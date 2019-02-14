Норвегия схватывает на лету

Декабрь 2017 года. В центре — адмирал вооруженных сил Норвегии Нильс Андреас Стенсонес во время визита вице-адмирала из Германии Андреаса Краузе. Фото: EPA

В понедельник директор разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде продемонстрировал карту с подробным описанием того, откуда, по данным его ведомства, российские военные глушили спутниковые навигационные сигналы над воздушным пространством губерний Трумс и Финнмарк во время прошлогодних осенних учений НАТО.

Напомню, о повлиявших на работу гражданской авиации перебоях в работе GPS над Норвегией и Финляндией военные и дипломатические ведомства северных стран заявили в ноябре, обвинив в этом Москву. Дмитрий Песков тогда заявлял, что это напрасные обвинения. Норвегия, тем не менее, настаивает, что перебои в работе спутниковой навигации с осени 2017 года фиксировались не менее 5 раз, причем источник помех можно установить. Что, собственно, и показал обнародованный на этой неделе отчет норвежской разведывательной службы «Focus 2019». Из него следует, что военная активность в регионе растет на глазах.

Из доклада становится ясно, что «глушилки» вначале были расположены вблизи Печенги, а сейчас сигнал идет с закрытой авиабазы Луостари, расположенной менее, чем в 20 км от границы с Норвегией.

Пеленгация передатчиков, создающих помехи GPS, — дело техники, инженеры подтвердят, что установить местонахождение установки можно с высокой точностью. Поэтому доказательства, представленные Осло, выглядят убедительно. Что, впрочем, никак не изменило риторику российского МИДа.

Сергей Лавров на недавней пресс-конференции назвал глушение спутниковой навигации «фантазиями», впрочем, обещал изучить представленные факты совместно с западными коллегами. Лавров был вынужден отвечать на неудобный вопрос, так как его финский коллега Тимо Сойни во время визита в Москву заявил, что ситуация с нарушением спутникового сигнала «не способствует стабильности в регионе». Ранее финские власти заявляли, что вмешательство в GPS-навигацию сродни нарушению воздушного пространства.

На этой неделе, выступая на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО, генсек организации, бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг назвал глушение сигналов GPS безответственным поведением, несущим риск не военным, а гражданскому населению. Перебои связи затрудняют полеты гражданских бортов, работу полиции, морских и спасательных служб.

Норвежские медиа сообщают о самолете санитарной авиации, который из-за искусственных помех не смог приземлиться в пункте назначения.

В докладе минобороны Норвегии также утверждается, что от радиоэлектронной борьбы Россия переходит к провокациям. На карте, представленной Лунде, видно, как группа сверхзвуковых бомбардировщиков Су-24 вылетает с авиабазы в районе Оленегорска Мурманской области в сторону Баренцева моря, затем поворачивает на 180 градусов в направлении норвежского города Варде, выстраиваясь в положение для атаки, а затем меняют курс.

Фрагмент доклада норвежских военных. Визуализация траектории опасных маневров, похожих на начало боевой налета на норвежский город Варде

Издание Barents Observer сообщает, что в Норвежском институте оборонных исследований имитацию атаки назвали «преднамеренной и тщательно спланированной военной операцией».

Рыбацкий городок Варде выбран мишенью неспроста.

Там находится «Глобус» — радиолокационная станция, способная следить за российскими баллистическими ракетами.

Министерство обороны Норвегии в 2016 году показывало, как будут выглядеть РЛС близ Вардё. Фото: Norwegian Armed Forces

Россия не раз высказывала недовольство размещением радара НАТО в непосредственной близости от своих границ, причем далеко не всегда в корректной форме.

— Вы же понимаете, что в случае начала войны первый удар наших войск будет направлен на город Варде? —

с жутковатой простотой поинтересовался как-то корреспондент газеты МО РФ на организованной норвежскими журналистами конференции, посвященной безопасности и сотрудничеству в Арктике.

Посольство России в Норвегии уже отреагировало на доклад военного ведомства королевства, обвинив норвежских военных в наращивании оборонных расходов под предлогом «российской угрозы», а также в очередной раз назвав информацию о сгенерированных на Кольском полуострове помехах спутниковой связи «декларативной» и не подтвержденной фактами.

Киркенес, Норвегия