Учебник ударил по больному

Учебное пособие «История Крыма» в двух частях для десятого класса, выпущенное издательством «Просвещение» в прошлом году, поступило в крымские школы, но ученикам его раздать не успели. 12 февраля крымскотатарская активистка Эльза Акимова обратила внимание на главу III первого тома «Крым в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», полностью написанную проректором Крымского федерального университета Сергеем Юрченко. Акимова опубликовала на своей странице в Facebook фотографии нескольких страниц учебного пособия, сопроводив комментарием:

«Это — учебник по истории Крыма за 10-й класс. По нему учат детей в школах Крыма! Разжигание межнациональной розни, клевета. Это госзаказ?! Да с этим всем необходимо обратиться в суд! А не позволять им сеять подобную чушь в мысли наших детей».

В параграфе 17-м пособия «Германский оккупационный режим в Крыму» речь шла в том числе о коллаборационизме среди местного населения.

«В Крыму в силу специфики национального состава населения германское командование оперативно приняло меры для того, чтобы расположить к сотрудничеству крымских татар, часть которых встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощала фруктами и вином, видя в них «освободителей от большевистского ига», — начинается обзор истории сотрудничества жителей полуострова с немецкой властью.

Следующие три страницы текста посвящены исключительно коллаборационизму крымских татар. Информация почерпнута, судя по всему, только из статьи краеведа Андрея Мальгина «Руководство партизанским движением Крыма в 1941–1942 годах и «Татарский вопрос», опубликованной в журнале «Историческое наследие Крыма» в 2006 году, когда Мальгин уже занимал должность гендиректора Крымского краеведческого музея. (Сейчас Мальгин член Общественной палаты Крыма.)

Еще одна страница пособия была посвящена сотрудничеству армян с немецкими властями, абзац — отношениям болгар, и ни слова не сказано о русском коллаборационизме.

При такой концентрации темы вокруг крымских татар, создавалось впечатление намеренной ангажированности авторов пособия, что было воспринято крымскими татарами как попытка национальной дискриминации.

Вопрос депортации крымских татар в 1944 году в разделе «Выселение из Крыма крымских татар и других народов» вызвал еще большую волну критики. Пособие повторяет официальную версию причины депортации — массовое сотрудничество крымских татар с немецкими властями и вообще следует документам НКВД, сотрудники которого проводили выселение. Между тем существовала значительная разница между предписанием, по которому должна была проводиться депортация — с денежной компенсацией, выдачей продуктов и прочими условиями, — и реальной картиной произошедшего. Ситуацию не спасает даже реверанс автора текста: «Трагедию крымскотатарского народа, огульно целиком обвиненного в сотрудничестве с оккупантами, разделили вскоре болгары, греки и армяне». В целом написанного было достаточно, чтобы против учебного пособия массово выступили крымские татары, потребовавшие не допустить его в школы.

«Жаль, что его (учебное пособие. — Ред.) не успел прочесть мой папа, — писала крымскотатарская поэтесса и журналист Лиля Буджурова. — Его бы «утешило», что когда его — 12-летнего «коллаборанта» везли в чумном вагоне в депортацию, там его, оказывается, ждали 5000 рублей ссуды на «строительство домов и хозяйственное обзаведение». Когда он — ровесник моей внучки шестиклассницы — работал, чтобы прокормить семью, от зари до зари за одну лепешку, крымским татарам, оказывается, выделяли муку, крупы и овощи «бесплатно, в расчет за принятую у них в местах выселения сельхозпродукцию и скот». А от моей мамы, которая, выйдя замуж за отца, пришла жить в землянку его семьи, оказывается, хитро скрыли, что крымским татарам сразу после высылки «выделяли приусадебные участки для улучшения материально-бытового состояния».

Первое официальное обращение на имя министра образования Крыма Натальи Гончаровой поступило уже на следующий день, 13 февраля от юриста Лемуры Енгулатовой.

«Считаем, что данное учебное пособие демонстрирует односторонность и тенденциозную выборочность в освещении исторических событий. Цель его авторов — сознательное искажение образа крымских татар в период Великой Отечественной войны, и создание образа коллаборантов, пособников нацистского режима, «предателей Родины», — написала Енгулатова и попросила изъять учебное пособие из школ и признать его «разжигающим межнациональный конфликт».

Публичной реакции на возмущение крымских татар не следовало, пока информационную повестку у общественников и активистов не перехватили крымскотатарские сообщества и депутаты, которые сотрудничают и встроены в систему российской власти в Крыму. Через пять дней после того, как пособие заметили крымские татары, Совет крымских татар при главе Крыма обратился к депутату Госдумы Руслану Балбеку с просьбой «инициировать проведение экспертных исследований, по результатам которых решить вопрос о привлечении к ответственности всех причастных к этому факту лиц».

«Дорогих соотечественников» Совет попросил «не поддаваться провокациям». Балбек, который не очень успешно пытается аккумулировать на себя все вопросы, связанные с крымскими татарами на полуострове, пообещал обратиться по поводу учебного пособия в Генпрокуратуру и поставить вопрос на заседании комитета Госдумы.

Пока результатов его действий нет, но учебник уже из всех школ Крыма изъяли, свезли в 44-ю школу в Симферополе (с большинством крымских татар среди учащихся) и держат под наблюдением видеокамер.

Доступа к ним нет даже у учителей. Единственной школой в Симферополе, которая почему-то не сдала учебники, была 23-я (по данным на 18 февраля).

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Со своей стороны в защиту учебника выступили несколько его авторов. Так, зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что «фактологическая база учебного пособия выдержана профессионально и соответствует всем имеющимся на данный момент данным историографии. Полагаем, что мы выдержали все рамки профессиональной исторической этики». Сенатор от Крыма Сергей Цеков, входивший в редсовет учебного пособия, заявил, что «часть про крымских татар соответствует действительности, там ничего не придумано». Федеральные власти в лице министерства просвещения от проблемы вовсе отстранились, сославшись на то, что учебное пособие по истории Крыма не входит в федеральный перечень учебников.

В Крыму среди крымских татар в связи с критикой учебника массово вспоминают родственников, которые воевали на стороне Красной армии Советского Союза, который через несколько лет депортировал крымских татар. На это противоречие сейчас, в пылу дискуссий, мало кто обращает внимание. Учебное пособие, вызвавшее столько споров, было изъято из школ и, скорее всего, уже не появится, во всяком случае, в том виде, в котором было выпущено изначально. В положительной оценке этого едины все крымские татары, как нелояльные российским властям, так и те, кто с ними сотрудничает.