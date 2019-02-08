Следы пыток замазали зеленкой

Следователь по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, передумала выходить в городской суд Балашихи с ходатайством об аресте. В четверг днем она сообщила адвокату Светлане Сидоркиной, что ее подзащитный свободен и уже покинул Балашиху. Оказалось, что в 12.20 Балашиху он действительно покинул — на выходе из ИВС Мифтахова задержали и увезли в управление УВД по САО Москвы.

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Балашихинский городской суд 7 февраля в 15.00 должен был избрать Мифтахову меру пресечения. Но следователь решила отпустить аспиранта, не предупредив заранее ни адвоката, ни его родственников. «Мне следователь сообщила, что моего подзащитного освободили, не избрав для него никакой меры пресечения», — сказала «Новой» адвокат Светлана Сидоркина, добавив, что Мифтахову до сих пор не предъявили обвинение и не взяли подписку о невыезде.

По версии следствия, 11 января на Владимирской улице в Балашихе было обнаружено взрывное устройство весом 5 кг — на дереве у магазина «Дачник» висели два пакета с проводами. Об этом написал малозаметный портал politpuzzle.ru, а потом перепечатали несколько СМИ. По данным МВД, которые они охотно сливали, взрывчатку изготовил именно задержанный аспирант — в материалах дела было указано, что на взрывном устройстве были следы ДНК Мифтахова. Однако Светлана Сидоркина говорит, что следствие еще проводит экспертизу, результаты ее пока неизвестны.

1 февраля прошли обыски у московских анархистов и активистов движения против квартирного рейдерства. Были задержаны порядка 11 человек. Позже их освободили, оставив в статусе свидетелей всех, кроме Азата Мифтахова. Его отправили в ИВС по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. В понедельник, 4 февраля, городской суд Балашихи удовлетворил ходатайство следователя и на 72 часа продлил срок задержания Мифтахова.

По словам адвоката, ее подзащитного задержали на съемной квартире. Сотрудники ФСБ провели у него обыск, в ходе которого якобы обнаружили предметы, из которых, по их мнению, можно собрать самодельную бомбу.

Сам Мифтахов отказался признать вину. Он заявил, что правоохранители угрожали ему, пытались выбить признательные показания. По словам Мифтахова, ему приставляли к груди шуруповерт, били по лицу, ударяли кулаком по груди, пинали по ногам. Следы от шуруповерта остались на теле у активиста — их просто замазали в больнице зеленкой. Это зафиксировал член ОНК Московской области Валерий Борщев. Опасаясь дальнейших избиений, аспирант попытался вскрыть вены. Его отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь.

Почти сутки Азата Мифтахова скрывали от адвоката. Разыскать активиста удалось только на следующий день после задержания. Его то перевозили из одного местного отдела полиции в другой, то держали в изоляторе в следственном управлении при МВД Балашихи. Фактически анархиста задержали после обыска 1 февраля, однако в документах указано, что он был задержан только в субботу в 19.55.

Очевидно, у следствия нет никаких, даже сфальсифицированных, доказательств причастности Азата Мифтахова к делу о несостоявшемся взрыве

(как нет и официальных данных о том, что это все действительно происходило не на бумаге и малозаметном сайте).

Светлана Сидоркина подала заявление в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия силовиков, которые проводили задержание и обыск у Мифтахова. В заявлении она указала, что во время допроса к ее подзащитному применили физическую силу, во время обыска у аспиранта дома выломали дверь и принудительно заставили сдать образец слюны. Защитник просит СК проверить действия силовиков на наличие признаков преступления, предусмотренных ст. 286 (превышение должностных полномочий) и 301 УК РФ (незаконное задержание).

В четверг родственники и друзья аспиранта несколько часов не знали о его местонахождении. Как рассказала «Новой» подруга Мифтахова Елена Горбань, Азата нашли в УВД по САО. Туда же сотрудники Центра «Э» вызвали на допрос анархиста Алексея Кобаидзе. Правоохранители заявили, что в случае неявки его доставят силой. Известно, что в прошлом году Кобаидзе вместе с Горбань и еще одним анархистом Святославом Речкаловым задерживали и допрашивали по делу о вандализме, речь шла о разбитом окне в офисе «Единой России» во время одного из пикетов. После суток в отделе полиции тогда всех задержанных отпустили, Речкалов заявил о том, что его пытали. Дело против них в итоге возбуждено не было. Азат Мифтахов, предположительно, тоже анархист и был членом анархистской группы «Народная самооборона». Очередное задержание может быть связано с этим древним делом о разбитом стекле. Пока Азат задержан на 48 часов.