На днях, 8 февраля, украинский журналист Роман Сущенко «отметил» 50-летний юбилей в российской колонии.

Встретил в тюремной робе, на которой написан год освобождения: «2028». Российский суд «выписал» парижскому корреспонденту Укринформ 12 лет тюрьмы за «шпионаж».

О настоящих доказательствах шпионажа до сих пор неизвестно, но журналист встречает в тюрьме уже третий день рождения. Пока длится этот бесконечный срок, Роман рисует. Площади, церкви, панорамы любимых городов и море. Нормальная жизнь на стандартных листочках A4. Подписывает: «Бумага, шариковая ручка, карандаш, сок свеклы, луковая шелуха, чай». «Бумага, луковая шелуха, кетчуп».

Но за всей этой шелухой прячется большая беда нашего времени и трагедия одной мирной семьи: жены Анжелики, дочери. 11-летнего Максима Сущенко, который в январе не поехал к папе на свидание в колонию № 11 в деревне Утробино Кировской области, потому что боялся не выдержать.

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Но 15 февраля на выставке в Париже, в украинском культурном центре, перед Максом — только папины рисунки и добрые люди, а потому он с радостью носится с другими детьми по выставочному залу и поет со взрослыми гостями украинские песни в честь дня рождения родного человека — художника Романа Сущенко.

Роман прислал к выставке письмо, всем сказал «спасибо» за поддержку, удивился, что ему выпало выставляться в галереях (помимо Парижа — Варшава, Киев, Страсбург, Брюссель…) и просил не судить его сурово, потому что самоучка и никогда толком не рисовал. Пока не тюрьма. А там какие краски? Самые мрачные. Если не считать кетчуп, луковую шелуху, чай и сок свеклы.