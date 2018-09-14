Трамп наносит «двойной удар»

Пока конгресс только собирается принимать свой «адский закон», президент Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций в отношении иностранных государств, компаний и частных лиц, виновных во вмешательстве в американские выборы. Речь идет не только о России, санкции будут приняты в отношении любого иностранного государства, которое Вашингтон сочтет виновным.

Снова Скрипали

А в ноябре администрация Трампа собирается ужесточить санкции в отношении России за «нарушение международного законодательства в области химического и биологического оружия», сообщила на слушаниях в конгрессе помощница госсекретаря США Маниша Сингх. Речь идет о покушении на жизни российских граждан: бывшего спецагента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», совершенного 4 марта на территории Великобритании. Москва обвинение в свой адрес, которое дружно поддержали союзники Великобритании, отрицает.

Санкции администрацией Трампа были введены на основании американского закона «Об уничтожении химического и биологического оружия и борьбе с его распространением», принятого в 1991 году. О них Белый дом объявил 8 августа, первый раунд вступил в действие 22 августа. Был запрещен экспорт в Россию американской оборонной продукции, а также товаров «двойного назначения», которые могут быть также использованы в целях национальной безопасности, в том числе электроники, лазеров и некоторых технологий добычи нефти и газа. Первый раунд санкций блокировал экспорт в Россию продукции на сотни миллионов долларов. Госдепартамент сделал исключения для космического сотрудничества и гуманитарной продовольственной помощи.

Второй раунд будет стоить России уже «десятки миллиардов долларов», обещала законодателям помощница госсекретаря.

По словам Маниши Сингх, санкции будут неизбежно введены, если только Россия не согласится на международные инспекционные проверки на своих объектах и не даст «убедительные достоверные заверения» в том, что в будущем запрещенные вещества не будут применяться в отношении собственных граждан. Пока таких шагов не последовало, значит, санкции неизбежны. Срок введения — 90 дней.

Второй раунд включает сокращение уровня дипломатических отношений, возможный запрет на полеты в США «Аэрофлота», почти полное прекращение торговли, банковские ограничения и т.д. Санкции могут быть введены в отношении магистрального газопровода «Северный поток–2» из России в Германию. Причем министр энергетики США Рик Перри (в прошлом — губернатор штата Техас и соискатель кресла в Белом доме) заявил об этом в Москве после переговоров с российским коллегой Александром Новаком.

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Перри встречался также с визави из Саудовской Аравии. Цель переговоров — договориться о цене на нефть, которая, как пишут в Вашингтоне, может резко подскочить в результате американских санкций против Ирана и политического кризиса в Венесуэле. Несмотря на то, что в Москве министры достигли «прогресса», на пресс-конференции Перри подтвердил, что энергетические санкции против России возможны и они могут включать «Северный поток–2», против строительства которого, помимо США, выступает ряд стран Восточной Европы — в частности, Польша и страны Балтии.

Сообщения из Вашингтона о «двойном ударе» администрации Трампа привели к падению обменного курса рубля. Любопытно, что сообщения информагентств про неизбежность второго, «жесткого» раунда американских санкций в связи с отравлением в Солсбери совпали по времени с показом каналом RT телевизионного интервью двух россиян — «Петрова и Боширова» (кавычки ставлю до дальнейшего выяснения обстоятельств), обвиняемых в совершении теракта с применением запрещенного вещества на территории Соединенного Королевства. Рубль больше поверил угрозам из Вашингтона, чем оправданиям двух «туристов из России».

Указ Трампа: «дьявол в деталях»

Дональд Трамп чрезвычайно доволен принятым его администрацией указом о санкциях за вмешательство в выборы и, как повелось, называет его историческим. «Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер по защите нашей избирательной системы, которые когда-либо принимались президентами США», — говорится в заявлении 45-го президента. Указ был подписан в среду 12 сентября — за 55 дней до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.

Фото: Reuters

Сначала — о политических дивидендах. Трамп снова перехватил инициативу у конгресса, в недрах которого готовится сразу несколько законопроектов, предусматривающих санкции в отношении России: за вмешательство в президентские выборы, за действия в Сирии и на Украине. Как заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, первым представивший журналистам указ: «Мы чувствовали, как важно продемонстрировать, что наш президент взял на себя ответственность в этом вопросе, который глубоко волнует его, потому что честность наших выборов и нашего конституционного процесса является для президента первоочередной задачей».

Высказывания Трампа на тему российского вмешательства в выборы всегда были, мягко говоря, противоречивыми. В марте Белый дом ввел санкции в отношении 19 граждан и 5 организаций РФ за «проведение хакерских кибератак, которые повлияли на выборы президента США в 2016 году и продолжают оказывать влияние на политику государства». Однако на июльском саммите в Хельсинки, Трамп заявил, что он верит Путину, когда тот отрицает российское вмешательство в выборы.

