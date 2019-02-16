Те же в топе

Завершения регулярной части чемпионата Континентальной хоккейной лиги ждешь с тайным ожиданием отчаянной борьбы за лучшие позиции. Но лучшие места давно заняты, а интриги в основном локальные.

К новой динамовской арене надо еще привыкнуть. Под «чалмой», окаймляющей пространство бывшего легендарного динамовского футбольного стадиона, разместились хоккей и футбол в одном флаконе. Тому, кто полжизни провел на «Динамо», ничего о старой доброй арене не напомнит. Ну, или почти ничего. Новые времена — новые конструкции. Жалеть некогда, остаются воспоминания. В том числе и о хоккейных матчах перед восточной трибуной, с чего, собственно говоря, и начинался в 1946-м отечественный хоккей с шайбой.

Так вот, московское «Динамо» играло с «Йокеритом» из Хельсинки. И смотрел я этот матч не из ложи прессы, где уже раньше побывал, а из ложи, куда меня любезно пригласили большие любители хоккея из финского посольства. Антураж на арене был замечательный, только очень громкий, хоккей, начиная со второго периода, — боевой и даже зубодробительный. Подтекст читался легко: динамовцы принимали своего будущего соперника по плей-офф, которого до этого побеждали уже трижды. «Джокеры», естественно, с ролью «клиента» смиряться не хотели, что и доказали под занавес, устроив впечатляющий штурм. Две шайбы отыграли, на третью сил не хватило — еще и получили гол в пустые ворота.

Я, естественно, сохранял нейтралитет. Чего не хотелось — так это безоговорочной победы хозяев, чтобы те сильно не расслаблялись перед плей-офф. Намек на то, что противостояние четвертой и пятой команд Западной конференции будет с интригой, получился весьма наглядный. Серьезные финские болельщики из соседей по ложе тоже не особенно расстроились — «Йокерит» дал бой, а серию как команда, расположившаяся ступенькой выше, начнет дома, на «Хартвалл Арене». А еще я порадовался за патриарха (не по годам, а по стажу) российского тренерского цеха Владимира Крикунова — приняв «Динамо» по ходу сезона, он явно привел команду в порядок и в чувство. Кстати, именно здесь, на новой арене, Владимир Васильевич стал рекордсменом среди отечественных тренеров по числу проведенных в высшем дивизионе матчей.

Игрок «Йокерита» Йон Норман (слева) и вратарь «Динамо» Иван Бочаров. Фото: РИА Новости

Если есть в Западной конференции еще один кандидат на сенсацию, так разве что ярославский «Локомотив». Именно подопечные Дмитрия Квартальнова подобрали ключик к воротам безоговорочного лидера чемпионата — ЦСКА, который не так давно Квартальнов и тренировал. Трижды армейцев никто не побеждал, а вот ярославская молодежь смогла — уже достижение. Ярославцы — третьи, а вот первые два места были забронированы за двумя армейскими монстрами еще до старта чемпионата.

По сути, в российском хоккее остались два топ-клуба, которые поочередно четвертый год подряд никого и близко на Западе не подпускают.

Отличие одно: если в финал выходит СКА, то питерцы и берут с запасом Кубок Гагарина. Если до финала доходит ЦСКА, то Запад остается с носом. И еще одна примета — ни одной из команд, завершавших регулярный чемпионат на первом месте (а ЦСКА побеждал в «регулярке» чаще всех), Кубок Гагарина не дается.

Нынче ЦСКА под руководством Игоря Никитина готов ломать все традиции и накатывает на финиш с железной неумолимостью танка. СКА чуть отстает, но форсировать события не особенно и стремится. Илью Воробьева, который первый сезон возглавляет самый богатый и звездный клуб КХЛ, могут беспокоить разве что четыре поражения от главного конкурента. Такого раньше не случалось. ЦСКА, кстати, четырежды обыграл и своего обидчика по прошлогоднему финалу, действующего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс».

То, что выставочные армейские клубы «Газпрома» и «Роснефти» сойдутся в финале Западной конференции, сомнений почти не вызывает.

Эта предопределенность сводит возможность сенсаций к минимуму, что не может не раздражать. И боеспособного конкурента на «Востоке» что-то не видно. Хотя там в целом интереснее, и без интриги не обошлось.

…Движение обеспечил некогда записной аутсайдер, а позже разве что середняк — «Автомобилист» из Екатеринбурга. В кои-то веки в столице Урала решили раскошелиться на хоккей, и пробившемуся из тренерских низов Андрею Мартемьянову можно было замахиваться на большее, чем на роль «под лидерами». У него получилось.

