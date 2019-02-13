Надо возделывать свой вишневый сад

Юбилей — 12 февраля. Валерий Иванович Шадрин был начальником главного управления культуры Москвы в годы перестройки. Вместе с Кириллом Лавровым, Олегом Ефремовым, Георгием Товстоноговым, Марком Захаровым возглавил в 1986-м новоучрежденный СТД СССР. Но Чеховский фестиваль стал главным для него. Тем случаем, когда человек и его дело сливаются воедино. И создают — ту самую пресловутую «мягкую силу» России. Начало истории 25 лет спустя кажется героической сагой.

Валерий Шадрин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Октябрь 1992 года. Первый фестиваль. Под стоны со всех сторон «Пир во время чумы!» Петер Штайн привозит в обезумевшую полуголодную Москву свой «Вишневый сад». Артисты из Душанбе вырываются в Москву на военном самолете: в Таджикистане идет гражданская война. «В рамках Чехфеста»-1992 театральные менеджеры Европы смотрят дипломные спектакли мастерской Петра Фоменко в ГИТИСе: история «Мастерской Фоменко» начинается и с этого.

А еще в 1992-м продолжаются (с 1988 года!) переговоры о постановке Петера Штайна в России — первой постановке зарубежного режиссера в России с 1910-х гг.

Штайн прилетит в Москву, чтобы начать репетиции «Орестеи», 3 октября 1993 года. В день, когда танки начнут стрелять по Белому дому. Валерий Шадрин встретит Штайна в Шереметьеве — и предложит ему сразу вернуться в Мюнхен. Тем самым ставя крест на шести годах своей работы.

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Но Штайн откажется улетать из Москвы. «Орестея»-1994 (с Еленой Майоровой, Игорем Косталевским, начинающим артистом Евгением Мироновым — Орестом) потом поедет по свету: Франция, Греция, Голландия, Италия, Германия. Первые вольные гастроли «наших» в мире.

Театральная Россия открывалась миру после 75 лет глухой изоляции. И сама выходила в мир.

Вот Чеховский фестиваль привозит в Москву Джорджо Стрелера, Питера Брука, Ариану Мнушкину, Тадаси Судзуки, Оливье Пи, Кристиана Люпу, Пину Бауш, Люка Бонди, Робера Лепажа, Филиппа Жанти, Франка Касторфа, Начо Дуато, Ромео Кастеллуччи, Хайнера Геббельса. Открывая зрителю имена мирового масштаба — и опережая вкусы публики на годы.

А вот идет в Авиньоне русский «Годунов» Деклана Доннеллана (продюсер — Чехфест). «Тарарабумбия» Крымова, безумная с прагматической точки зрения затея (100 участников, уникальная декорация), едет на Венский фестиваль. В копродукции Чеховского фестиваля с Эдинбургским Владимир Панков ставит «Войну» по Гумилеву и Олдингтону. В 2010-м, к 150-летию Чехова, крупнейшие режиссеры мира ставят спектакли по Чехову и о Чехове. С 2010-го гастрольные программы Чехфеста едут по России. С восторгом странствует по Сибири Comedie Francaise. Спектакли «Британской программы» идут в десяти городах РФ.

Безумная затея 1992 года выросла в один из крупнейших театральных фестивалей Европы.

Все международные театральные фесты, рожденные в России в эти 25 лет, учились у Чеховского феста. То есть у Шадрина. И учеников много. В стране, где к началу 1990-х не было и самого понятия «продюсер», — он возвел это ремесло на высоту истинного художества.