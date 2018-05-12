Нетаньяху с мечом и георгиевским бантом

В прежние годы западные лидеры охотно приезжали в Москву на День Победы, особенно в круглые годовщины, и даже чеченская война тому не мешала. Теперь все не так, и в прошлом году Владимир Путин возлагал венки в Александровском саду на пару с молдавским президентом Игорем Додоном, который, конечно, числится пророссийским, но никакой реальной властью не обладает. Наверно, потому были так рады в Москве в этом году приезду сразу сербского президента Александра Вучича и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который мало того, что восхищался, благодарил и воздавал дань, но еще, в отличие от Вучича, надел на лацкан георгиевскую ленту.

Вучич, Нетаньяху и Путин во время шествия «Бессмертного полка». Фото: РИА Новости

Нетаньяху был на трибуне вместе с Путиным во время парада, а потом также вышел на марш «Бессмертного полка». Российский лидер традиционно нес портрет своего отца Владимира Путина, а израильский — литовского еврея и боевого комбата Красной Армии Вольфа Виленского, который близким родичем Нетаньяху не приходится, но зато Герой Советского Союза. После войны Виленский остался служить, окончил академию Фрунзе, командовал полком и дивизией, но выше полковника не поднялся из-за госполитики антисемитизма в СССР. В 1972 году Виленский окончательно ушел в отставку и подал документы на выезд в Израиль, куда прибыл в 1983 году после 11 тяжких лет пребывания в советском отказе. Умер в 1992 году в Израиле, где для евреев он — герой, в СССР, понятно, его из героев вычеркнули, но потом в РФ обратно вписали.

Путин в речи на Красной площади противопоставил не дрогнувший советский народ «некоторым государствам», которые «предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами».

Непонятно, почему именно в мае нынешнего года Путин и его спичрайтеры решили вдруг обрушиться на Францию и другие европейские страны (народы), которые по разным обстоятельствам и в разной мере сотрудничали с нацистами. Ведь со многими из них Москва пытается сейчас выстроить отношения, и французский президент должен через неделю приехать. Коллаборационистов, кстати, хватало везде, в том числе среди русских.

После дефиле по Красной площади Нетаньяху приступил к главному — к переговорам в Кремле с Путиным, начав с благодарности за спасение еврейского народа от полного истребления. И сразу подал жалобу на Иран, который и сегодня стремится уничтожить Израиль. Нетаньяху и его помощники тактически грамотно обошли персов, которые, несомненно, важные партнеры, но их аятоллы георгиевских бантов не носят, с портретами героев СССР не выступают и День Победы 9-го мая не отмечают. И вообще, персы слишком подчеркнуто независимы, спесивы и упрямы, не склонны признавать ведущую роль РФ на Ближнем Востоке и проявлять должное уважение. Отправившись в тот же день домой, в эйфории после хорошо сделанной работы Нетаньяху объявил журналистам: «Россия не будет ограничивать израильские военные акции в Сирии». Одновременно в Москве было объявлено, что нет никакого решения передать сирийцам ЗРК С-300 «Фаворит», хотя еще месяц назад в Генштабе об этом говорили, как о деле решенном.

Не успел Нетаньяху улететь из Москвы, как в южной Сирии установка залпового огня РСЗО «Ураган» открыла, как утверждают, огонь по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. У стандартной советской РСЗО «Ураган» 16 направляющих калибра 220 мм. Было выпущено, как утверждает ЦАХАЛ, 20 ракет. Установка РСЗО «Ураган» выдвинулась для обстрела Голан с базы проиранских сил к югу от Дамаска, а при отходе после обстрела была уничтожена высокоточным ударом. На Голанах никто не пострадал, но практически сразу был нанесен мощный контрудар по иранским позициям в южной части Сирии. Одновременно ЦАХАЛ вступил в бой с сирийской системой ПВО, которая была выстроена и модернизирована в последние годы российскими специалистами-советниками. В Тегеране утверждают, что иранских военных в Сирии нет и что «сионистский агрессор» нанес удар по позициям Сирийской арабской армии (САА) режима Башара Асада — близкого союзника Путина и РФ. Российское Минобороны утверждает, что 28 израильских истребителей F-15 и F-16, а также наземные пусковые установки выпустили до 70 ракет и по иранским, и по сирийским базам, но что ПВО САА сумела сбить более половины.

После совместного англо-американо-французского удара 14 апреля по объектам, предположительно связанным с сирийской химической программой, начальник ГОУ Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской также объявлял, что сирийская система ПВО сбила 66 из 105 выпушенных западными союзниками ракет, и что из оставшихся где-то половина сбилась с курса предположительно под воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Москве прессе были представлены искореженные и посеченные обломки двигателей крылатых западных ракет, как доказательство того, что их сбили, что выглядело малоубедительно, поскольку при подрыве фугасно-осколочной БЧ крылатой ракеты в случае попадания в цель также остаются искореженные фрагменты двигателя. Впрочем, 14 апреля никто не погиб (объекты ударов были заранее эвакуированы) и потому были некие основания объявить налет неудачным, а работу сирийской ПВО — превосходной.

