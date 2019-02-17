Россия — угроза, США — тоже угроза...

В конце недели в Мюнхене прошла конференция по безопасности — ежегодное мероприятие с участием политиков самого высокого уровня. Мир меняется и становится все менее стабильным, США — непредсказуемый партнер, с Россией надо налаживать отношения, но не очень понятно, как — примерно к таким выводам пришли участники конференции.

Соперничество супердержав

Тему изменения миропорядка сразу задал глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Почти 100-страничный доклад, подготовленный им в преддверии конференции, так и называется: «Великий паззл: кто соберет его кусочки». «Начинается новая эра соперничества держав между США, Китаем и Россией», — прогнозируют авторы доклада. Там же приведены результаты опроса, подготовленного американским исследовательским центом Pew Research Center. Согласно опросу, 50% американцев считают главной угрозой своей стране Россию, 48% — почти столько же — называют Китай. У россиян все ровно наоборот: 43% считают угрозой Америку, лишь 20% — Китай. Интересно, как распределились голоса европейцев.

Так, и в Германии, и во Франции большинство, 49%, видят главную угрозу в США, Россию опасаются 30% немцев и 40% французов.

При этом большинство опрошенных — из всех стран — считают, что в ближайшие пять лет ситуация останется прежней или ухудшится.

Об этом же говорили участники конференции. «Мы видим, что вся архитектура нашего мира сейчас представляет собой паззл, и он распался на множество мелких частей, — повторила главный тезис доклада канцлер Германии Ангела Меркель. — Мы должны задуматься о структурах интеграции и взаимной зависимости».

Много внимания Меркель уделила отношениям с США и непредсказуемой политике Трампа — речь канцлера, обычно сдержанная, вообще в этот раз отличалась большой эмоциональностью. Меркель раскритиковала тезис Трампа о том, что немецкие автомобили представляют угрозу американскому суверенитету — поэтому США рассматривают вопрос увеличения пошлин на них — и напомнила, что крупнейшие мощности BMW по производству автомобилей находятся не в Германии, а в США. Раскритиковала Меркель и чересчур поспешное, с ее точки зрения, решение США о выводе войск из Сирии, которое было озвучено с ремаркой о том, что «с остатками терроризма справятся другие страны». Канцлер призвала США вернуться к политике совместного решения мировых проблем.

После речи Меркель зал несколько минут аплодировал стоя.

Ядерные ракеты

Дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером — советники Белого дома. Напротив: Урсула вон дер Лейен — министр обороны Германии. Фото: EPA

Соперничество между державу перешло в самую опасную сферу — сферу ядерного оружия, и об этом тоже много говорили на конференции. 2 февраля Соединенные Штаты заявили, что начнут выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году Горбачевым и Рейганом. Еще в 2014 году Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении договора — разработке ракеты 9М729, которая превышает допустимую дальность действия. Россия долго не комментировала обвинения, а в 2017 году признала, что ракета действительно существует, но не попадает под ограничения, прописанные в договоре.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США дают России шестимесячный срок на то, чтобы вернуться к «полному соблюдению договора». Владимир Путин на это заявил, что Россия ответит зеркально и также приостановит участие в договоре.

Более того — Россия уже заявила о начале разработок новых ракет средней дальности наземного базирования. Эту информацию в ходе конференции подтвердил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США», — отметил он.

Перспектива новой гонки вооружений сильно беспокоит Европу, которая в этом случае оказывается, в буквальном смысле, меж двух огней. Немецкий генерал в отставке Клаус Науманн, бывший начальник штаба вооруженных сил страны, считает, что ЕС в этой ситуации стоит подумать о формировании собственного «европейского ядерного потенциала». В этом случае главная надежда европейцев — Франция, которая обладает самым большим ядерным потенциалом в Евросоюзе. Еще в 2007 году президент Франции Николя Саркози предлагал Германии участие в их ядерной программе взамен на покрытие немцами части расходов. Однако Ангела Меркель тогда отказалась.

Впрочем, советник Меркель по безопасности Родерих Кизеветтер и сейчас считает разговоры по усилению ядерного потенциала преждевременными. «Не стоит играть на руку тем в США, кто хочет дистанцироваться от Европы», — отметил он.

Отношения с Россией

Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото: EPA

Разработка новых ракет — далеко не единственное, что беспокоит европейцев в отношениях с Россией. На конференции еще раз обсудили инцидент в Керченском проливе, где российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пообещала, что Евросоюз ответит введением санкций —

однако на сей раз это будут персональные санкции, например, запрет на въезд в страны ЕС конкретным лицам.

Кстати, парламент Эстонии уже на следующей неделе обсудит персональные санкции в отношении четверых россиян — сенатора Алексея Пушкова, депутата Госдумы Василия Пискарева, генерала Владимира Кулишова и контр-адмирала Сергея Станкевича. Если эта инициатива будет одобрена, Пушкову, Пискареву, Кулишову и Станкевичу будет закрыт въезд в Эстонию.

При этом Сергей Лавров в своем выступлении отметил, что европейцы хотят нормализации отношений с Россией. «Все переговоры были конструктивные, даже со стороны тех политических деятелей, которые в другое время, когда выступают в Европарламенте или где-то еще, достаточно жестко высказываются о России», — заявил министр.

Отдельной темой стал «Северный поток—2» — российский магистральный газопровод, который позволит «Газпрому» поставлять газ в Европу в обход Украины. Часть европейских стран — Польша, балтийские страны и некоторые страны Восточной Европы — призывают блокировать проект, на этом, конечно, настаивает и Украина. Главным адвокатом «Северного потока — 2» в Европе остается Германия, которая таким образом сможет стать крупным газовым хабом. В ходе конференции Ангела Меркель еще раз выступила в поддержку проекта, однако пообещала президенту Украины Петру Порошенко, который также присутствовал в зале, добиться сохранения российского транзита через Украину.