Букинг обложился НДС

Заголовки в СМИ писали о прикрытии «налоговой лазейки», которая позволяла российским отельерам уходить от уплаты налогов. Если раньше партнеры Booking.com из России должны были напрямую оплачивать стоимость НДС в налоговые органы, то теперь исчислять и уплачивать налоги будет сам сервис Booking.com. Эксперты прогнозируют, что это может привести к росту фискальной нагрузки на владельцев мини-гостиниц и небольших хостелов.

Еще с января 2017 года в России действует так называемый «налог на Google», обязывающий иностранные компании, которые продают в интернете электронный контент, платить в российский бюджет налог на добавленную стоимость. К электронным услугам, которые подпадают под действие закона, относятся электронные книги, музыка, рекламные услуги в интернете, зато торговля физическими товарами налогом не облагается.

«Налог на Google» принимался для того, чтобы уравнять в налоговой нагрузке зарубежные компании с отечественными. Государственный протекционизм в налоговой сфере сопровождался попыткой импортозамещения в секторе сервисов бронирования отелей: в мае прошлого года Минкультуры поручило Ростуризму проверить, стоит ли ограничить деятельность сайта на территории России. Тогда Ростуризм решил, что у него нет полномочий запрещать Booking.com, зато выступил с идеей создать отечественный агрегатор по бронированию отелей для создания конкуренции с крупнейшим игроком на рынке в этой сфере.

Несмотря на то что новое налоговое законодательство в отношении иностранных компаний вступило в силу еще два года назад, ответственность за исчисление и уплату налогов возлагалась на российских контрагентов зарубежных интернет-компаний — в данном случае на владельцев отелей и гостиниц, пользовавшихся услугами сервиса.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие с Booking.com, должны были платить сервису комиссию за услуги, которая составляла 10–25% от суммы брони номера. При этом они выступали налоговыми агентами, то есть сами исчисляли и выплачивали налоговой 18% НДС от этой комиссии (после повышения ставки НДС — 20%).

Согласно новым правилам, с этого года иностранная организация, поставляющая электронные услуги российским бизнес-партнерам, обязана встать на учет в России и самостоятельно выплачивать налоги. Для этого ФНС создала «НДС-офис иностранной интернет-компании».

Как утверждает РБК, владельцы небольших хостелов и отелей, действующих по упрощенной системе налогообложения (УСН), могут потерпеть из-за этого большие убытки.

Дело в том, что раньше часть отельеров платили комиссию Booking.com как физические лица, то есть с личных счетов, а не корпоративных. Это позволяло им уходить от уплаты налогов, поскольку сам сервис никак не контролировал поступление НДС в российский бюджет. Речь в основном идет о маленьких хостелах и гостиницах, основную долю клиентов которых обеспечивает именно Booking.com.

— Отель, который использует УСН, не платит НДС от собственной реализации, то есть не включает его в счет, когда сдает номера клиентам. Но такого рода субъекты никогда не освобождались от обязанностей налогового агента, — считает советник российской налоговой и таможенной практики в московском офисе Dentons Игорь Шиков.

Освобождение от уплаты НДС и ряда других налогов не распространяется на случаи, когда «упрощенцы» работают с иностранными компаниями, предоставляющими электронные услуги и не имеющими представительства в России.

Теоретически проблемы должны возникнуть только у тех, кто до этого уходил от уплаты налогов: эта мера должна вывести «серый» сектор мини-отелей в «белый». Один из собеседников «Новой», управляющий хостелом, подтвердил, что практика оплаты комиссии с частной карточки действительно существует.

Сами отельеры пока не спешат делать прогнозов о крахе своего рынка. Зато говорят о том, что появилась еще одна причина привлекать клиентов без помощи сервиса, чтобы не зависеть от посредников. «По одному месяцу трудно сказать, насколько это влияет на бизнес, но, естественно, это неприятное нововведение, — сказали «Новой» в хостеле «Олимпийский 22».

— У нас могут разместиться 72 человека — половину из них нам обеспечивает Booking.com. Поэтому нужно стараться делать так, чтобы люди приходили к нам напрямую — через наш сайт, а не через посредников.

Для тех, кто изначально платил НДС в налоговую, рост комиссии окажется не настолько критичным: «Сейчас мы вынуждены платить больше, но не потому, что Booking.com такой плохой, — размер НДС поменялся в России в целом, и сервис включил налог в свою комиссию, она выросла. Неприятно, но ничего не поделаешь», — говорит владелец хостела Forma.

Сегодня 60% клиентов его хостела приходят с данного сервиса: как утверждает владелец хостела, это стимул для «развития прямых продаж и других источников бронирования».

Пресс-служба голландского сервиса заявила «Новой», что «Booking.com B.V.» усиленно работает над тем, чтобы обеспечить соблюдение всех местных законов в странах, где функционирует платформа. Компания зарегистрирована в налоговых органах Российской Федерации и соответствующим образом взимает НДС с партнеров, надлежаще перечисляя его российскому правительству, в том числе в соответствии с новыми правилами, введенными в 2019 году».