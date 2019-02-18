У вас Усс отклеился
«Глубинную Россию» украшают к Универсиаде: срубленные сосны втыкают в обрезки труб, снегом из мешков засыпают грязь
Алексей ТарасовОбозреватель
Помните, в Саратове учителя расфасовывали по полиэтиленовым мешкам снег, а вы возмущались? Зря. Снег пригодился: вот он, в тех же мешках уже в центре Красноярска. Раскидывают поверх черного — навстречу Универсиаде. К приезду иностранцев и президента. Возможно, и не одного, ждут еще, по крайней мере, Александра Лукашенко. А могли бы пенопластовой крошкой все засыпать. Или известью. Или покрасить снег белой масляной.
Счастливые люди ходят смотреть на чистый снег в центре города, выражают эмоции. Власти от того, что подарили людям радость, открестились, так что, возможно, сие — локальная инициатива. Уже появились сообщения, что ответственность за белый снег взял ТЦ «Галерея Енисей».
В мэрии меж тем прокомментировали новую технологию озеленения города к спортивному празднику и визиту дорогих гостей: срубленные елки и сосны втыкают в обрезки металлических труб. Что создает издалека видимость живого хвойного оазиса.
Поскольку красноярцы любят свою власть и не могут поверить, что она ради вот этого вырубила деревья в лесу, родилась версия о новогодних елках с помоек. Действительно: одного размера, комнатного, а вон, вроде и моя, потрепанная, осыпавшаяся… выкинул неделю назад. Вот, кстати, и ответ на вопрос, почему с недавних пор мусор подолгу не вывозили. И я уже собирался писать оду нашей рачительной власти — все у нее идет в дело: и снег, и даже труха с помоек. Уже друзья и родня написали из Питера и Кургана, что готовы снегом поделиться, как мэрия вдруг перевела стрелки на энергетиков. Это они, дескать, вырубили елки на территориях, где расположены их объекты, — такова их обязанность. Ну а потом предложили городу использовать срубленные деревья для «озеленения».
Однако красноярский филиал «МРСК Сибири» пошел в отказ. Говорят: если что и вырубали в последнее время, то лишь тополя и другие лиственные.
А тополя, как знает Красноярск от предыдущего губернатора Виктора Толоконского, «это не деревья». И это он, Толоконский, обещал, что к Универсиаде появится «сто тысяч новых деревьев», настоящих, не тополей, взамен срубленных под объекты Универсиады 35 тысяч. И это предыдущий мэр Эдхам Акбулатов анонсировал посадки под лозунгом «Миллионному городу — миллион деревьев». Нынешние же, губернатор Александр Усс и мэр Сергей Еремин, ничего подобного не говорили. Спрашивать не с кого.
Стойте. Так что же все-таки втыкают на пустыре? Говорят, нераспроданные остатки новогодних базаров.
В надежде, что простоят Универсиаду — не осыплются окончательно и не повалятся. Непонятно, почему тогда не воткнули искусственные. Ставили же много лет на центральных улицах светящиеся сакуры, кедры и яблони — китайские пластиковые чучела с иллюминацией. Что тут-то помешало? Лежит же где-то на складах вся эта имитация флоры и ее модернизация — такие деревья не болеют под выбросами промышленности, не надо подметать опавшую листву. Не надо обрезать до цилиндрических четырехметровых обрубков, фаллических символов — этот ритуал называют тут «стрижкой под чурочку». И не тривиальными елками уж тогда украшать Красноярск. Вот у Пелевина Степе сделали дзенский сад камней без камней, но с пластиковыми пальмами и священным лингамом победы (три штуки) в зимнем Подмосковье. И раз уж жизнь притворяется литературой и ей подражает, чем хуже зимняя столица Всемирных студенческих игр?
А лапник от живых елок набросать по дороге в город из аэропорта, где сейчас на Дрокинской горе сооружают 47-метровый крест. Чтобы в одной стилистике. И, конечно, пластиковые цветы. Чтоб их не сперли, надо зажигалкой опалить лепестки.
Все, как положено: православный крест, скрепы, елки-палки и лапник на дорожку нашим врагам. Шах и мат. «Риал винтер ин риал сайбириа» (девиз такой у Игр).
Деревня. Потемкинская или ереминская, олимпийская или универсиадская — такая же наша скрепа, как тюрьма. Кстати, это з/к многочисленных красноярских колоний во многом и благоустраивают город — все эти бесконечные заборы, загораживающие теперь неприглядные виды и т.д. Однако что мы не знаем о наших скрепах? Кого удивляют затянутые баннерами фасады развалюх (не хватает в нарисованных окнах счастливых лиц, но, может, декоративных более красивых сибиряков еще завезут, расставят), все это натянутое благополучие?
И все это не стоило бы и двух строк в газете, если бы точно таким же макаром не пытались спрятать главную боль и беду Красноярска — экологическую. Про совет министра экологии России украсить и подсветить смердящие заводские трубы Красноярска, про остановку на время Универсиады части предприятий, про бездымный уголь, что бесплатно раздают сейчас частному сектору, «Новая» уже писала.
А главные творцы и бенефициары экологической катастрофы в миллионном городе запускают в небо шарики за экологию, организуют сбор макулатуры и проводят работу с населением под девизом «Сдай батарейку — спаси ежика».
Ежика, мать их. Ежика.
Нет у нас в Сайлент Хилле никаких ежиков, не водятся они тут.
Страна-декорация.
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