«Это ясный сигнал нашим противникам»

Новый законопроект о санкциях против России представляет — ужесточенный вариант уже принятых «санкций из ада», как их называет один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэ. Предложенная в августе прошлого года, эта версия законопроекта не была внесена на голосование — ни до ноябрьских промежуточных выборов, ни после. Новый состав законодателей — новые перспективы введения санкций. Сенаторы не стали менять прежнее название — назвали законопроект так же, как в прошлом году, — «Актом о защите американской безопасности от кремлевской агрессии» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA-2019). Иными словами, перед нами «адские санкции-2».

К старым обвинениям в адрес Кремля во вмешательстве в американские выборы, оказании «злостного влияния» в Сирии и агрессии на Украине добавился «обстрел и захват в конце 2018 года трех украинских кораблей, направлявшихся в Керченский пролив». Так оценивают инцидент авторы законопроекта: сенаторы из Демпартии Боб Менендес (штат Нью-Джерси), Бен Кардин из Мэриленда (в прошлом — один из авторов «акта Магнитского»), Джинн Шейхин из Нью-Гэмпшира и республиканцы Линдси Грэм (Южная Каролина) и Кори Гарднер (Колорадо).

Помимо конкретики — Сирия, Украина, вмешательство в дела других стран — Кремль обвиняют и в «постоянном размывании международных норм».

«Одно становится все более очевидным, Москва будет продолжать давить, пока не встретит подлинное сопротивление», — заявил сенатор Менендес. А сенатор Грэм, в целом сторонник президента Трампа, так охарактеризовал задачи новых старых «санкций из ада»: «Наша цель — изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России. Он (Путин) должен прекратить вмешательство в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести Россию из Украины (военнослужащих, наличие которых на украинской территории Москва отрицает. — А.П.) и прекратить усилия по созданию хаоса в Сирии».

Но чтобы стать законом, документ должны поддержать обе палаты Конгресса и подписать президент Трамп в течение 10 дней. Однако президент может наложить вето. В свою очередь, вето преодолевается двумя третями голосов в обеих палатах.

Предыдущий закон о санкциях против России был принят прошлым Конгрессом с таким единодушием, что Трамп даже не попытался наложить на него вето.

Американские СМИ называют DASKA-2019 «вызовом» главе Белого дома. Трамп назвал себя «самым жестким президентом в истории по отношению к России», но, как отмечают здешние наблюдатели, стал им поневоле, под нажимом Конгресса и расследования спецпрокурора Мюллера. Как выразился сенатор Боб Менендес: «Предумышленный паралич президента Трампа перед лицом кремлевской агрессии довел Конгресс до точки кипения. Мы направляем нашим противникам абсолютно ясный сигнал: Конгресс США будет защищать наши институты, союзников и ценности, даже если президент решил этого не делать». Конгрессмены очень недовольны политикой Трампа в отношении России.

Если законопроект примут обе палаты Конгресса, для главы Белого дома настанет своеобразный «момент истины».

Авторы законопроекта предлагают действительно масштабные и болезненные для российской экономики санкции. Главные мишени — энергетический сектор, банки и новый суверенный долг.

Фото: Evan Vucci / AP / TASS

Документ состоит из двух частей и предлагает новые, по сравнению с прошлой редакцией, меры:

1. «Санкции в ответ на вмешательство Кремля в демократические институты за рубежом»



санкции против российских банков, которые поддерживают усилия России по «подрыву демократических институтов в других странах»;

санкции против инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами России;

санкции против российского киберсектора;

санкции в отношении суверенного долга России;

санкции против политических деятелей, олигархов, членов их семей и других лиц, которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности «по поручению (от имени) Владимира Путина».

2. «Санкции в ответ на агрессию Кремля на Украине»



санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые участвовали в нападении в Керченском проливе на украинских моряков;

санкции в отношении российского судостроительного сектора в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире;

санкции против поддержки разработки добычи сырой нефти в России;

санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами России.

Кроме того, в документе выражена «решительная» поддержка НАТО — в том числе пункт о том, что США могут покинуть Североатлантический альянс только в случае, если за это проголосуют две трети сенаторов. DASKA облегчает передачу американской «избыточной военной техники» в страны НАТО для снижения их зависимости от российской продукции.

В числе прочих предложений:



создание Национального центра реагирования на «российскую дезинформацию» и другие угрозы, исходящие от Российской Федерации;

создание при Госдепартаменте управления киберпространства и цифровой экономики для руководства «дипломатическими усилиями» по обеспечению международной кибербезопасности, доступа в интернет и свободы интернета, цифровой экономики, сдерживанию и реагированию на киберугрозы;

меры по давлению на российское правительство, с тем чтобы оно «прекратило препятствовать международным усилиям по расследованию нападений с применением химического оружия», а также «по наказанию правительства РФ за производство и применение химического оружия»;

принятие международного закона «О предупреждении киберпреступности», который даст прокурорам возможность закрывать ботнеты и другую цифровую инфраструктуру, которая может использоваться для широкого спектра незаконных действий;

принятие закона «О защите честных систем голосования», который позволил бы министерству юстиции США выдвигать федеральные обвинения за взлом любой системы голосования на выборах;

требование к госсекретарю США представить Конгрессу определение того, может ли Российская Федерация быть признанной «государственным спонсором терроризма»;

требование к американским страховым компаниям сообщать о бенефициарных владельцах, приобретающих недвижимость высокой стоимости;

воссоздание управления по санкциям в Государственном департаменте США (действовавшего при Обаме и практически распущенного при Трампе);

предоставление отчета о личном капитале и финансовых активах Владимира Путина;

предоставление отчета об убийстве Бориса Немцова;

повторное разрешение Конгресса «Фонду противодействия России» оказывать помощь европейским странам, «уязвимым перед вмешательством Кремля».

Внушительный список, но пока только на бумаге. Законопроект в среду был представлен в Конгрессе 116-го созыва.

Эксперты полагают, что мировые энергетические гиганты, включая BP (владеет почти 20% акций Роснефти), Shell и ENI, выступят против экономической части «адских санкций», как и американские компании, включая Exxon Mobil Corp и Chevron Corp.

Выступление Трампа в Конгрессе. Фото: Alex Edelman / Zuma / TASS

Самым показательным и проблемным станет голосование в сенате, где у республиканцев большинство голосов. В палате представителей, контролируемой демократами, проблем не ожидается, и если законопроект пройдет сенат, его шансы стать законом резко повысятся. В целом, полагают американские СМИ, у новых санкций больше шансов быть принятыми — либо как отдельный закон, либо в качестве поправок к другим законодательным актам, потому что законодатели из обеих партий «рассержены российским вмешательством в дела других стран».

В Москве и других столицах тоже могут быть рассержены американским вмешательством в мировые дела. В связи с этим скажу так: если «око за око», то принимайте в ответ свою DASKу, а «не бомбите Воронеж», запрещая усыновление детей-инвалидов, пытаясь «отгородить интернет», объявляя полезные и важные для общества организации «иностранными агентами». Но это — совсем другая тема для разговора.

Вашингтон