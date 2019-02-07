Рецепты быстрого обогащения

Происхождение неизвестно

В конце 2018 года серьезно отравились десятки детей в садиках Юго-Восточного округа Москвы (ЮВАО): рвота, расстройство желудка, высокая температура. Питание в эти сады поставляли фирма «Конкорд» и компания «ВИТО-1». Многие дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, некоторые попали в реанимацию. Родители пострадавших обращались в СМИ, давали интервью, но материалы не выходили, либо позже удалялись с сайтов,

директора детсадов не признавали результаты анализов независимых лабораторий, а поликлиники отказывались официально ставить диагноз шигеллёз (дизентерия), «предпочитая» диагностировать ОРВИ и ротовирус.

В независимых источниках (радио «Свобода», ФБК) и в соцсетях были названы очень тревожные цифры заболевших дизентерией в ЮВАО — от 500 до 1000 человек (больные дети заразили родителей, сестер и братьев). В материалах прокурорской проверки (имеется в распоряжении редакции) говорится: «Причиной групповой заболеваемости послужило употребление в пищу контаминированного продукта, содержащего бактерии группы кишечной палочки <...>. В отношении должностных лиц и юридических лиц, школ и комбинатов питания составлены протоколы об административных правонарушениях».

Этот документ подтверждает факт инфекции. Равно как и письмо столичного Роспотребнадзора (имеется в распоряжении редакции) руководителю «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», куда входят компании, организующие питание в школах и садах Москвы. Кроме всего прочего, Роспотребнадзор рекомендовал исключить из меню детских садов ЮВАО творог и молочную продукцию.

«Меню на какое-то время поменяли, но версия о зараженном твороге не выдерживает критики, — отметила представитель родительской общественности Елена Петрушина. — Дело не в твороге. Детям готовят творожную запеканку при температуре 200°С, а шигелла погибает при 60°С».

Сейчас молочные продукты вернулись в меню. Источник инфекции до сих пор не найден.

До этого вспышка дизентерии в детских садах была зафиксирована в феврале прошлого года в Южном административном округе (ЮАО) столицы. «Сначала поликлиники всячески скрывали результаты анализов, выдавали родителям недостоверные документы, вместо дизентерии в диагнозе писали ОРЗ», — говорит Александр Беляев, ребенок которого посещал сад «Дельфиненок» (ЮАО, школа № 492).

Тогда статистику родители тоже собирали сами — результаты анализов в независимых медицинских лабораториях подтвердили шигеллу у 93 детей. Роспотребнадзор, в свою очередь, установил, что «заболеваемость связана с употреблением инфицированной пищевой продукции, выданной на пищеблоке учреждения», и что возбудитель дизентерии найден в анализах сотрудников детского сада «Дельфиненок» и сотрудников ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (КДП). Суд временно отстранил компанию от поставок питания.

— А дальше произошло странное, — говорит Александр. — Сотрудники КДП сдали анализы в первой инфекционной больнице, там шигеллу не обнаружили. После этого фирма снова начала поставку питания во все школы ЮАО и в наш сад, а Ропотребнадзор никак эти анализы не опроверг в суде и даже не предоставил результаты своей экспертизы.

В образовательном комплексе, который посещал ребенок Александра Беляева, уволили директора школы, старшего воспитателя и завхоза. «Это все, чего нам удалось добиться, — говорит Александр. — КДП продолжает поставлять еду, причины инфекции и поведение Роспотребнадзора вызывают вопросы, а прокуратура ведет расследование уже почти год».

История одной монополии

Нынешняя система детского питания в Москве начала складываться в 2011 году, когда ООО «Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина выиграло госконтракты на поставку готового, так называемого «бортового» питания в ряд школ столицы.

Бизнес в сфере социального питания Евгений Пригожин начал в Санкт-Петербурге. Там введение «бортовой» еды в школах вызвало протесты. Тогда Пригожин перешел на рынок социального питания в Москве. В 2011 году, взяв во Внешэкономбанке кредит на 1,3 млрд руб., «Конкорд» построил в подмосковном поселке Кленово комбинат по производству еды для «организованных коллективов». И вслед за этим, в августе, выиграл 17 контрактов на поставку готового питания в школы Москвы на общую сумму 1,6 млрд рублей.

В 2011 году государственные ведомства высказали опасения в связи с такой реформой. По данным «Коммерсанта», эксперимент на детях вызвал беспокойство у столичного управления Роспотребнадзора. Ведомство запросило информацию о продукции «Конкорда», но об ответе компании на запрос ничего не известно. Спустя месяц Госинспекция Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) выявила нарушения в двух школах, учеников которых кормил «Конкорд» (акт проверки 31 октября 2011 года публиковала «Новая газета»).

