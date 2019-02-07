Особенности национальных отходов

Лилит СаркисянНовая газета
6 февраля в посольстве Финляндии в Москве прошел экологический семинар, посвященный проблеме обращения с мусором. За день до этого подобное мероприятие прошло в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Участниками двухдневного тура стали представители двадцати финских компаний и организаций, связанных с экологией и обращением с мусором. Эксперты обсудили утилизацию и переработку отходов, раздельный сбор мусора, преобразование его в топливо и другие вопросы, стоящие сегодня на экологической повестке в России.
— Мы не можем не замечать, что вопросы, связанные с экологией, с мусорными отходами начали выходить на передний план в российских общественных дискуссиях за последние два года, — объясняет необходимость семинара пресс-атташе посольства Финляндии в России Танели Добровольски. — Мы можем чувствовать различные вызовы, связанные с этими проблемами, даже в Москве. Прошлой весной эти вызовы мы чувствовали своим носом.
Мусорная тема, появившаяся на политическом горизонте в марте прошлого года после протестов жителей Волоколамска из-за выбросов газа на полигоне «Ядрово», не потеряла своей остроты спустя почти год. К Волоколамску на карте горячих точек прибавились Коломна и Архангельск — противостояние местных жителей с администрациями регионов продолжается, активистов привлекают к ответственности за несанкционированные митинги, обыскивают, а на протестующего из Коломны Вячеслава Егорова завели уголовное дело по статье 212.1 УК за повторное нарушение порядка проведения митинга.
Экологический семинар был заявлен как попытка передачи удачного опыта финской стороны российской. Климатические условия двух стран достаточно схожи, в этом смысле России стоит ориентироваться на страны Северной Европы, а не Западной.
— В Финляндии в свое время были те же самые проблемы, — говорит Добровольски. — Мы начали искать решения этих проблем, и довольно быстро многие из них удалось решить. Мы с удовольствием готовы передать эти знания нашему большому соседу.
Финляндия за последние годы действительно сильно сократила уровень бытовых отходов на мусорных свалках.
В 2017 году только 1% мусора из почти 3 тысяч тонн (по 510 кг на человека) шел на полигоны,
приводит данные Центр технических исследований Финляндии VTT. Остальной мусор шел на рекуперацию — из 41% отходов восстанавливали материалы, еще из 58% получали энергию. При этом в 2003 году больше половины отходов шло на свалку — из 2500 тонн почти 1500 тонн оказывалось на полигоне.
Представитель VTT утверждает, что такого значительного снижения количества мусора на свалках удалось добиться за счет раздельного сбора отходов и законодательных инициатив, нацеленных на повторное использование и переработку материала.
В России эти практики пока не носят массового характера, и эксперты склонны объяснять это плохо развитым законодательством в данной сфере. Но, к примеру, Московская область с 1 января 2019 года начнет переходить на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), в Карелии эту же систему будут вводить поэтапно. Однако пока это остается инициативой региональных властей, а не федеральных, ожидать, что увеличится количество людей, которые сортируют отходы, не приходится.
То же с переработкой отходов. Сейчас такие услуги оказывают частные компании, но их немного. Так, финская компания Lassila & Tikanoja, предоставляющая услуги по переработке, с 2004 года работает в России, в Подмосковье, но только в двух из семи территориальных зон региона — Сергиево-Посадской и Ногинской (согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления», регионы делятся на зоны в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами).
Эта компания первой в Московской области запустила систему раздельного сбора отходов, но работает она только в отдельных городах. При этом даже в Дубне, где расположен головной офис компании, число людей, сортирующих отходы, не превышает 15–20%, говорит представитель L&T в России Сергей Андронов.
«Отход должен становиться топливом, а топливо — энергией, — заявляет Ростислав Баскаков, представитель компании SETCleanTech, создающей линии автоматической сортировки отходов Tyrannosaurus. — Мы видим решение проблемы в автоматизированной сортировке мусора. Так мы придем к той модели, когда на полигоны будет уходить около 1% мусора, как в Финляндии. Для того чтобы этого добиться, надо использовать мусор как источник энергии и вторсырья».
Чтобы решить мусорный вопрос в болевых точках Подмосковья, нужно на деле закрыть полигоны и правильно рекультивировать землю под ними,
объясняет эксперт. Затем — правильно сортировать отходы, перерабатывать все, что поддается переработке, а остальное использовать как топливо.
Тем не менее не все экологи разделяют энтузиазм относительно повторения опыта Финляндии в России — руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев убежден, что финский путь — это «тупик», поскольку не предполагает сокращение роста объемов мусора.