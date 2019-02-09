Тайна политической кухни

Всем известно, что у нас в стране демократия. Президента же мы выбираем. Он у нас не Рюрикович, не Романов и даже не Гольштейн-Готторпский. Престол не унаследовал, а выиграл на выборах. То есть приобрел, полагаем мы, демократическим путем.

Однако на самом деле демократия — это вовсе не выборы. Или, точнее, далеко не только выборы. Представление, будто бы, приходя раз в шесть лет на избирательный участок, чтобы кинуть в урну бюллетень, мы тем самым формируем демократию, — один из самых популярных мифов путинской России.

Рассмотрим для сравнения такой пример. Допустим, вы хотите накормить человека. Ставите на стол перед ним пустую тарелку и предлагаете закусить. А он почему-то глазами хлопает, носом шмыгает, даже, возможно, ушами шевелит. Но в рот ничего не кладет. Не закусывает.

Ну ладно, расщедрились вы. Положим ему еще ложку с вилкой на стол. Увы, результат все тот же. Добавим солонку с перечницей… А этот тип по-прежнему голоден.

Салфетку повяжем, зубочистку вежливо предложим, пожелаем приятного аппетита… А он лишь зубами от голода щелкает.

Каждому ясно, что поесть можно лишь тогда, когда, помимо тарелки, солонки и зубочистки, есть еще и еда. Причем желательно еда сытная, а не заплесневелая корка, от которой будет потом живот болеть. Еда здоровая, а не лапша с утра до вечера семь дней в неделю. Лишь регулярное и сбалансированное питание позволяет быть здоровым и нормально развиваться.

С демократией похожая история. То, что нам позволяют кидать в урну бюллетень, так же напоминает демократию, как пустая тарелка — возможность здорового питания. Режим, существующий в сегодняшней России, политологи называют обычно не демократией, а электоральным авторитаризмом — режимом, при котором голосуем мы регулярно, а побеждают в результате такого голосования одни и те же давно знакомые политики. Для настоящей демократии голосования мало. Для нее нужно ничуть не меньше условий, чем для хорошего обеда в ресторане.

Во-первых, должно быть меню, где отмечены все возможные кандидаты на президентский, губернаторский или депутатский пост. Проще говоря, никто не должен отсекаться от выборов под надуманным предлогом или же потому, что его по своему желанию отсеяли какие-то люди, работающие на нынешнюю власть.

Во-вторых, в ресторанном меню должна быть адекватная информация о качествах предлагаемых блюд. То есть каждое «блюдо» должно иметь возможность заявить о себе в разнообразных средствах массовой информации. Подчеркнем, каждое. Если в конкуренцию с «главным блюдом» вступают лишь те, что заведомо несъедобны, демократией такое питание назвать нельзя.

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В-третьих, о каждом из блюд нам следует судить по критерию «цена-качество». Нельзя, например, скрывать критическую информацию. Нельзя утаивать от избирателя то, что за это вот внешне привлекательное блюдо придется выложить месячный заработок. А вот тем блюдом накануне клиенты отравились. То есть мы должны знать, во что обходится нам политический курс нынешнего лидера и во что может обойтись курс того или иного конкурента, если судить, скажем, по опыту Венесуэлы, где его идеи реально претворялись в жизнь.

В-четвертых, кухня должна быть открыта для разнообразных проверок. Как со стороны санитарных врачей, так и со стороны ресторанных критиков. В переводе с обычного языка на язык кухни политической это означает, что должны быть полностью устранены возможности фальсификации итогов выборов. А если таковые обнаруживаются, пресса должна широко информировать о них всю страну.

В-пятых, ни один, даже самый лучший ресторан, заслуженно пользующийся вниманием клиентов, не должен получить возможность монополизировать рынок общественного питания.

Пусть рядом будет десяток иных заведений с принципиально иной кухней.

Пусть все кандидаты, проигравшие выборы, остаются на политической арене. Пусть даже они проигрывают раз за разом. Сам факт их присутствия не позволит лидеру расслабиться.

Ну и наконец, в-шестых, питание наше должно быть сбалансированным. Даже если мы обожаем десерты, обед следует составлять из салатов, супов, мяса и рыбы, оставляя сладкое под конец трапезы. Проще говоря, должно быть разделение властей, у каждой из которых есть своя функция.

И это все необходимо обеспечить для настоящей демократии, помимо вещей очевидных — тех, с которых мы начали наш разговор. Тарелок и чашек, вилок и ложек, солонок и перечниц, салфеток и зубочисток. Построение реальной демократии требует очень серьезных усилий, а не просто открытия избирательных участков, на которых нам одну и ту же лапшу то ли в рот пихают, то ли на уши вешают. Строительство демократии в десятки раз сложнее строительства системы электорального авторитаризма. Зато и окупается оно с лихвой.