Агенты или просто любовники?

Бывший бойфренд россиянки Марии Бутиной 56-летний политтехнолог республиканцев и бизнесмен Пол Эриксон арестован за мошенничество и отмывание денег и быстро выпущен под честное слово, сама же она продолжает сотрудничать с прокуратурой.

30-летняя Бутина в декабре признала себя виновной в том, что агитировала консервативные круги США за сближение с Россией по заданию бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина и не зарегистрировалась при этом в американском минюсте, а заодно согласилась на сотрудничество со следствием.

12 февраля слушающая ее дело судья Таня Чаткэн собиралась провести заседание с тем, чтобы назначить дату вынесения приговора. В пятницу, 8 февраля, однако,

прокуратура направила судье ходатайство о том, чтобы перенести заседание на 26-е число, поскольку Бутина продолжает ей помогать, и нужда в этой помощи пока не иссякла.

Спустя 40 минут Чаткэн ответила согласием.

Немедленно возникли предположения, что прокуратура ждет от россиянки информации об Эриксоне. Однако если бы таковая у нее и была, то Бутина давно бы поделилась ею с прокурорами. Во-вторых, выдвинутые против Эриксона обвинения не имеют к ней ни малейшего отношения, и в судебных документах она не упоминается ни прямо, ни косвенно.

Пол Эриксон. Кадр видеоэфира CNN

Сообщения о том, что Эриксона обвиняют в мошенничестве в нескольких штатах страны, мелькают в прессе давно. Например, было известно, что в 2014 году лос-анджелесский адвокат Майкл Барнс подал в суд на Эриксона, в котором говорилось, что тот убедил его вложить 50 тысяч долларов в недвижимость в Баккенском месторождении нефти, но не заплатил ему в назначенный срок.

Калифорнийский суд постановил, что Эриксон надул Барнса, и приказал ему заплатить истцу компенсацию в сумме 350 тысяч долларов.

Сведения об этом деле можно было легко отыскать в интернете. Но журналистов долгое время возбуждали не аферы Эрикосона, а его связь с Бутиной, с которой он познакомился в 2013 году в Москве, куда он сопровождал делегацию Национальной стрелковой ассоциации (НСА), имеющей большой вес в консервативных кругах США.

Любовные отношения между ними завязались чуть позже, когда они встретились под Новый год в Тель-Авиве. Если ФБР видит в Бутиной тайную российскую агентессу, ловко внедрявшуюся благодаря Эриксону в политические круги Америки, то адвокат Дрисколл видит лишь пару пробивных людей с общими интересами.

Они много путешествовали вместе и, в частности, летали в Южную Дакоту и в Сибирь, чтобы познакомиться с родственниками. В 2017 году Бутина приезжала на похороны матери Эриксона.

В 2014 году они были в «Диснеевском круизе» и посетили два года спустя «Дисней уорлд». Бутина так увлекалась Диснеем, что они с Эриксоном как-то дуэтом исполнили в московской студии главную песню из «Красавицы и чудовища» и записали ее на видео, в котором они смотрят друг на друга влюбленными глазами. Это был подарок Эриксону на день рождения.

Песня Пола Эриксона и Марии Бутиной. Стоп-кадр

Первоначальный обвинительный документ по делу Бутиной содержал ряд утверждений, которые оказались на поверку ложными. Прокуроры, например, писали, что она обманом втянула американца в «фальшивые отношения», поскольку на самом деле хотела использовать его для прикрытия и проникновения на республиканские верха, где Эриксон был хорошо известен. Он возглавлял в 1992 году предвыборный штаб республиканца Патрика Бьюкенена.

«Я думаю, что каком-то смысле это классическая love story», — возражает адвокат россиянки Роберт Дрисколл, который в августе сказал телекомпании «Эй-би-си», что Эриксон приходил к Бутиной на свидание в тюрьму.

Прокуроры разочаровали прессу, отказавшись и от соблазнительной версии о том, что Бутина предлагала влиятельным американцам секс из агентурных соображений.

Уголовное дело против Эриксона заведено в федеральном суде штата Южная Дакота, где родился обвиняемый и где они в прошлом жили вместе с Бутиной.

Во-первых, его обвиняют в обмане инвесторов, которых он убеждал вложить деньги в компанию по строительству домов для престарелых.

Во-вторых, Эриксону инкриминируется обман инвесторов, вкладывавших деньги в девелоперскую компанию, которая, как он сулил, принесла бы им от 25 до 90% прибыли в течение каких-то трех месяцев.

Третья афера была еще более авантюрной: Эриксон собирал инвестиции на создание инвалидного кресла, которое позволило бы его владельцу ходить в туалет, не вылезая из кресла.

По словам прокуроров, инвесторы не видели ни прибыли, ни вложенного капитала, который Эриксон обещал им вернуть в случае неудачи своих начинаний.

Обычно он убалтывал инвесторов на консервативных мероприятиях.

В качестве примера инкриминируемого ему отмывания денег в обвинительном документе упоминаются 20 472 доллара, которые Эриксон заплатил в июне 2017 года Американскому университету в Вашингтоне — тому самому, где училась тогда в аспирантуре Бутина.