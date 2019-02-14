Запад будет оказывать давление на Россию, с тем чтобы она в назначенные Трампом полгода вернулась к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). А на случай, если она сделает другой выбор, НАТО готовится жить в мире, где больше не будет договора, а будет больше российских ракет, нацеленных на Европу.

Это было главной темой на проходившем в среду в штаб-квартире НАТО совещании министров обороны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители США заверили, что в ответ на поведение Москвы они не планируют размещать в Европе ядерных ракет наземного базирования такого класса. Рассматриваются только неядерные варианты.

Столтенберг сказал, что у НАТО есть широкий спектр вариантов, связанных с обычными вооружениями, но отказался назвать их, потому что, по его словам, это добавило бы спекуляций и ощущения неопределенности. У России все еще есть шанс спасти договор, если она обеспечит полное и поддающееся проверке выполнение его условий.

Россия знает, что нужно делать, глубокомысленно заявил генсек.

В НАТО считают очевидным, что нарушила договор Россия. США объявили о своем намерении выйти из него при полной поддержке всех членов НАТО. То есть и Венгрии, и Словакии, и Турции, и Греции, и Италии, которые считаются чуть ли не «пятой колонной» Москвы.

Иными словами, время «зеркальных» ответов и арифметики в сфере безопасности прошло, и настало время асимметричных конструкций, алгебры и тригонометрии. Ядерное оружие в современном мире настолько непрактично, что остается исключительно средством сдерживания. Но не инструментом решения реальных проблем политики, обороны и безопасности, как это мыслилось на заре ядерной эры.

Как сказал нам источник в аппарате НАТО, западный альянс не считает, что сегодня ему необходим паритет по всем видам вооружений. Не исключается отсутствие паритета по отдельным видам, особенно нестратегическим.

«Нам нужны средства для сдерживания России, но мы не будем зеркально отображать ее действия», — отметил он.

Реагировать НАТО все же собирается, потому что ядерная повестка дня при всей ее вроде бы маргинальности остается. Столтенберг напомнил, что Москва продолжает разрабатывать и развертывать несколько батальонов ракет SSC-8 (9M729). Россия наращивает все виды своих сил — стратегических, тактических. Она, подчеркнул генсек, разрабатывает новые ракетные системы. Пентагон считает, что российская наземная крылатая ракета может дать Москве возможность нанести ядерный удар по Европе практически без уведомления.

Никто в Европе не хочет повторять опыт кризиса «евроракет» 1980-х годов, в том числе европейские члены НАТО. Союзники по НАТО в 1983 году решили разместить в Европе американские крылатые ракеты и баллистические «Першинг-2», поскольку переговоры с Москвой по поводу размещения советских ракет SS-20 в Восточной Европе сорвались. Тогда на улицы европейских городов выплеснулись миллионные толпы людей, которые не хотели быть заложниками амбиций лидеров Америки и СССР. Кризис томил Европу в страхе несколько лет, пока жесткая позиция Рейгана и Тэтчер и новое мышление Горбачева не привели к заключению ДРСМД. Он позволил поколению европейцев и россиян, родившемуся в 70-х, прожить сознательную жизнь до пожилого возраста без этого страха. Более поздним поколениям не повезло.

«Наш ответ будет единым, — сказал генсек НАТО. — Он будет соразмерным и оборонительным, потому что мы не хотим новой гонки вооружений. И у нас нет намерения развертывать новые системы ядерного наземного оружия в Европе».

Как бы ни было страшно становиться мишенью потенциальных ответных ударов российских ракет по европейским объектам НАТО, очередь в альянс не иссякает.

На нынешнем совещании было 30 участников. Впервые за овальным столом Североатлантического совета сидела министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская. Подписан и находится в процессе ратификации протокол о вступлении в альянс бывшей югославской республики Македонии, которая ради этого даже сменила название, чтобы снять вето Греции.

Балканы интегрируются в евроатлантические структуры. Остались только Босния и Герцеговина, которая медленно выполняет натовские стандарты, слаба как государство, но хочет в ЕС и НАТО, и Сербия, которую мучает синдром Косова, но которая тоже хочет в Европу и имеет на то шансы. В обозримом будущем — не в НАТО, но в ЕС.

«Сербия в военном плане — нейтральная страна, — прокомментировал это обстоятельство Столтенберг. — Мы полностью уважаем этот нейтралитет. Были бы рады, если бы Сербия вступила в ЕС и стала страной, имеющей крепкое сотрудничество с НАТО».

Он привел примеры Австрии, Швеции и Финляндии, которые в ЕС и сотрудничают с НАТО. Белград тоже считает, что получит выгоды от европейского выбора вне зависимости от того, будет двигаться в направлении НАТО или нет.

Одновременно с министерским совещанием НАТО тема ДРСМД была в повестке дня пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Он фактически возложил на Россию главную ответственность за возможный развал ДРСМД, хотя призвал как Россию, так и США к конструктивному диалогу для сохранения договора.