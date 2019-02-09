У семи следователей «Око»

Семеро следователей ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве написали коллективное заявление об увольнении со службы «по собственному желанию». Все подписанты — офицеры первого управления по расследованию особо важных дел, у всех — высшее юридическое образование, и они не могут не знать, что коллективные заявления об увольнении не предусмотрены ни одним нормативным актом. Увольнение — дело персональное.

Ксерокопия коллективного заявления об увольнении по собственному желанию от следователей по особо важным делам московского СКР

Увольнение — дело персональное. Коллективное заявление выглядит как

попытка оказать давление на проведение проверки обстоятельств откровенной фабрикации уголовного дела против бойцов Росгвардии после перестрелки у башни «Око» в Москва-Сити.

Хотя в следственную группу по расследованию этого уголовного дела из всех подписавших заявление об увольнении входили только Агаджанян и Житарь. Подписи остальных могли появиться под заявлением в силу «корпоративной солидарности». И в силу того, что подписавших и так планировали уволить. Возможно, по дискредитирующим основаниям.

Следователи на месте перестрелки у входа в холл башни «Око». Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Напомню, 17 ноября 2017 года в ресторане Crystall Ball Room, расположенном на четвертом этаже башни «Око» в Москва-Сити, свое 50-летие праздновал авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов. Поздравить юбиляра съехались не менее авторитетные персонажи Сергей Аксенов, Олег Шишканов, Сергей Лалакин — в специфических кругах куда более известные по «позывным» Аксен, Олег Раменский (он же Шишкан), Лучок. Для обслуживания застолья именинник нанял порядка восьмидесяти официантов, для охраны — бойцов сразу двух ЧОПов.

Один из совладельцев башни «Око», завсегдатай списка Forbes Гавриил Юшваев (в тех же специфических кругах известный по «позывному» Гарик Махачкала), также приглашенный на юбилей, к началу празднования опоздал. На полчаса. К VIP-входу башни «Око» его Maybach подъехал к 20.30.

Юшваев вышел из автомобиля и поспешил присоединиться к торжествам.

К припаркованному у входа в небоскреб Maybach подошли сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2», нанятые для охраны торжественного вечера, и попросили убрать Maybach на парковку. Водитель Юшваева начал объяснять, что это автомобиль Юшваева, что он «хозяин башни «Око» и что машина «всегда тут стоит». ЧОПовцы оказались настырными. Завязалась перебранка. К входу в небоскреб подтянулись телохранители Юшваева, находившиеся в автомобилях сопровождения. К конфликтующим подошли сотрудники ФГУП «Охрана» Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев, которые предложили успокоиться и разойтись.

Гавриил Юшваев — крупный бизнесмен, также упоминаемый в прессе в связи с криминальным прошлым. Он был одним из основателей «Вимм-Билль-Данн». Фото 2006 года, пресс-служба «Вимм-Билль-Данн» / ТАСС

Казалось бы, инцидент исчерпан, Maybach остался у входа в небоскреб. ЧОПовцы и телохранители Юшваева разошлись. Но минут через тридцать, около 21.00, к башне «Око» на нескольких автомобилях подъехали неизвестные парни спортивного телосложения и неславянской внешности и стремительно вбежали в башню.

Вскоре оттуда послышались выстрелы.

В результате перестрелки были ранены сотрудники ФГУП «Охрана», росгвардейцы Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев, сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, Платон Койда и диджей вечеринки Алексей Ивкин. Через три дня Платон Койда умер.

В первые же часы после перестрелки были изъяты записи со всех камер видеонаблюдения, в объективы которых попали участники инцидента. Поэтому следствию не составило труда зафиксировать хронологию событий и установить действия каждого из участников конфликта. Тем более что для расследования была создана следственная группа, руководителем которого назначили опытного следователя Левона Агаджаняна, который к осени 2017 года практически завершил расследование уголовного дела о другой громкой перестрелке, прогремевшей на всю страну в мае 2016 года — на Хованском кладбище.

Первоначально следствие считало, что конфликт спровоцировали «люди Ювшаева», а именно Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, которые тут же были арестованы. Правда, первоначально им было предъявлено обвинение в хулиганстве. Еще несколько человек, которых удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения, скрылись и были объявлены в розыск. Среди них Магомед Магомедов (известный в мире спорта под псевдонимом «Пропеллер»), чемпион России по кикбоксингу Саид Асадулаев (псевдоним «Скорпион») и еще шестеро спортсменов.

Магомед Магомедов и Саид Асадулаев / Instagram

Примечательно, что все они тренируются в бойцовском спортклубе «Скорпион», руководителем и одним из соучредителей которого является подозреваемый Магомед Исмаилов, экс-чемпион мира по кикбоксингу, известный в спортивном мире под псевдонимом «Кобра».

К тому времени следствие уже допросило Юшваева, по делу он проходил как свидетель. Но бизнесмен, по всей видимости, опасался гнева авторитетных гостей, съехавшихся 17 ноября в ресторан Crystall Ball Room. Перестрелка, не входившая в сценарий празднования, могла серьезно испортить им не только настроение, но и репутацию.

Но очень быстро разногласия Юшваева с гостями юбилея Дмитрия Павлова были урегулированы.

А вскоре по Москве поползли слухи, что Исмаилов и Хамидов скоро выйдут на свободу, а розыск других участников перестрелки будет отменен. К лету 2018 года слухи начали подтверждаться.

Следствие неожиданно бросилось отрабатывать другую версию, что зачинщиками перестрелки были Якобсон, Титаренко и даже скончавшийся Койда.

Эти обвинения выглядели настолько нелепо, что прокуратура Москвы опротестовала постановления следователя-важняка Леона Агаджаняна о привлечении в качестве обвиняемых новых фигурантов. Агаджаняна отстранили от расследования, следственную группу ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве расформировали, а само дело забрали в центральный аппарат СКР.

В декабре прошлого года Магомеду Исмаилову утяжелили обвинение. Сейчас он подозревается не только в хулиганстве, но и в покушении на убийство.

Суд рассматривает вопрос о мере пресечения телохранителю Юшваева. Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Одновременно проводится проверка обстоятельств крутого разворота в расследовании уголовного дела о перестрелке в башне «Око» и мотивов, по которым к ответственности привлекались росгвардейцы, в то время как бойцы «Скорпиона» проходили по сравнительно мягким составам.