Объявить «неуспешными» удары ЦАХАЛа 10 мая и 30 апреля по целям в провинциях Алеппо и Хама, а также 9 апреля по авиабазе Т-4 (в «авторстве» которого ЦАХАЛ признался только сейчас) будет много сложнее. 30 апреля взрывы складированных иранских ракет и других боеприпасов были такой силы, что в соседних странах зарегистрировали сейсмические толчки. Погибли в общей сложности до сотни начальников и специалистов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), шииты-волонтеры из других стран и местные сирийские военные. ЦАХАЛ утверждает, что иранской инфраструктуре в Сирии нанесен значительный урон и уничтожено до 200 оперативно-тактических ракет, предположительно нацеленных на Израиль. 10 мая пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала обидные кадры уничтожения ракетой Spike Nlos новейшего зенитно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленного сирийцам из России.

То есть «Панцирь» не только не смог эффективно прикрыть атакованный объект, но и себя не смог защитить, и это вызвало в Москве среди специалистов ПВО настоящий шок.

Spike — это семейство израильских самонаводящихся противотанковых ракет (одни из лучших или лучшие в мире). Вариант Spike Nlos — особо большой дальности или «загоризонтная» — до 25 км. В данном случае пуск Spike Nlos был скорее всего с беспилотника, и ракета передавала операторам кадры до самого попадания. Расчет «Панциря» явно не знал до конца, что они под ударом. Именно на них теперь привычно валят вину за конфуз российские военные специалисты: мол, арабы не были готовы, отключили радар или всю систему. Мол, «Панцирь-С1» замечательная система, не имеющая аналогов, но в руках опытного и надежного расчета-экипажа, предпочтительно из «белых» людей. Впрочем, 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой «ЧВК Вагнера» вполне «белого» происхождения, и оттуда тоже есть кадры того, как высокоточными ударами уничтожается техника вместе с расчетами.

Разгром «ЧВК Вагнера» и разгром сирийской ПВО 10 мая схожи в том, что это столкновение сил, между которыми глубокий и нарастающий технологический разрыв.

Пентагон утверждает, что никаких ракет сирийцы не сбивали, что хаотичные и бессмысленные пуски ракет ПВО САА происходили после того, как американские ракеты попадали в цель. И действительно, каждый раз сообщается о множестве сбитых вражеских ракет, а цели атак каждый раз оказываются почему-то уничтожены. Сирийско-российская система ПВО, которой так хвастался генерал Рудской, покрывает, но не защищает. И новейшая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Красуха», развернутая в Сирии, которая, по словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, «способна гарантированно защитить войска и объекты инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия», явно не работает. Тем временем наши средства объективного контроля регистрируют множество непонятных целей, за которыми гоняются разномастные зенитные ракеты многослойной сирийской системы ПВО. Потом эти цели исчезают — типа сбиты и все довольны — только отразить воздушное нападение объективно все никак не удается. Может это работают западные системы РЭБ, которые наводят множество ложных целей?

Конечно, новейшие российские системы ПВО могут сбивать всякие аэродинамические цели, а против менее продвинутого противника со схожим технологическим укладом могут быть суперэффективны, как против ВСУ летом 2014-го в Донбассе. Тогда теряя в день по несколько боевых и транспортных самолетов, командование ВСУ решило вывести из боя свои ВВС, чтобы хоть что-то осталось на случай более масштабного конфликта.

В перевооружение и модернизацию российской ПВО были в последние годы вложены триллионы рублей, и в случае противостояния со страной, находящейся примерно на том же технологическом уровне, эта система сможет, наверное, решать стратегические задачи в ходе борьбы за господство в воздухе. Но нарастающее с семидесятых годов общее отечественное технологическое отставание от Запада не могло не сказаться. Проявилась эта тенденция в первый раз в 1982 г. в Ливане в долине Бекаа, когда ЦАХАЛ ударами с воздуха без потерь разгромил мощную группировку ПВО САА, развернутую при поддержке наших специалистов и советников. С тех пор советские ЗРК оказывались эффективны только против советских же самолетов, а теперь под раздачу попал уже и новейший российский «Панцирь-С1».

Система «Панцирь». Фото: РИА Новости

Вообще-то в 2015 году было объявлено, что в сирийской кампании будут испытывать в деле новейшую российскую технику и, наверное, хорошо, что системная несостоятельность российской ПВО была выявлена в этом сравнительно мелком региональном конфликте. Другое дело, что многие наши военные, похоже, готовы привычно прикрывать реальную проблему всякими баснями. Или танковые генералы, что сейчас господствуют в Генштабе и даже в ВКС, не до конца понимают, насколько ситуация запущена, и потому твердо верят этим басням.

Массовое производство и размещение новейших, дико дорогих, но бесполезных и заведомо технологически отсталых систем ПВО продолжится нарастающим темпом.

Примерно так же в тридцатые годы французы строили укрепления дурацкой линии Мажино, а потом позорно капитулировали, как правильно отметил 9 мая Владимир Путин.