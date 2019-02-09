Агенты или просто любовники?
Сожитель Марии Бутиной арестован, а она продолжает помогать следствию
Владимир КозловскийВнештатный спец. корр., Нью Йорк
Бывший бойфренд россиянки Марии Бутиной 56-летний политтехнолог республиканцев и бизнесмен Пол Эриксон арестован за мошенничество и отмывание денег и быстро выпущен под честное слово, сама же она продолжает сотрудничать с прокуратурой.
30-летняя Бутина в декабре признала себя виновной в том, что агитировала консервативные круги США за сближение с Россией по заданию бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина и не зарегистрировалась при этом в американском минюсте, а заодно согласилась на сотрудничество со следствием.
12 февраля слушающая ее дело судья Таня Чаткэн собиралась провести заседание с тем, чтобы назначить дату вынесения приговора. В пятницу, 8 февраля, однако,
прокуратура направила судье ходатайство о том, чтобы перенести заседание на 26-е число, поскольку Бутина продолжает ей помогать, и нужда в этой помощи пока не иссякла.
Спустя 40 минут Чаткэн ответила согласием.
Немедленно возникли предположения, что прокуратура ждет от россиянки информации об Эриксоне. Однако если бы таковая у нее и была, то Бутина давно бы поделилась ею с прокурорами. Во-вторых, выдвинутые против Эриксона обвинения не имеют к ней ни малейшего отношения, и в судебных документах она не упоминается ни прямо, ни косвенно.
Сообщения о том, что Эриксона обвиняют в мошенничестве в нескольких штатах страны, мелькают в прессе давно. Например, было известно, что в 2014 году лос-анджелесский адвокат Майкл Барнс подал в суд на Эриксона, в котором говорилось, что тот убедил его вложить 50 тысяч долларов в недвижимость в Баккенском месторождении нефти, но не заплатил ему в назначенный срок.
Калифорнийский суд постановил, что Эриксон надул Барнса, и приказал ему заплатить истцу компенсацию в сумме 350 тысяч долларов.
Сведения об этом деле можно было легко отыскать в интернете. Но журналистов долгое время возбуждали не аферы Эрикосона, а его связь с Бутиной, с которой он познакомился в 2013 году в Москве, куда он сопровождал делегацию Национальной стрелковой ассоциации (НСА), имеющей большой вес в консервативных кругах США.
Любовные отношения между ними завязались чуть позже, когда они встретились под Новый год в Тель-Авиве. Если ФБР видит в Бутиной тайную российскую агентессу, ловко внедрявшуюся благодаря Эриксону в политические круги Америки, то адвокат Дрисколл видит лишь пару пробивных людей с общими интересами.
Они много путешествовали вместе и, в частности, летали в Южную Дакоту и в Сибирь, чтобы познакомиться с родственниками. В 2017 году Бутина приезжала на похороны матери Эриксона.
В 2014 году они были в «Диснеевском круизе» и посетили два года спустя «Дисней уорлд». Бутина так увлекалась Диснеем, что они с Эриксоном как-то дуэтом исполнили в московской студии главную песню из «Красавицы и чудовища» и записали ее на видео, в котором они смотрят друг на друга влюбленными глазами. Это был подарок Эриксону на день рождения.
Первоначальный обвинительный документ по делу Бутиной содержал ряд утверждений, которые оказались на поверку ложными. Прокуроры, например, писали, что она обманом втянула американца в «фальшивые отношения», поскольку на самом деле хотела использовать его для прикрытия и проникновения на республиканские верха, где Эриксон был хорошо известен. Он возглавлял в 1992 году предвыборный штаб республиканца Патрика Бьюкенена.
«Я думаю, что каком-то смысле это классическая love story», — возражает адвокат россиянки Роберт Дрисколл, который в августе сказал телекомпании «Эй-би-си», что Эриксон приходил к Бутиной на свидание в тюрьму.
Прокуроры разочаровали прессу, отказавшись и от соблазнительной версии о том, что Бутина предлагала влиятельным американцам секс из агентурных соображений.
Уголовное дело против Эриксона заведено в федеральном суде штата Южная Дакота, где родился обвиняемый и где они в прошлом жили вместе с Бутиной.
- Во-первых, его обвиняют в обмане инвесторов, которых он убеждал вложить деньги в компанию по строительству домов для престарелых.
- Во-вторых, Эриксону инкриминируется обман инвесторов, вкладывавших деньги в девелоперскую компанию, которая, как он сулил, принесла бы им от 25 до 90% прибыли в течение каких-то трех месяцев.
- Третья афера была еще более авантюрной: Эриксон собирал инвестиции на создание инвалидного кресла, которое позволило бы его владельцу ходить в туалет, не вылезая из кресла.
По словам прокуроров, инвесторы не видели ни прибыли, ни вложенного капитала, который Эриксон обещал им вернуть в случае неудачи своих начинаний.
Обычно он убалтывал инвесторов на консервативных мероприятиях.
В качестве примера инкриминируемого ему отмывания денег в обвинительном документе упоминаются 20 472 доллара, которые Эриксон заплатил в июне 2017 года Американскому университету в Вашингтоне — тому самому, где училась тогда в аспирантуре Бутина.