Я посмотрел на «Автомобилист» «живьем» в Магнитогорске, куда екатеринбуржцы прилетели уже в качестве без пяти минут победителей Восточной конференции. И, если бы не потеря по ходу матча голкипера Якуба Коваржа, гости вряд ли уступили бы с разницей в три шайбы. Команда у Мартемьянова быстрая, дисциплинированная и жесткая, а вот насчет закаленности применительно к плей-офф — еще вопрос. Еще один сенсационный лидер — «Барыс» из Астаны, тоже бывший середняк, под руководством Андрея Скабелки добравшийся до второго места в конференции. С таких комфортных высот ни «Автомобилист», ни «Барыс» плей-офф никогда не начинали. Но вот дойдут ли они до финала, подобно западным монстрам, — сомнительно.

Игрок «Металлурга» Яков Рылов (слева) и игрок «Автомобилиста» Андрей Обидин. Фото: РИА Новости

Потому что униженные «регуляркой» опытные кубковые бойцы — «Ак Барс», «Магнитка», «Авангард» — своего отдавать ни за что не захотят. Кому-то из них, конечно, придется «съесть» друг друга, но и новоявленным лидерам тоже достанется. Собственно, в последних турах интрига одна: кто из этой троицы вырвется на относительно комфортную третью позицию. Возможно, вопрос решится в очном противостоянии «Магнитки» и «Ак Барса», которым под занавес по разу придется встретиться дома и в гостях.

«Магнитка» при экс-наставнике сборной Чехии Йозефе Яндаче выглядит тактически грамотной, но нестабильной командой. Посмотрев на родной для себя «Арене Металлург» два матча против двух лидеров — «Автомобилиста» и СКА, я так и не понял, что для хозяев лучше — играть от сердца, как в первом случае, или от ума, как во втором. Питерцам хозяева, кстати, уступили.

У «Ак Барса» позиции, пожалуй, крепче. И лучше бы этим заклятым друзьям в первом раунде не встречаться. Но обоим тогда следовало ровнее идти по дистанции и не пускать вперед «выскочек».

Как бы финиш не сложился, участников финала здесь со стопроцентной уверенностью не сможет предсказать никто. И внизу еще не все решено: за восьмерку еще героически бьется «Сибирь», на старте сезона потерпевшая 12 поражений подряд. Удивительно, что под руководством Александра Андриевского команда почти выкарабкалась. Но выталкивать из восьмерки приходится не кого-то, а прошлогоднего финалиста конференции челябинский «Трактор».

…Выкарабкаются ли «Северсталь» на «Западе», а также «Амур» с «Адмиралом» на «Востоке», неизвестно. Я не про про плей-офф, а про стратегию КХЛ, согласно которой по итогам этого сезона из КХЛ должен быть исключен еще один клуб. Разумеется, российский — иностранные не трогают, чтобы лига не теряла геополитический статус. Во имя оптимизации КХЛ избавилась от Новокузнецка, Тольятти и Ханты-Мансийска, теперь вот очередь еще одного российского хоккейного региона. Секвестр по-российски до добра не доведет.

А прогноз на финал Кубка Гагарина, до которого еще далеко, можно сделать простой: шанс для «Востока» может быть только в том случае, если СКА и ЦСКА измочалят друг друга в равной борьбе, а конкурент окажется более свежим. Ну и если монстры не включат административный ресурс, в чем уверенности быть не может.

Я не фанат НХЛ. Но если что и надо было брать от сильнейшей, чего уж там, хоккейной лиги мира, то в первую голову принцип равенства возможностей с жестким потолком зарплат — без всяких дополнений и исключений. Но наш хоккей, как и вся страна, живет по понятиям. Не так, как правильно, а так, как удобно начальству. Поэтому и стабильно предсказуем.

Нет, приятные нюансы, конечно же, остаются. Экспериментальная сборная под водительством Ильи Воробьева чуть не выиграла шведский этап Евротура. Подросла и зажигает целая плеяда молодых вратарей, а юный Илья Коновалов из «Локомотива» не только дебютировал в национальной сборной, но успел стать лучшим голкипером «Шведских игр». Динамовский защитник-ветеран Илья Никулин неуклонно приближается к рекордам легендарного Вячеслава Фетисова. Сергей Мозякин в «Магнитке» как-то незаметно превзошел некогда незыблемый снайперский рекорд Бориса Михайлова почти на сто шайб. Президент РФ Владимир Путин в Сочи выходит на лед даже с травмированным пальцем. Рекорды бьются, зрители ходят, арены строятся. В Москве и Подмосковье их уже столько, что команд КХЛ на все не хватает.

Правда, «Спартаку», который успешный для себя сезон провел в «приживалах» на «ЦСКА Арене», в плей-офф, если не попадет на армейцев, играть будет негде. Но это уже детали.