В 2012 году департамент образования Москвы ввел в детских садах новое витаминизированное меню. Усиленная порция витаминов и искусственные напитки вызвали аллергию у многих детей. Родители вышли на митинги. После чего руководитель департамента Исаак Калина заявил об изменении системы школьного питания в Москве. А детские сады столицы начали переводить на аутсорсинг.

— Это был удачный момент для передела рынка, — считает активистка Алина (имя изменено по ее просьбе). — Мы были недовольны. Пришел «Конкорд» и предложил очень хорошее меню — супчики с зеленью, салаты, мясные блюда. Но это продлилось недолго, меню начали выхолащивать, убрали сытные и дорогие блюда (например, говяжий язык), поменялась рецептура, на детях стали экономить.

«Фирмачи»

В 2013 году («Конкорд» уже вовсю работал в Москве) была создана «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». По данным ЕГРЮЛ, с 2018 года эту некоммерческую организацию возглавляет Алексей Мягков. А до Мягкова ее начальником был Дмитрий Тихонов, заместитель гендиректора ООО «Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина.

В 2015 году конкурс на поставку еды в школы и детские сады выиграли пять компаний (ООО «Комбинат питания «Конкорд», ООО «Школьник-ЮЗ», ЗАО «КДП», ООО «Московский школьник», ООО «ВИТО-1») — все они входят в «Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения».

В том же году мэрия Москвы ввела новые правила проведения тендеров, что привело к централизации рынка. Заказчиками стали пулы образовательных комплексов, а уполномоченным организатором закупок — департамент конкурентной политики столичного правительства. Суммы контрактов значительно выросли, а количество поставщиков сократилось.

— Необдуманная централизация ведет в том числе к чрезмерному укрупнению лотов, — говорит руководитель «Центра размещения государственного заказа» Александр Строганов. — С точки зрения закона здесь не подкопаться. Такой подход полностью отвечает интересам крупных игроков и практически ликвидирует конкуренцию.

Сейчас питание в московских школах и садах организуют шесть компаний, которые выиграли конкурс 2017 года (контракт действует до июля 2019 года). Все они входят в «Ассоциацию…». Пять компаний (кроме «ВИТО-1»), по данным расследования «Яблока», связаны с Евгением Пригожиным.

Есть основания предполагать, что организации «КДП», «Московский школьник», «Школьник-ЮЗ», сохранив прежние названия, фактически перешли под управление структуры Пригожина.

По данным источника «Новой газеты», близкого к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), правительство Москвы как минимум с 2015 года пытается ввести новое условие для участников госзакупок — обязательное членство в саморегулируемой организации (СРО), каковой называет себя «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». «Это нарушение, и оно было выявлено ФАС в конкурсной документации департамента образования», — сообщил источник «Новой».

Такой критерий (обязательное членство в СРО) противоречит законодательству. «Такое членство предусмотрено только в некоторых сферах экономической деятельности, например, в строительстве, энергетике, банкротстве, аудите и финансах, — отметил юрист Евгений Антонов. — В сфере питания членство в СРО является исключительно добровольным».

Бизнес на детях

Рынок социального питания — один из крупнейших в России по объему денег. Плюс ко всему, он очень устойчив. Например, в 2018 году в школы, по данным Минпросвещения, пришли 15,6 млн детей. Из них 1,8 млн — первоклассники. В Москве впервые сели за парты почти 100 тысяч детей.

— После рождения ребенка можно сказать, что через семь лет он придет в школу, а через три года — в детский сад. Даже с поправкой на миграцию, больших перекосов в этих данных не будет, — говорит президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов.

Между тем беспокойство родителей вызывает то, что интересы компаний — организаторов питания в первую очередь ориентированы на сокращение расходов и экономию, и в последнюю — на качество еды и здоровье детей. Пример тому — изменение меню в детских садах, которое «Конкорд» внес в сентябре 2015 года, а фактически — урезание питания. Объем каш на завтрак сократился с 200 до 120 граммов, компоты заменены на фруктовые напитки, второй завтрак в виде фруктов — на кисломолочный напиток. «Зато увеличилось количество сахара, который восполняет нормы калорийности», — отмечают родители. Департамент образования Москвы объяснил (ответ есть в распоряжении «Новой газеты»), что «Конкорд» внес изменения в меню «в рамках реализации программы по импортозамещению», и заверил обеспокоенных родителей, что такой рацион соответствует всем регламентам и нормам.

