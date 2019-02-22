Одной рукой прикрывал Макрона, другой – Искандера Махмудова?

Во Франции — маленький государственный скандал с привкусом больших «русских денег». Сенатская комиссия по законодательству обнародовала доклад по так называемому «делу Беналлы», бывшего советника по безопасности президента Макрона.

26-летний Александр Беналла, «силовик» без нормального образования, которому каким-то странным образом рядом с Макроном удалось достичь больших высот власти, стал знаменитым в июле 2018 года. Газета Le Monde опубликовала сделанную 1 мая на парижской площади Контрэскарп видеозапись, которая демонстрирует, как некий человек в полицейском шлеме (Беналла) бьет участников митинга.

Президентский охранник не имел на это никакого права — Макрона в тот день и рядом не стояло. Зато там стоял (и тоже «прикладывался» к манифестантам) 40-летний жандарм запаса Венсан Краз, близкий товарищ и «наставник», которого Беналла привел работать и в Елисейский дворец, и в президентскую партию «Вперед, Республика!». Позже выяснится, что оба товарища работали вместе и на «русских контрактах»: опубликованное в газете «Монд» видео было лишь первым «платочком», за который из дворца, как из сундука фокусника, стали вытаскивать связанные один с другим скандалы.

О каждом из них говорится в 120-страничном сенатском докладе, составленном на основе опроса 48 человек, в том числе высших чиновников государства. Сенаторы работали шесть месяцев, и вот к каким увлекательным выводам они пришли.

«Плечо президента»

Докладчики удивились широте полномочий и поблажек, которыми пользовался молодой охранник.

Глава комиссии сенатор Ба (оппозиционная партия «Республиканцы»), представляя 19 февраля этот документ, подчеркнул, что «для простого сотрудника президентской администрации, не имеющего к тому же опыта государственной службы», Беналла «занимал неоправданно высокое положение в деле обеспечения безопасности президента». При этом сенаторы отметили, что администрация Елисейского дворца почему-то «не могла пресечь произвол этого функционера».

О невозможности (или нежелании) «пресечь» говорит тот факт, что уже 2 мая, то есть на следующий день, о проделках Беналлы и его друга Краза на площади Контрэскарп знали: министр внутренних дел, префект полиции Парижа, глава президентской партии (ныне — министр внутренних дел), глава администрации президента, другие официальные лица (Макрон — «за скобками» доклада). Но реальных санкций не было до конца июля, до публикации в «Монд».

Более того, Беналла получил новые, не положенные ему по статусу коврижки. За несколько дней до публикации, в июле, его «по причине абсолютной служебной надобности» поселили в 84-метровую квартиру в доме президентской администрации на набережной Бранли. Квартира добавилась к другим привилегиям: почти министерской зарплате, автомобилю, экипированному полицейскими маячками, пропуску-«вездеходу», четырем паспортам.

Потом, когда Беналла был уже подозреваемым, паспорта у него так и не отняли — и он спокойно несколько месяцев ездил по миру в статусе дипломата. И «только разоблачения в прессе приводили администрацию (президента) к тому, чтобы рассмотреть вопрос очередных санкций против Беналлы», — отмечается в докладе.

Почему не торопились принимать меры? Может быть, потому что Беналла был настолько важен для президента, что фактически — по данным сенатской комиссии — выполнял роль его «плеча», то есть самого приближенного охранника? Притом что: а) у Беналлы нет специальной подготовки; б) обычно эту задачу поручают опытному офицеру спецподразделения GSPR — Группы безопасности президента республики, которая находится в подчинении МВД.

В докладе, кстати, упоминается о том, что Беналла хотел провести реформу структуры президентской безопасности. Реформа предусматривала «ослабление роли GSPR».

Возможно, в этом и стоит искать одну из причин падения «всемогущего» охранника, но перейдем к более важным вещам.

2,2 миллиона «русских» евро

Итак, «плечо» президента получает деньги из рук иностранных миллиардеров, да еще и российских, да еще и с «репутацией». В парламентском докладе об этом не говорится, но вот в цитируемых здесь расследованиях сайта Mediapart, который и рассказал про эти «русские контракты», упоминается о том, что Искандера Махмудова, «близкого к Путину олигарха», «правоохранительные органы ряда европейских стран подозревают в связях с мафией».

Впрочем, во Франции господин Махмудов на законных основаниях владеет обширной собственностью, и именно на ее охрану, а также на охрану самого бизнесмена и его семьи и подрядился Александр Беналла. И привлек к делу Краза. Первый контракт (на 294 тысячи евро) обговаривался и подписывался в тот момент, когда оба занимали ключевые посты в охране президента и президентской партии.

Так что следственная комиссия французского сената сделала вывод: «Нет никаких сомнений в том, что отношения с русским олигархом, поддерживаемые сотрудником Елисейского дворца (который напрямую обеспечивает охрану президента), и резервистом военного командования Елисейского дворца (который выполняет руководящие функции), способны навредить безопасности главы государства и, сверх того, интересам государства».

Но докладчики напоминают, что в деле замешаны и другие люди из охраны первых лиц Франции. В частности, дивизионный комиссар Мари-Элоди Пуату, возглавлявшая службу безопасности премьер-министра и вынужденная под влиянием этого скандала 7 февраля уйти в отставку.

«Ответвление «дела русских контрактов» в сторону Матиньона (резиденция премьер-министра. — Ю.С.) и французской армии» (речь о гражданском муже госпожи Пуату, служащем в командовании спецоперациями ВВС. — Ю.С.) «вызывает не меньшую обеспокоенность» «относительно уязвимости высших институтов власти».

Упомянутого мужа зовут Шокри Вакрим, это еще один «старый друг» Беналлы, который был задействован в выполнении «русских контрактов» в качестве охранника.

Помимо Шокри, «русских олигархов» охраняли еще несколько отставных офицеров спецподразделений французской армии, утверждает Mediapart. Ну, а деловая встреча Беналлы и Краза (для обсуждения «переформатирования» схемы работы по «русским контрактам») проходила 26 июля на квартире госпожи Пуату.

26 июля — это уже после того, как Беналла и Краз стали подозреваемыми, и суд запретил им контактировать. Но они рискнули* нарушить запрет — может быть, потому, что во втором, октябрьском, контракте на «охрану Махмудова» речь шла о 980 тысячах евро и такую же сумму выписали в декабре по контракту с Фаридом Ахмедовым. По крайней мере, сенатская комиссия упоминает об этих датах и суммах.

Что будет теперь? Комиссия рекомендует прокуратуре завести дело против Краза и Беналлы за «дачу ложных показаний» под присягой — в том числе за обман в вопросах, связанных с «русскими контрактами». Но это всего лишь еще одна статья к букету, который, вероятно, еще до конца не собран.

Кроме того, в докладе упоминается о нескольких сотрудниках президентской администрации, которые могли оказывать помощь Беналле — и после 1 мая, и после того, как он стал подозреваемым. Сенаторы «не исключают» необходимость привлечения их к ответственности.

В день публикации отчета сената поступила первая реакция «сверху». Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил: «Елисейский дворец будет иметь возможность дать фактические ответы на многие очевидные случаи неправды, содержащиеся в докладе».

*19 февраля Краза и Беналлу отправили за нарушение условий судебного контроля под предварительный арест.