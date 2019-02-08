Лыжники пошли по накатанной

До старта чемпионата мира по лыжным гонкам еще десять дней, а страсти уже кипят вовсю. В центре болельщицкого обсуждения оказался популярный телекомментатор и шоумен Дмитрий Губерниев, который будет вести репортажи из Зеефельда на телеканале «Матч ТВ».

Завязка-то была пустяковой. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов разместил в своем инстаграме обычный снимок с этапа Кубка мира. Губерниев сопроводил его фразой «Отлично, до встречи в Зеефельде!». Кто-то из болельщиков выразил обратное пожелание, надеясь в качестве комментатора увидеть и услышать кого-нибудь другого. Устюгов — лайкнул.

Кто-то согласился. Губерниев ответил лихо: «Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна!»

Скриншот из инстаграма Сергея Устюгова

По нынешним временам этого бы уже хватило для скандала, но масла в огонь подлила Елена Вяльбе. Знаменитая лыжница и президент Федерации лыжных гонок как могла постаралась уточнить позицию своего подопечного по отношению к планам Дмитрия Губерниева на Зеефельд: «Он комментатор, и я не могу запретить ему работать. Но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет…» И ключевые слова:

«К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а ведь был таковым еще недавно». И понеслось.

Елена Вяльбе. Фото: РИА Новости

Профессиональный цех горой встал на защиту Губерниева, увидев в словах Вяльбе и посягательство на право профессионалов самим определять, кому садиться к микрофону, и желание закрыться от внимания болельщиков, и провал как популяризатора своего вида спорта, который сейчас как раз на подъеме. Понятно, что Елене Валерьевне приписали то, о чем она даже не подозревала: она достаточно внятно объяснила, что говорит именно о конкретном комментаторе, и о том, что ей в его работе не нравится. Можно было, конечно, выразиться помягче и политкорректнее, но ответы на вопросы в инстаграме в режиме пресс-конференции, как я понимаю, времени на оттачивание формулировок не оставляют. Ни в какие инстанции Вяльбе, естественно, обращаться не собиралась, но ее позицию защитники телеведущего определили именно как запретительную.

Дмитрий Губерниев в защите не нуждается: он сам кого хочет вербально загрызет, причем с весельем и отвагой. Как не нуждается в советах руководство «Матч ТВ» — оно, естественно, имеет полное право действовать так, как считает нужным в тех рамках, которые ему отведены. Отказываться от услуг самого рейтингового спортивного телеведущего, поддаваясь давлению общественного мнения, — такое невозможно в принципе. Тут можно поставить точку, потому что остальное касается вкуса, этических моментов, а если шире — границ, которые публичное лицо определяет для себя само.

…Любопытно другое. На Дмитрия Губерниева наехали (другого слова не подберу) не полтора человека, а как минимум 60 процентов его нынешней и бывшей аудитории — это если судить по многочисленным опросам и просто сетевой полемике. Опять же — это как слону дробина, но полное неприятие объединило как «государственников», так и «оппозиционеров», как ветеранов болельщицкого цеха, так и совсем молодых и неискушенных фанатов, как записных диванных критиков, так и вполне искренних зрителей. Как будто именно на Губерниеве народ вымещает то, что накопилось по отношению к происходящему в стране.

Робкие возражения защитников — что фигурант самый эмоциональный, самый неординарный, самый нескучный и вообще самый прикольный комментатор и телеведущий, — встречались саркастическим смехом. Самые мягкие из определений: самовлюбленный, высокомерный, самонадеянный, зазвездившийся, хамоватый, нахальный, лицемерный, разнузданный… Что он «не биатлон любит и пропагандирует, а себя в биатлоне», «поднимает градус патриотического визга», «нельзя допускать его к лыжам!» — на чем можно и сказать «стоп!».

