Митинг против мертвых душ

В Московском районе Раменки прошел первый объединенный митинг против тотальной застройки, а также против подделки подписей жителей, которые якобы высказались в поддержку проектов точечной застройки.

13 февраля в московских Раменках прошла санкционированная акция протеста жителей района против антинародной градостроительной политики и массовых фальсификаций подписей на публичных слушаниях. Несмотря на погодные условия около 300 человек больше двух часов протестовали около будущей стройки стометровых жилых небоскребов «Транспортно-пересадочного узла» у метро Мичуринский проспект.

Напомним, что в районе очень трудная ситуация с инфраструктурой и социальными объектами. Только одна поликлиника, нет ни одной больницы, ни одного бассейна. Недавно открывшиеся станции метро «Раменки» и «Мичуринский проспект» привлекли рекордное количество девелоперов.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сейчас в Раменках более двадцати объектов точечной застройки.

Один из наиболее скандальных — высотка на Мичуринском проспекте 30-Б. С декабря 2018 года жители десяти окрестных домов протестуют против строительства и требуют, чтобы на этом месте разбили сквер или открыли детский сад. Уже два месяца активисты ведут круглосуточное дежурство у ворот стройки, заблокировали периметр собственными автомобилями. Неоднократно ситуация накалялось до драк между дежурными и сотрудниками ЧОП. Жители даже наняли бронетехнику, чтобы не допустить въезд строительной техники на территорию.

Читайте также Раменки под броней. От точечной застройки жители защищаются с помощью БРДМ и указа Путина

Екатерина Енгалычева, активистка Мичуринского 30-Б, рассказывает: «До сих пор мы держим круглосуточное дежурство, сменяем друг друга раз в два-три часа днем и ночью. После заседания Совета депутатов провокаций больше не было, но мы не отступим, пока решение о создании сквера не станет реальностью».

За два последних месяца в Раменках четырежды прошли публичные слушания, на которых обсуждались проекты застройки района. Жители при поддержке муниципальных депутатов выступали против строительства многоэтажных монстров, собрали более семи тысяч подписей. Однако при проверке активистами протоколов публичных слушаний оказалось, что восемь тысяч человек якобы голосовали «за». Многие подписи написаны одной и той же рукой, на других вымышленные адреса, а еще голосовали мертвые души.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жительница дома на улице Винницкая, Виктория, рассказывает: «Мы раньше никогда не проверяли протоколы, а в этот раз решили с другими активистами поехать. И я вдруг нашла в списках за строительство нового жилья себя, хотя подпись была не моя. А еще мою умершую пять лет назад маму, и давно умершего папу».

Управа района во главе с Александром Осиповым отвечает за организацию публичных слушаний. Чиновники отказались проверять подписи на предмет подлинности, несмотря на многочисленные заявления жителей, обнаруживших нарушения. Не исключено, что все восемь тысяч подписей поддельные, но выяснять это никто не хочет.

На трибуне митинга выступали более двадцати спикеров, среди них жители района, муниципальные депутаты, член Моссовета и «Левого фронта» Анастасия Удальцова; депутат района Гагаринский от партии «Яблоко» Елена Русакова; депутат таганского района от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов; политик и экономист из штаба Алексея Навального Владимир Милов. На согласованную акцию пригнали всего три автозака, но и они остались пустыми.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Под резолюцией митинга уже подписались более трехсот человек, сбор подписей будет продолжаться. Протестующие требуют отмены результатов публичных слушаний, передачи проектов по всем вопросам, вынесенным на публичные слушания (стройка на Мичуринском 30-Б, жилой комплекс «Транспортно-пересадочный узел», перекладка кабелей ЛЭП и высотка на Сетуни) на доработку с учетом пожеланий жителей района. А также отставки главы управы Осипова А.А.

Жители Роменок собрали необходимые средства для работы юриста. В ближайшие две недели он подготовит дорожную карту на основе анализа судебной практики. Также жители будут обращаться в прокуратуру, следственный комитет и полицию.