например, что-то сломать у меня дома, а не просто разгромить.

Как мне объяснили, это был обыск в мягком варианте. Я читала, что обыски — это ужасно, но на себе это испытать… Это кошмар, это жуткий стыд.

Но облегченно выдохнуть и радоваться за Светлану Прокопьеву рано, потому что все еще только начинается. Ей инкриминируют часть 2 статьи 205.2 о публичном оправдании терроризма. До восьми вечера она сидела у следователя, но в тот вечер ее еще даже не допросили.

— По сути, это не было допросом, — добавила она. — Меня знакомили с экспертизами, с моим преступлением, я много чего подписывала. Допрос будет завтра.

По словам адвоката Татьяны Мартыновой, обвинение ее доверительнице в среду предъявлено не было, она осталась в статусе подозреваемой.

Что следствие не забыло сделать — это поскорее взять со Светланы и ее адвоката Татьяны Мартыновой подписки о неразглашении. По доброй традиции, заложенной СК в новейшей истории, дальше мы сможем узнавать в основном его, следствия, версии.

До начала сотрудничества с «Эхом Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева была главным редактором газеты «Псковская губерния». Это при ней в 2014 году выходило, например, расследование о гибели псковских десантников в Донбассе. Утром 6 февраля она вернулась из Москвы, где участвовала в презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения». Вернулась — и попала на обыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал выпуск авторской программы Светланы «Минутка просветления» на «Эхе Москвы в Пскове» 6 ноября прошлого года. Она говорила о теракте в Архангельске, где 17-летний подросток подорвал себя у входа в здание УФСБ.

В тексте нет ни слова, указывающего на оправдание терроризма или, упаси боже, призывы к нему. Наоборот, Светлана называет теракт «недопустимой, совершенно невозможной и неприемлемой мерой». К тому же аудитория «Эха Москвы в Пскове» невелика, радио вещает в радиусе максимум 50 километров, аудиоверсия колонки могла просто остаться незамеченной. Но текст вышел и на сайте «Псковской ленты новостей», где его уже можно было, если возникло желание к чему-то прицепиться, найти через поисковики.

Роскомнадзор нашел текст и отправил на экспертизу. Не куда-нибудь, а в подведомственное ему же, Роскомнадзору, ФГУП «Главный радиочастотный центр». Профильная функция ведомства — организационно-технические мероприятия по обеспечению надлежащего использования радиочастот. Но работают там, оказывается, не только «физики», но и вполне себе «лирики», способные, если надо, провести и лингвистический анализ. И на вопрос «Содержатся ли в представленном материале высказывания, оправдывающие терроризм?» они ответили, разумеется, утвердительно.

«Эху» и «Псковской ленте новостей» в декабре 2018 года Роскомнадзор вынес предупреждения. Оба издания сразу удалили материал. А 6 февраля мировой суд в Пскове оштрафовал «Эхо» на 150 тысяч рублей. Для радиостанции огромная сумма. Аккурат в этот же день пришли и домой к Светлане.

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Обыск у журналиста проводили с показательной помпой. С самого утра вокруг дома опасной личности поставили вооруженное оцепление, а само мероприятие начали в полдень. В течение пяти часов у Светланы искали улики, которые должны были бы показать, как сильно Прокопьева оправдывает терроризм. Изъяли компьютер, телефон, словом — стандартный в таких случаях комплект.

Как рассказал «Новой» главный редактор «Эха Москвы в Пскове» Максим Костиков, на радио тоже пришли.

— Это назвали не обыском, а осмотром места происшествия, — сказал он. — Дознаватель осматривал студию, рабочие компьютеры, звуковое оборудование. Изъял аудиофайл с тем выпуском программы Светланы.