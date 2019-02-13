«Выразительные брови» анархиста

Со второй попытки Головинский суд Москвы арестовал аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве в январе 2018 года. Следствие считает, что он может скрыться от них, в суд они представили билет на поезд, который был куплен 11 февраля, когда Мифтахов находился в ИВС. Эта нестыковка не помешала суду отправить аспиранта в изолятор до 7 марта.

В первый раз, 4 февраля, следствие выходило с ходатайством об аресте в городской суд Балашихи в рамках дела об изготовлении взрывчатки. Тогда доказательств по делу не было никаких, и Мифтахова отпустили. Но прямо на выходе из ИВС снова задержали и увезли в управление УВД по САО Москвы.

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Дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) было возбуждено в прошлом году после акции анархистов у офиса «Единой России» в Ховрино. Ночью 31 января 2018 года неизвестные разбили окно и бросили внутрь здания дымовую шашку. Тогда полиция задержала анархистов Елену Горбань и Алексея Кобаидзе. Оперативники провели обыск в их квартирах и увезли на допрос. Позже активистов отпустили, а расследование оставалось незавершенным. Сейчас дело переквалифицировали с вандализма на хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), — до семи лет тюрьмы.

Алексей Кобаидзе, которого снова допросили по делу, заявил, что с Мифтаховым не знаком и на опознании его не узнал.

На первом заседании суда 9 февраля судья Базаров зачитал справку из Центра «Э» о том, что Мифтахов в 2014 году вступил в анархистское движение «Народная самооборона». В справке утверждалось, что «Народная самооборона» может быть причастна к преступлениям по всей России и в Париже. Тогда суд продлил срок содержания Азата под стражей на 72 часа.

12 февраля следствие представило новые материалы. По их данным, аспирант может скрыться, оказать давление на свидетелей и попытаться уничтожить доказательства. По оперативной информации, Мифтахов является активным членом анархистского движения, «ставившего своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций».

После осмотра планшета и телефона, следователь сделал вывод, что Мифтахов якобы вел переписку, в которой обсуждалось его намерение совершить акцию протеста у офиса «Единой России». «Кроме того, есть данные, что на Мифтахова оформлен билет на поездку в Республику Беларусь», — добавила следователь. Примечательно, что билет на поезд был куплен 11 февраля в 15.41, а Мифтахова задержали еще 1 февраля.

Напомним, тогда сутки адвокаты не могли найти Азата. Он обнаружился в ИВС Балашихи вечером в субботу, при этом в документе значилось, что задержан он только в 19.55. До этого Азат рассказал, что в полиции его избивали и приставляли к телу шуруповерт — так, что остались следы, которые замазали зеленкой. По делу об изготовлении взрывчатки привлечь Азата Мифтахова не получилось, тогда раскопали старое дело о вандализме, переквалифицировали его на более тяжкую статью «хулиганство», нашли липового свидетеля. И дело пошло.

Адвокат Светлана Сидоркина полагает, что реальных доказательств вины Мифтахова у следствия нет. «Следователь ссылается на оперативную информацию, что он относится к организации, которая никак не зарегистрирована и не признана экстремистской», — говорит защитница, добавив, что нужно критически отнестись к представленным доказательствам. К примеру, билет на поезд, который показали суду, был куплен, когда ее подзащитный находился в ИВС. Как это ему удалось?

На причастность Мифтахова также указал некий засекреченный свидетель под псевдонимом Петров. Его показания судья зачитал на заседании. Свидетель утверждает, что в ночь на 31 января он видел на Онежской улице, где находится офис «Единой России», шесть человек. Спустя год свидетель вдруг вспомнил, что нападавшие разделились на две группы, в одной из которых находился Мифтахов. Что конкретно там делал Мифтахов, свидетель не смог объяснить. Отметил только, что он размахивал руками. Свидетель запомнил подозреваемого по лицу, потому что у него… «выразительные брови».

Сам Мифтахов отрицал участие в нападении на офис «Единой России» и заявил, что дело сфабриковано против него. Но держался бодро и улыбался, когда конвой уводил его под аплодисменты зрителей. Анархисты из «Народной самообороны» считают, что против российских активистов готовится «новое большое уголовное дело», аналогичное делам «Сети» и «Нового величия». Как раз когда суд выносил решение об аресте Азата Мифтахова на месяц, до 7 марта, стало известно, что фигурантов дела «Сети» внесли в список террористов и экстремистов, притом что судебный процесс в отношении них еще не начался (кроме одного Игоря Шишкина, заключившего сделку со следствием и получившего три с половиной года колонии).