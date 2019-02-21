Москва подождет

Все очень серьезно — по крайней мере, для Нетаньяху. Существует большая вероятность того, что нынешняя каденция на посту израильского премьера для него — последняя. Очень многие израильтяне недовольны существующей ситуацией — ростом цен, диктатом религиозных партий, оттоком из страны молодежи, не видящей для себя перспектив. А еще происходящие с завидной регулярностью коррупционные скандалы, в которых фигурируют премьер и его супруга. Всего этого вполне достаточно, чтобы избиратели решили, что 10 лет на посту премьера — это все-таки перебор.

Скорее всего, понимает это и сам Нетаньяху. Вопросы, которые он собирался обсуждать с Путиным, вполне могут подождать: Иран, Сирия и ХАМАС с «Хезболлой» никуда не денутся. Но зато четверг, 21 февраля (то есть первоначально намеченная дата встречи с президентом России), — последний день формирования партийных списков перед выборами в Кнессет. Интересно, что сначала списки должны были быть сформированы в среду, 20-го, а на вечер этого же планировался вылет Нетаньяху в Москву. Однако окончательно формирование списков было перенесено на четверг — соответственно, пришлось отложить и визит в Москву.

Для Нетаньяху это — вопрос политического выживания. Похоже, основными противниками его партии Ликуд на выборах 9 апреля станут бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Бени Ганц, создавший свою партию Хосен ле-Исраэль («Прочность Израиля»), и лидер парламентской партии Еш Атид («Будущее есть»), писатель и журналист Яир Лапид. Как раз в среду на встрече за закрытыми дверями оба лидера-левоцентриста решили объединить силы, что означает мощный удар по лагерю Нетаньяху, в котором остается все меньше его сторонников.

Нетаньяху повел себя странно. Израильские газеты, например, старейшее издание «Хаарец», не стесняясь в выражениях, пишут о «подлом стремлении Нетаньяху привести в политическую жизнь Израиля расистов».

Речь идет о попытках премьера по-быстрому сколотить блок из религиозных и правых партий, результатом чего стало согласие партий «Еврейский дом» и «Оцма Йехудит» («Еврейская мощь») идти на выборы 9 апреля единым списком. Судя по опросам, по отдельности их шансы попасть в Кнессет стремятся к нулю, ну а вместе они вполне могут оказать поддержку Ликуду.

В 2013-м году на улицах Тель-Авива состоялись масштабные акции противников Нетаньяху, но он устоял. Фото: РИА Новости

Интересно, что «Оцма Йехудит» во многом разделяет идеологию убитого в 1960 году раввина Меира Кахане (создателя движения «Ках», признанного террористическим в том числе в США и Израиле), выступавшего за депортацию израильских арабов и запрет браков между евреями и неевреями.

С арабами все понятно, у них есть свой «Объединенный список». Что же касается голосов «русских» израильтян, то большинство из них Ликуд, скорее всего, уже потерял. Этому весьма поспособствовали развешанные по всему Израилю плакаты, на которых Биньямин Нетаньяху изображен рядом с лидером ультрарелигиозной партии ШАС Арье Дери (в 1999 году, будучи главой МВД, он был осужден на 4 года за коррупцию, а в 2016-м вновь становится министром внутренних дел в правительстве Нетаньяху). Надпись под изображением гласит: «Биби (так называют Нетаньяху в Израиле. — В.С.) нужен сильный лев». Имя Арье переводится с иврита как «лев».

Лев-Арье широко известен своими выпадами против «русских» в Израиле.

Не так давно, например, скандал вызвало его публичное заявление о том, что выходцы из бывшего СССР приезжают в Израиль, «чтобы кататься по субботам на машинах и есть свинину».

Похоже, дела Нетаньяху на самом деле идут неважно, потому что в сегодняшнем Израиле пойти на сближение с ультраправыми и ультраортодоксами — это открыто выступить против наиболее продвинутой и образованной части общества. Насколько эта часть общества многочисленна, узнаем после 9 апреля.

Василий Серов, специально для «Новой», Тель-Авив