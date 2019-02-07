Особенности национальных отходов

6 февраля в посольстве Финляндии в Москве прошел экологический семинар, посвященный проблеме обращения с мусором. За день до этого подобное мероприятие прошло в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Участниками двухдневного тура стали представители двадцати финских компаний и организаций, связанных с экологией и обращением с мусором. Эксперты обсудили утилизацию и переработку отходов, раздельный сбор мусора, преобразование его в топливо и другие вопросы, стоящие сегодня на экологической повестке в России.

— Мы не можем не замечать, что вопросы, связанные с экологией, с мусорными отходами начали выходить на передний план в российских общественных дискуссиях за последние два года, — ​объясняет необходимость семинара пресс-атташе посольства Финляндии в России Танели Добровольски. — ​Мы можем чувствовать различные вызовы, связанные с этими проблемами, даже в Москве. Прошлой весной эти вызовы мы чувствовали своим носом.

Мусорная тема, появившаяся на политическом горизонте в марте прошлого года после протестов жителей Волоколамска из-за выбросов газа на полигоне «Ядрово», не потеряла своей остроты спустя почти год. К Волоколамску на карте горячих точек прибавились Коломна и Архангельск — ​противостояние местных жителей с администрациями регионов продолжается, активистов привлекают к ответственности за несанкционированные митинги, обыскивают, а на протестующего из Коломны Вячеслава Егорова завели уголовное дело по статье 212.1 УК за повторное нарушение порядка проведения митинга.

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Экологический семинар был заявлен как попытка передачи удачного опыта финской стороны российской. Климатические условия двух стран достаточно схожи, в этом смысле России стоит ориентироваться на страны Северной Европы, а не Западной.

— В Финляндии в свое время были те же самые проблемы, — ​говорит Добровольски. — ​Мы начали искать решения этих проблем, и довольно быстро многие из них удалось решить. Мы с удовольствием готовы передать эти знания нашему большому соседу.

Финляндия за последние годы действительно сильно сократила уровень бытовых отходов на мусорных свалках.

В 2017 году только 1% мусора из почти 3 тысяч тонн (по 510 кг на человека) шел на полигоны,

приводит данные Центр технических исследований Финляндии VTT. Остальной мусор шел на рекуперацию — ​из 41% отходов восстанавливали материалы, еще из 58% получали энергию. При этом в 2003 году больше половины отходов шло на свалку — ​из 2500 тонн почти 1500 тонн оказывалось на полигоне.

Представитель VTT утверждает, что такого значительного снижения количества мусора на свалках удалось добиться за счет раздельного сбора отходов и законодательных инициатив, нацеленных на повторное использование и переработку материала.

В России эти практики пока не носят массового характера, и эксперты склонны объяснять это плохо развитым законодательством в данной сфере. Но, к примеру, Московская область с 1 января 2019 года начнет переходить на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), в Карелии эту же систему будут вводить поэтапно. Однако пока это остается инициативой региональных властей, а не федеральных, ожидать, что увеличится количество людей, которые сортируют отходы, не приходится.

То же с переработкой отходов. Сейчас такие услуги оказывают частные компании, но их немного. Так, финская компания Lassila & Tikanoja, предоставляющая услуги по переработке, с 2004 года работает в России, в Подмосковье, но только в двух из семи территориальных зон региона — ​Сергиево-Посадской и Ногинской (согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления», регионы делятся на зоны в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами).

Эта компания первой в Московской области запустила систему раздельного сбора отходов, но работает она только в отдельных городах. При этом даже в Дубне, где расположен головной офис компании, число людей, сортирующих отходы, не превышает 15–20%, говорит представитель L&T в России Сергей Андронов.

«Отход должен становиться топливом, а топливо — ​энергией, — ​заявляет Ростислав Баскаков, представитель компании SETCleanTech, создающей линии автоматической сортировки отходов Tyrannosaurus. — ​Мы видим решение проблемы в автоматизированной сортировке мусора. Так мы придем к той модели, когда на полигоны будет уходить около 1% мусора, как в Финляндии. Для того чтобы этого добиться, надо использовать мусор как источник энергии и вторсырья».

Чтобы решить мусорный вопрос в болевых точках Подмосковья, нужно на деле закрыть полигоны и правильно рекультивировать землю под ними,

объясняет эксперт. Затем — ​правильно сортировать отходы, перерабатывать все, что поддается переработке, а остальное использовать как топливо.

Тем не менее не все экологи разделяют энтузиазм относительно повторения опыта Финляндии в России — ​руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев убежден, что финский путь — ​это «тупик», поскольку не предполагает сокращение роста объемов мусора.