Нет спортивных комментаторов, которых бы не ругали. Были недовольные и классиками: Николаем Озеровым, Евгением Майоровым, Котэ Махарадзе, Владимиром Маслаченко, да кем угодно. Что говорить о сегодняшних временах, когда непререкаемых авторитетов в профессии нет и быть не может по определению? Немногие отдают себе отчет, что телерепортаж — не просто болтовня за кадром, а труд, порой довольно тяжелый. Требующий и таланта, и мастерства, и опыта. С этой точки зрения к Дмитрию Губерниеву претензий нет — он, безусловно, трудяга и профессионал. Много сделавший для популяризации того же биатлона, в котором он как комментатор почти два десятка лет.

…Но он же больше, чем просто спортивный телекомментатор и телеведущий. Много больше.

Вел и ведет кучу программ и шоу, комментирует «Евровидение», зажигает на многотысячных митингах в поддержку Владимира Путина, дирижирует торжественными (и не только спортивными) корпоративами,

может появиться в качестве шоумена где угодно, и везде будет шумно и позитивно. Того, что сейчас больше всего востребовано, что в государственном тренде и какие могут быть претензии к человеку, который идеально вписывается в систему? Губерниев в этом вполне органичен и почти не фальшивит, или умеет делать такой вид. Ему все интересно, все по плечу, а завидующие злопыхатели пусть идут в сад, как он выразился в одном из интервью.

Ну как тут не схватить бога за бороду?

Владимир Путин и Дмитрий Губерниев на митинге «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади, 2014 год. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

44-летний Губерниев еще какое-то время продержался — у некоторых «телевизионных деятелей искусства» крышу сносит гораздо раньше, особенно по нынешним временам. Тонкость, такт, вкус — они не по этой части. Все, что вокруг, должно превращаться в шоу, иначе быть не может. И любимый Губерниевым биатлон не мог отчасти пасть жертвой тренда — одновременно с тем, что и без того драйвовый вид стал, по сути, номером первым спортивных трансляций. Тети Клавы и дяди Васи (это объединяющее понятие для всех, кто от спорта далек) стали прилипать к экранам еще во времена «России 2», а это аудитория немалая. Люди понимающие поначалу только улыбались, едва заслышав: «С вами Дмитрий Губерниев, уважаемые друзья!» — в самом деле, чего не сделаешь, чтобы не было скучно. Со временем, правда, продвинутые болельщики стали переключаться на Евроспорт или просто отключать звук.

Трудно определить момент, когда пошел перебор. Когда Дмитрия Губерниева стало слишком много.

Для кого-то он и сейчас, справедливости ради, «самый прикольный», что не может не учитывать руководство, и не в последнюю очередь — рекламодатели. Может, момент перебора наступил, когда у российского биатлона дела пошли стабильно плохо, а рейтинг надо было поддерживать и делать конфетку из самой провальной гонки, а они шли косяком.

Самый популярный телекомментатор оказался в трудной ситуации, но меньше всего от него можно было ждать унылых стенаний. Вот он и старался. Действительно становясь потихоньку шоуменом во всем, что окружало биатлон. Привыкнув произносить название программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» с особым шиком, хотя в программе все меньше места оставалось про спорт, потому что о самих гонках говорить было, собственно говоря, в основном нечего. Парадокс в том, что во многом благодаря Губерниеву звездами почувствовали себя даже вполне заштатные спортсмены. С «успехами», на которые в других видах и внимания бы не обратили.

…Во всем, что касается биатлона, Дмитрий Губерниев свободен. Он здесь царь и бог. Безграничная его свобода не имеет берегов. Отсюда неизбежные проколы и конфликты с кем угодно, отсюда все эти «давай, Марго!» и «гений земли русской», отсюда и «Фуркад — ты свинья», отсюда драйв и патриотический восторг на пустом месте, отсюда все то, за что на него многие так ополчились. Не без причины.

Конечно, легко быть свободным под государственной крышей, но он так себя позиционирует, и собратьев у него не счесть. Елена Вяльбе тоже человек государственный, но старорежимный, непродвинутый, ей весь этот хайп «не в масть», она опасается — вероятно, не без оснований — что чем больше шума, тем меньше толку.

Но совсем не исключаю, что перед стартом «враги» обнимутся для селфи, все друг другу простят, а небывалый для лыжных гонок рейтинг первым трансляциям из Зеефельда уже обеспечен. Хоть какая-то польза.