Пять лет свободы рук

Москва и Вашингтон практически одновременно объявили о «приостановке» выполнения бессрочного американо-советского договора 1987-го года о запрете наземных ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Впрочем, договор продолжает действовать еще по меньшей мере шесть месяцев, поскольку стороны обменялись официальными нотами с уведомлением о выходе из него, и начался отсчет обязательного полугодичного периода от объявления до денонсации. Договора не станет в первых числах июля. В течение этого полугода в принципе можно отказаться от выхода, но это если вдруг в Вашингтоне передумают, а Москва с этим тоже согласится.

Официально в Москве осудили решение США о выходе из ДРСМД, но это было в значительной степени для проформы, а также для агитационной работы среди союзников США. Многие наши начальники давно хотели похерить ДРСМД. Да и сам президент Владимир Путин, начиная с 2007 года, неоднократно публично ругал договор как несправедливый и невыгодный для России, как проявление ее «одностороннего разоружения».

Теперь вот представился такой удачный случай, что и договор можно отменить, и достаточно обоснованно вину на США свалить. Чтобы закрепить успех, в Минобороны вызвали военного атташе США и вручили ноту с требованием уничтожить ради шанса сохранить РСМД:

все пусковые установки МК-41 Aegis Ashore на базах ПРО в Румынии и в Польше;

все ракеты-мишени, используемые для тестирования систем ПРО,

а также все существующие американские ударно-разведывательные беспилотники.

То есть зловредные янки должны стать слепыми и беззащитными в противостоянии с террористами.

И вообще, в РФ нет до сих пор никаких ударно-разведывательных дронов, и американцам они не нужны, пусть воюют по старинке

Заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами буквально 3 февраля публично угрожал увеличить дальность иранских ракет и нацелить их на Европу, до которой пока формально они не достают. Базы ПРО в Румынии и в Польше были созданы, и как выяснилось своевременно, для сдерживания прежде всего иранской ракетной угрозы, хотя наши начальники уже почти 20 лет рассказывают сказки, что такой угрозы нет. Сегодня никто в здравом уме на Западе не станет разрушать европейские пусковые установки МК-41 Aegis Ashore в угоду Москве или отказываться от использования ракет-мишеней для совершенствования перехватчиков SM-3, тем более все это не имеет отношения к РСМД.

Понятно, что бессмысленные и заведомо невыполнимые требования попали в официальную ноту исключительно с целью гарантировать, чтобы в Вашингтоне не вздумали передумать с денонсацией РСМД.

Погрузка ракеты «Искандер». Фото: РИА Новости

Наши военные и ВПК лет десять готовились к выходу из ДРСМД и, похоже, специально провоцировали Вашингтон, развертывая крылатые ракеты большой дальности (КРБД) наземного базирования 9M729 производства ОКБ «Новатор», из-за которых США и вышли из ДРСМД.

Как-то так вышло, что 9M729 по массогабаритным характеристикам в точности совпадают с морской КРБД «Калибр» того же ОКБ.

В модифицированные под 9M729 пусковые установки «Искандер», которых уже развернуто несколько дивизионов, можно уже осенью ставить ракеты дальностью до 3000 км. Или просто отправить на завод и дозаправить топливом имеющиеся 9M729, чтобы увеличить дальность в несколько раз. Не исключено, что на воде и на земле появятся новые КРБД «Калибр-М» дальностью до 5500 км.

Развернутые, например, на Чукотке, они смогут накрыть не только Аляску, но и Калифорнию.

Путин и Сергей Шойгу также заявили о готовности в несколько месяцев к 2020 году подготовить новую секретную баллистическую ракету средней дальности с планирующим (гиперзвуковым) ядерным блоком, которую очевидно давно готовили для стремительного развертывания. Путин объявил, что никакой гонки вооружений не будет, стоить массовое развертывание новых ракет будет мало и начнется только в ответ на действия США.

Это все правильно: именно такие слова в подобных случаях должен говорить Кремль, чтобы успокоить народ. Впрочем, МК-41 Aegis Ashore уже в Европе и должны быть скоро развернуты также в Японии против северокорейских ракет. Американские ударно-разведывательные беспилотники есть везде, где есть американские военные. Так что с предлогом для массового развертывания ракет проблем нет никаких. Также объявлено, что дальность других сухопутных ракет будет увеличена. Возможно, вскоре выяснится, что предельная дальность баллистических ракет системы «Искандер-М», из которых сформированы все армейские ракетные бригады — не 480 км, а 700–800, в зависимости от модификации.

Путин 1 марта прошлого года объявил о новом экзотическом «неуязвимом» супероружии: «Авангард», «Пересвет», «Буревестник», «Посейдон», «Сармат» и пр. Потом, как это часто бывает со всяким «чудо-оружием», оказалось, что практически ничего еще не доведено до ума, а кое-что вообще никогда не заработает, или военно-технически бессмысленно, дорого и ненадежно. «Неуязвимое» оружие бывает только в сказке.

Ну, что ж, в советское время по Красной площади бывало возили на параде макеты гигантских несуществующих ракет.

Не для реального боя, а для шантажа или ядерного сдерживания США, чтобы побоялись вмешаться в случае, например, крупного регионального конфликта. Правда, с нынешним «чудо-оружием» вышло как-то не очень: отказываются тупые иностранцы должным образом пугаться и даже издеваются.

С РСМД все может сложиться лучше. Тут вполне реальные и доказавшие дееспособность ракеты, а у американцев в ответ совсем ничего толком нет. Объективно не готовились к развалу ДРСМД и ядерных нестратегических ракет не припасли. КРБД Tomahawk морского базирования — это хоть и многократно модернизированная, но базово старая ракета семидесятых годов — ей скоро пятьдесят. Создавать под бесперспективную старую ракету новую мобильную пусковую установку бессмысленно. Все ядерные BGM-109А Tomahawk морского базирования были демонтированы в 2012 году вместе с боевыми блоками при Бараке Обаме, который был упертый сторонник одностороннего ядерного разоружения. Пытаться воссоздавать их также бессмысленно. 500 новых ядерных КРБД AGM-129 воздушного базирования по технологии стелс, с дальностью до 4000 км при Обаме были также списаны в утиль. Год назад при Дональде Трампе возобновили работу над новой КРБД LRSO с эффективной отражающей поверхностью, как у летящей стрекозы, и с дальностью больше чем в 5000 км.

Для LRSO можно будет сделать при желании колесную пусковую установку в дополнение к будущему морскому и воздушному базированию. Смогут, наверное, американцы также сделать баллистическую высокоточную ракету средней дальности. Но на все это, включая возможное развертывание в Европе, уйдет лет пять или больше.

А пока у России будет тотальное ядерное превосходство в классе РСМД, прежде всего в европейском регионе, и этого превосходства должно хватить, чтобы гарантированно сдерживать коллективный Запад от любого вмешательства.

Россия бросила вызов США и Западу. Они, конечно, догонят, как сказал Путин 1 марта прошлого года: «Даже самое современное оружие рано или поздно появится в других армиях мира, но нас это абсолютно не волнует». Пять с лишним лет свободы рук для обустройства зоны бывшего СССР вроде есть, и за это, похоже, готовы платить дорого. Впрочем, даже если ядерное сдерживание сработает, как запланировано Генштабом, будут дополнительные санкции, но и тут наши начальники готовятся, например, к отключению от SWIFT и от мирового интернета, и вообще от всего — по наихудшему сценарию.