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Американскому президенту немедленно «досталось»: и от противников, и от союзников, и от спецслужб, оскорбленных тем, что их данные и выводы ставятся на одну чашу весов с утверждением президента РФ. Трамп упорно продолжает называть работу комиссии спецпрокурора Мюллера, расследующего «российский след» на выборах и связи его предвыборного штаба с Москвой, не иначе как «охотой на ведьм». За несколько дней до встречи с Путиным большое жюри предъявило официальное обвинение 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы: имена, звания, даты, детали (то, что ранее публично требовал от США президент России).

И вот, менее чем за два месяца до промежуточных выборов в конгресс, где в этом году, кроме вопросов внутренней политики, избирателя интересует «российская тема», президент сделал заметный ход.

Новый документ, названный «чрезвычайным указом в сфере национальной безопасности», предусматривает санкции против иностранных государств, вмешивающихся в американские выборы. Как заявил советник Болтон, речь идет не только о «прямых» действиях: взломе хакерами избирательных машин, списков избирателей, срыве подсчета голосов, но и о пропаганде и дезинформации. Россия потратила миллионы долларов, пытаясь посеять раздор и вызвать раскол среди избирателей в президентской гонке 2016 года, используя Facebook и другие платформы социальных сетей, другую подрывную тактику, отметил Болтон.

Еще один спикер на брифинге, посвященном новому указу о санкциях, директор Национальной разведки Дэниэл Коутс подтвердил свое заявление месячной давности о том, что Россия проводит «масштабную кампанию, чтобы ослабить и расколоть страну, прежде чем американцы пойдут голосовать в ноябре». И хотя «размеры этой деятельности не идут в сравнение с тем, что творилось два года тому назад, все может измениться, зависит от простого нажатия на клавиатуру компьютера». Глава разведки заявил, что следы вмешательства в выборы «заметны» не только со стороны России, но и Китая, Ирана и Северной Кореи.

В указе о санкциях подчеркнуто нет названий стран. В преамбуле документа Трамп не преминул отметить, что нет никаких доказательств того, что когда-либо в истории Америки иностранное вмешательство повлияло на результаты выборов (написано, в первую очередь, про его победу в 2016-м). Однако попытки «использовать открытость и свободу нашей политической системы с помощью цифровых технологий и коммуникационных возможностей, предоставляемых интернетом», возросли, стали более интенсивными, и это является «необычной и экстраординарной угрозой» для внешней политики и национальной безопасности США.

В соответствии с указом:

в течение 45 дней после окончания очередных выборов директор нацразведки в сотрудничестве с другими правительственными службами должен сделать заключение о попытках иностранных государств и отдельных лиц повлиять на выборы (имена, методы, природа вмешательства). Эта информация поступает в распоряжение президента, государственного секретаря, министра финансов, министра обороны, генерального прокурора и министра внутренней (национальной) безопасности;

в течение следующих 45 дней генпрокурор и глава департамента внутренней безопасности с помощью других агентств и местных властей готовят детализированный доклад об иностранном вмешательстве в выборы президенту, госсекретарю, министрам финансов и обороны, на последнем этапе госсекретарь и министр финансов представляют президенту свои рекомендации по санкционным мерам;

в течение 30 дней с момента подписания документа главы вышеупомянутых ведомств обязаны разработать набор практических шагов по реализации указа;

санкции включают в себя, в числе прочего, заморозку активов и ограничение доступа к финансам — кредитам и инвестициям, запрет на въезд в страну и лишение лицензий.

Указ Трампа очень похож на законопроект с длинным названием «О защите выборов от угроз иностранного вмешательства путем проведения красных линий» (английская аббревиатура — DETER ACT, что, в свою очередь, переводится как «закон о сдерживании), который еще в январе этого года выдвинули два сенатора — республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен. Отличие в деталях, в них, как говорят, «спрятан дьявол». В проекте сенаторов предлагаются масштабные секторальные санкции, которые затронут российскую финансовую систему, энергетику, оборону, добычу полезных ископаемых и т.д. Администрация обязана вести работу с союзниками по Евросоюзу, чтобы односторонние санкции были расширены на международном уровне. В первоначальном варианте законопроекта санкции вводились в течение 10 дней. Санкции отразятся не только на чиновниках и олигархах, но и на всех гражданах РФ.

Авторы-сенаторы моментально «почувствовали разницу» с указом Трампа и отметили в совместном заявлении: «Сегодняшнее заявление администрации признает угрозу (иностранного вмешательства в выборы. — А. П.), но содержит недостаточные меры для ее устранения». Президентский указ — это не закон, он может быть отменен следующей администрацией. За Трампом остается право вводить или не вводить санкции и определять их масштабы, хотя глава Белого дома называет санкции «автоматическими».

С другой стороны, сторонники президента в конгрессе, а это главы обеих палат — лидер сенатского большинства Макконнелл и спикер палаты представителей Райан приветствовали указ. Как отметил советник Джон Болтон, в ответ на то, что указ Трампа — «продолжение реакции на неудачный саммит в Хельсинки», «дела президента говорят лучше, чем слова». В чем сходятся критики и сторонники Трампа: истинное значение указа о санкциях по вмешательству в выборы будет зависеть от практической реализации. Здесь есть вопросы. Угроза ввести в ноябре второй раунд санкций из-за «Скрипалей» выглядит для нас более близкой и реальной.