Но остаются вопросы. Во-первых, судя по меню, в разряд санкционных продуктов в России вошли яблоки, крупы и селедка. Зато нет дефицита сахара и картофеля. Во-вторых, «курица поставляется в садики и школы замороженной. Вес размороженного продукта намного меньше, чем положено, — рассказала активистка Алина. — Плюс его качество оценить сложнее. Мы этот вопрос поднимали несколько раз, но безрезультатно. При этом в СанПиНе прямо сказано: для детского питания допускается только охлажденное мясо птицы».

Вызывает вопросы и замена блюд в меню, которую родители объясняют желанием «Конкорда» сэкономить. Например, рыба заменена на рыбные тефтели, качество которых сложно проверить. «Суть в том, что такие замены прописаны не в меню, а в приложении №5 к договору между школой и поставщиком питания, — замечает Алина. — Но «Конкорд» не подавал это приложение на экспертизу в Роспотребнадзор (подтверждение от ведомства есть в распоряжении «Новой». — Ред.)».

Еще одна острая проблема детских садов — замена блюд по медицинским показаниям. Учреждение обязано готовить отдельно детям, которым по состоянию здоровья нельзя предлагать общее меню. В частности, это касается аллергиков и детей с сахарным диабетом. На практике замен нет.

У дочери Ольги Труниной — непереносимость коровьего молока. Когда девочка пошла в детский сад при школе №192, Ольга обратилась к директору учебного заведения Татьяне Стариковой с просьбой сделать предусмотренные законом замены. Директор отказала, сославшись на отсутствие в пищеблоке свободного места для специального оборудования (документ есть в распоряжении «Новой»). Гагаринская районная прокуратура вынесла директору предписание — кормить ребенка по утвержденному меню для детей с ограничением в питании. Предписание не выполнено. Ольга Трунина пошла в суд.

От такой еды школьники отказываются

Круговая порука

В Москве есть школы, где родителям удалось договориться, что часть меню их детям привозят не в мешках, а готовят из сырья. Но это единичные случаи.

— Когда мы ездили на встречи с компаниями, которые выиграли конкурс, мы вели переговоры о том, чтобы убрать «бортовое» питание из школ вообще и готовить еду полностью из сырья, — рассказал один из родителей. — Представители компаний в кулуарах нам объяснили, что готовить все меню из сырья они не могут — у них есть обязательства по выкупу готовой замороженной продукции «Конкорда».

Директора образовательных комплексов — такие же заложники ситуации с поставкой еды «Конкорда». «Де-юре у них есть полномочия менять меню, самостоятельно выбирать поставщика. На практике их ставят перед выбором — успокоить родителей или оставить должность», — рассказал источник «Новой». Пример тому — история Федора Мишенева. В 2017 году он устроился на должность территориального управляющего в ООО «Школьник-ЮЗ». В его обязанности входил контроль за 20 образовательными комплексами на западе Москвы. «Я привык делать работу качественно, начал выявлять нарушения в пищеблоках — не хватало оборудования, иногда моим сотрудникам приходилось покупать мешки для мусора на свои деньги, — рассказывает Мишенев. — Для нормальной работы пищеблока в школе нужно 8 человек, а работали 4–5. Иногда нарушения происходили потому, что люди просто не справлялись».

Кроме того, бывший сотрудник «Школьника-ЮЗ» выяснил, что на работу в пищеблоки принимались люди без медицинских книжек и даже с судимостью.

Руководство на его сообщения отвечало, что увольнять такие кадры не надо. «Зарплаты мизерные, работа тяжелая, понятно, что приходят не лучшие специалисты. А платить больше денег комбинату невыгодно», — поясняет Федор.

В какой-то момент количество выявленных территориальным управляющим нарушений достигло критической массы, а конфликт с директорами школ — предела. «Меня вызывал исполнительный директор фирмы и сказал, что разбираться больше ни в чем не надо — либо мы по-хорошему расстанемся, либо по-плохому, — рассказывает Мишенев. — Я написал заявление».

Уволившись летом 2018 года, молодой человек начал распространять информацию о закулисье организации питания в соцсетях. Вскоре он получил угрозы. «Ко мне подошли на улице и сказали, что нужно удалить все посты в интернете, которые вредят репутации фирмы «Школьник-ЮЗ», иначе будут проблемы», – вспоминает Мишенев.

