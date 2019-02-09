Владимир Лукин: «Теперь вернем долги сполна»

Международный паралимпийский комитет (МПК) снимет санкции с отечественных спортсменов 15 марта. Спустя два с половиной года российские паралимпийцы смогут принять участие во всех международных соревнованиях, включая ближайшие Паралимпийские игры в 2020 и 2022 годах под флагом страны. Это стало возможным благодаря выполнению условий, которые в свое время выдвинул МПК. Всех, кроме одного: признания данных из доклада Ричарда Макларена, по сути, признания существования в России допинговой системы при поддержке государства. Видимо, из-за этого решение о восстановлении в правах принято с оговоркой «условно». Под ней подразумевается дальнейший контроль за соблюдением требований МПК. Среди них, помимо соблюдения антидопинговых принципов Паралимпийским комитетом России (ПКР) и его спортсменами, требования и к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) — о постороннем невмешательстве и соответствию кодексу ВАДА и выплата компенсации расходов МПК за тестирование россиян. Последуют и другие.

Открытие всероссийских паралимпийских соревнований в 2016 году. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Владимир Лукин президент Паралимпийского комитета России

— Я хочу разделить эту победу со всеми причастными и поблагодарить за содействие «Новую газету», которая была с нами и до отстранения, и после него не прекращала поддерживать наших спортсменов. Для них возвращение в мировой паралимпийский спорт, безусловно, радостное событие. С 15 марта они, как и прежде, смогут выйти на старты соревнований самого высокого уровня, участвовать в Паралимпийских играх в Токио и Пекине. А это для них самая большая мотивация, цель жизни, потерю которой невозможно оценить.

Для нас как руководителей комитета, отлученного на 2,5 года от большой паралимпийской семьи, возвращение статуса, конечно, облегчение. Мы долго и кропотливо бились за права наших спортсменов, и этот труд оказался не напрасным. Правда, за это время было многое потеряно как российским, так и мировым паралимпийским спортом. Российское движение за довольно короткий промежуток времени стало заметным, полезным и престижным, не только на родине, но и за ее пределами.

Сопереживание и сопричастность к достижениям паралимпийцев в спорте объединяла миллионы людей разных возрастов и социальных статусов, давала им мотивацию и дарила надежду в хорошее-доброе-вечное. И в 2016-м с нами вся страна пережила морально-нравственную потерю. Мировое паралимпийское движение разом лишилось новых рекордов, новых стимулов и примеров развития.

Никто не был сломлен, но многие из нас потеряли ориентиры. Наконец-то наша дорога стала ясна.

Конечно, пока нас восстановили условно, за нашей деятельностью будут тщательно следить, уделять повышенное внимание спортсменам. Хотя оно и раньше присутствовало. Мы по-прежнему должны неукоснительно соблюдать требования и критерии МПК. Хотя изначально их претензии выглядели откровенно глупо и были обращены явно не по адресу.

Почему-то кто-то посчитал, что ПКР вправе диктовать свои условия государственной власти, регулировать и контролировать антидопинговое агентство. Нам пришлось к этому мнению привыкать. И сейчас совместно с Олимпийским комитетом России мы стали соучредителями РУСАДА и в какой-то степени несем моральную ответственность за их деятельность. Думаю, что из этой неприятной долгой истории мы извлекли добротные плоды в виде такого тесного взаимодействия.

Отстранение наших спортсменов от участия в Паралимпийских играх, мировых первенствах и европейских соревнованиях больно ударило по ним, их семьям и друзьям, отняло их великую мечту. Теперь мы вернем долги сполна.