Заработать на выборах президента

Третьего марта 2018 года, за две недели до президентских выборов, в «Лужниках» прошел концерт «За сильную Россию» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Для обеспечения массовости, по разнарядке заместителя руководителя направления «Социальное питание» филиала «Конкорда» Сергея Колдаева, на мероприятие, по словам Мишенева, согнали работников комбинатов питания.

— Ярмарки на избирательных участках в день выборов 18 марта проводили компании, которые организуют питание в школах и детсадах. Шатры, шашлыки, раскладка на витринах — все это мы делали для обеспечения явки, — говорит Мишенев. — Мы изготовили и поставили 3 тысячи единиц выпечки. Это адский труд.

По данным источника «Новой», выручка от продажи еды на выборах составила не менее 12–13 млн руб.

По словам нашего собеседника, структура Пригожина обеспечивала и торговлю в центре Москвы во время новогодних праздников в прошлом году. «На Красной площади департамент торговли устраивал шале, продажу сосисок, глинтвейна. Эту задачу нам тоже поставили через «Конкорд», — продолжает Мишенев. — Я работал 31 декабря, а 1 января снова приехал на площадь. Стоимость сосиски — 150 руб., глинтвейн — 250 или 300. Все очень быстро раскуплено. Роспотребнадзору, насколько я знаю, объяснили, что проверять ничего не надо».

Границы терпения

За последние годы многие родители высказывали недовольство качеством питания в школах и детских садах, форумы и родительские группы в соцсетях полны нареканий. Вот только к действиям взрослые переходят редко. Следуя совету «не нравится — не ешь», родители дают ребенку еду в контейнере.

Другие, занимаясь проблемой питания детей, сталкиваются с угрозами. Подтверждение тому — истории родителей. «Ко мне и к другим активным родителям на улице подходили незнакомые люди, не представляясь, говорили, что вопросы питания нужно оставить и подумать о здоровье детей», — рассказала мама ученика школы на юго-востоке столицы Алина, которая занимается проблемой школьного питания с 2012 года.

Терпению общественности удивляются даже эксперты.

— Я не раз убеждался, что родители не хотят ничего делать и не идут дальше разговоров, — говорит президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов. —

Если вы готовы опустить руки и не бороться за здоровье вашего ребенка, кто будет это делать? Но вам надо помнить, что 15 лет ваш родной ребенок будет питаться в этой системе.

— Когда в феврале 2018 года наши дети заразились дизентерией, я предлагал родителям организовать законный митинг, — рассказал Александр Беляев. — Но никто не захотел портить отношения со школой.

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко согласен: решение проблемы с питанием детей в Москве во многом зависит от позиции родителей. «Большинство не верят в то, что им удастся защитить права детей. Хотя мы все несем ответственность за происходящее, потому что промолчали, когда в школы и детские сады пришли люди с пониженной социальной ответственностью».

По мнению Бражко, решить проблему смогут общественный и родительский контроль питания в каждой школе, отказ от «бортовой» еды. Эксперт уверен, что у родителей как у потребителей услуг есть все основания выбирать поставщика питания.

— По Закону об образовании детей обязаны обеспечить горячим питанием, но нигде в законе не сказано, что у поставщика есть право навязывать родителям услуги за их счет, — уверен Бражко.

Главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров Константин Кривошонок занимается реформой школьного питания с 2016 года. По его «принципу ресторана» питание организовано в 5–7% частных школ России: дети в столовой покупают, что захотят, а повара готовят еду непосредственно в школе. Кривошонок уверен, что денег, которые выделяет бюджет города и платят родители, более чем достаточно, чтобы приготовить вкусную и полезную пищу из натуральных продуктов.

— Простая математика. Наценка на школьные обеды по Москве составляет 45%, — подсчитал Кривошонок. — Средняя себестоимость гарнира в хорошем ресторане — 12–18 руб., горячего блюда — 36–60 руб., компота — 5–9 руб., хлебобулочного изделия весом 50 граммов — 10 руб. Добавляем проценты от наценки — получается 145–180 рублей. Это те деньги, которые платят родители в обычных школах за обеды детей.

Константин Кривошонок уверен, что корни проблемы — в отношении предпринимателей к социально ответственному бизнесу: «Если вы залезли в социальный бизнес, надо понимать, что это не машина для зарабатывания денег. На детях экономить нельзя, нельзя закупать для них самое дешевое сырье. Нужно работать на качество, а не на оптимизацию и сокращение расходов».

Дарья Бурлакова —

для «Новой»